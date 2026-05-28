CANSEC 2026에서 한화오션, 차세대 KSS‑III 잠수함으로 캐나다 방산 시장 공략

오타와 코히어 센터에서 열린 CANSEC 2026 전시회가 관람객으로 붐비는 가운데, 한화오션은 3600톤급 KSS‑III 장영실급 잠수함을 선보이며 캐나다 순찰 잠수함 도입 사업(CPSP) 수주를 앞두고 경쟁력을 어필했다. 한화는 경제 협력 패키지와 현지 생산 계획으로 북미 방산 시장 확대에 나선다.

27일 현지 시간 기준, 캐나다 수도 오타와의 코히어 센터에서 캐나다 최대 규모의 방위산업 전시회인 CANSEC 2026 이 개막했다. 1만3935㎡ 규모의 실내 전시장은 축구장 두 개를 합친 면적에 달하며, 전시 첫날부터 관람객들로 가득 찼다. 300여 개의 방산 기업이 참가해 항공우주, 지상무기, 해양플랫폼 등 다양한 분야의 최신 무기를 선보였으며, 전시장 전체 방문객 수는 이미 1만5000명을 넘었다.

전시관 안에서는 실제 장갑차와 군용 차량, 거대 레이더, 다양한 드론들이 전시되어 관람객들의 시선을 사로잡았고, 록히드 마틴과 에어버스는 각각 전투기와 헬리콥터를 체험할 수 있는 가상 현실 부스를 운영해 큰 호응을 얻었다. 야외 전시장에서는 실물 전투기 탑승 체험 부스 앞에 긴 줄이 늘어서, 현장을 찾은 많은 방문객이 직접 전투기를 체험하려는 열기를 보여주었다. 이번 전시회에서 국내 기업으로는 한화오션이 유일하게 참가했으며, 2024년부터 3년 연속으로 캐나다 시장에 진출하고 있다.

한화오션은 3600톤급 디젤 잠수함 'KSS‑III Batch‑II(장영실급)'의 성능을 집중 홍보했는데, 이 잠수함은 자체 설계·건조한 국산화율 80% 이상의 독자 기술을 바탕으로 AIP(공기불요추진)와 리튬이온 배터리를 동시에 탑재해 잠항 지속 능력이 기존 디젤 잠수함 중 최고 수준이다. 또한 소음·진동 저감 기술을 적용해 수중 방사소음을 최소화하고, 어뢰·순항미사일 등 다양한 무장을 운용할 수 있는 다목적 플랫폼이다.

한화오션 부스는 각국 방산 관계자와 군 관계자들로 붐비며, 잠수함 성능에 대한 상세 설명과 함께 캐나다 현지에서 추진 중인 '캐나다 순찰 잠수함 도입 사업(CPSP)' 우선협상자 선정 직전이라는 시점에 전략적 협력 의지를 강조했다. 한화오션 관계자는 캐나다와의 경제 협력 패키지를 내세워 경쟁사인 독일 티센크루프마린시스템보다 차별화된 제안을 준비하고 있다고 밝혔다. 이는 잠수함 수주뿐 아니라 자동차 부품, 첨단 제조, 인공지능, 우주, 에너지 등 광범위한 산업 분야에서의 협력을 목표로 한 '범‑캐나다 경제 전략'이다.

같은 전시회에서 한화에어로스페이스는 캐나다 육군이 필요로 하는 자주포·장갑차 등 지상무기 체계의 현지 생산을 약속했으며, 캐나다 자동차부품제조협회(APMA)와의 합작법인 설립 양해각서(MOU) 체결을 통해 군용 차량 생산 협력도 강조했다. 한편, 한화는 미국 시장에서도 K9MH 자주포를 맞춤형으로 제안하는 등, 북미 지역에서 방산 사업의 입지를 넓히기 위한 다각적인 전략을 전개하고 있다





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CANSEC 2026 한화오션 KSS‑III 잠수함 캐나다 방산 북미 시장 진출

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