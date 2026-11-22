미국 애리조나주 CircleK 편의점에서 발생한 1280만달러 복권 당첨금 소유권 분쟁. 점장, 손님, 본사가 모두 권리를 주장하며 법적 공방이 이어지고 있습니다.

미국 애리조나주 스코츠데일 의 편의점 체인 CircleK에서 발생한 1280만달러 (약 180억원) 복권 당첨금 소유권 분쟁이 1년 가까이 진행 중이다. 이 사건은 판매되지 않은 미판매 복권을 점장이 직원 개인 자금으로 구매한 데서 비롯되었으며, 현재 점장, 구매를 주문한 손님, CircleK 본사 세 주체가 모두 복권의 주인이라고 주장하며 법정 공방을 이어가고 있다.

미판매 복권 당첨, 점장이 자기 돈으로 구매

이 사건의 발단은 2023년 11월 24일 당시 한 고객이 편의점에 들러 애리조나주 복권 '더 픽(The Pick)' 85달러어치를 주문한 것으로 시작됐다. 점원이 복권 티켓을 출력했으나 고객은 60달러어치만 결제한 채 나머지 25달러어치 분량인 3장의 미판매 복권을 매장 내부에 방치한 채 자리에서 떠났다. 이후 그날 밤 실시된 추첨에서 고객이 구매하지 않고 남긴 복권 중 1장이 1280만달러의 잭팟에 당첨되는 사건이 발생했다.

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이튿날인 25일, 당시 해당 매장을 운영하던 점장 로버트 가울리차는 자신의 매장에서 거액의 당첨 복권이 발견되었다는 사실을 확인하게 되었다. 가울리차는 당첨 복권이 앞서 언급한 대로 고객의 구매 과정에서 제외된 미판매 상품임을 확인하고, 즉각 퇴근 절차를 밟았다. 그는 사복으로 갈아입고 동료 직원인 말린 이바라와에게 해당 당첨 복권을 계산해 달라고 요청했다.

가울리차는 당첨 사실을 인지한 후 자신의 개인 자금으로 해당 복권을 정식으로 결제하였으며, 영수증도 발급받았다. 가울리차는 정당하게 금전적 대가를 지불했으므로 당첨금 수취권은 자신에게 귀속되어야 한다는 입장이며, 동료 이바라와는 당첨금을 절반씩 분할하기로 약속한 것으로 전해졌다. 이에 따라 점장은 순식간에 거액의 당첨금을 손에 쥘 수 있는 기회와 마주하게 되었다.

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본사, 내부 규위 이유로 점장 해고 조치

그러나 이 사실이 CircleK 본사에 알려지면서 상황은 급변했다. CircleK 본사는 이미 추첨이 완료되어 당첨 사실이 공표된 시점에 직원이 해당 미판매 복권을 구매하는 행위를 내부 규정 위반으로 간주했다. 회사 측은 당첨이 확인된 복권을 직원이 구매하는 것은 부적절하다는 판단 아래, 가울리차로부터 당첨 복권을 회수하는 조치를 취했다.

결국 CircleK 본사는 2024년 1월 30일 로버트 가울리차 점장을 해고했다. 약 20년간 회사를 위해 성실히 근무한 베테랑 점장이었으나, 회사는 하루아침에 그를 직장에서 해고했으며 당첨금 지급 역시 보류한 채 소유권 분쟁 해결을 기다리고 있는 상황이다. 가울리차는 20년 간의 노고를 인정받지 못하고 직장과 당첨금 모두를 상실하는 불운을 겪게 되었다.

점장 측의 반론 또한 설득력을 가지고 있다. 가울리차는 매장에서 출력된 미판매 복권을 직원들이 개인 돈으로 구매하는 관행이 평소에도 존재했었다고 주장했다. 그는 평소에는 직원들이 잔여 복권 값을 부담하는 것을 묵인해 왔으나, 막대한 당첨금이 발생하자 회사가 일방적으로 태도를 변경했다고 반박했다. 이를 뒷받침하듯 전직 및 현직 직원 6명이 가울리차의 주장에 동조하는 취지의 진술서를 법원에 제출하여 분쟁의 양상을 복잡하게 만들었다.

손님과 본사, 모두 복권 권리 주장 나서

분쟁의 수렁에 세 번째 주체인 처음 복권을 주문했던 고객이 소유권을 주장하며 가세했다. 해당 고객은 자신이 주문한 복권 목록에 당첨 티켓이 포함되어 있었기에 법적 권리가 있다는 입장이다. 고객의 주장은 주문 행위 자체에 대한 권리를 강조하는 반면, CircleK 본사는 애리조나주 복권 규정을 근거로 미판매 복권은 판매 업체의 소유로 귀속된다는 점을 명확히 하고 있다.

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CircleK 본사는 자신들에게 직접 당첨금을 지급하라고 요구하기보다는, 법원에 적법한 소유자를 가려달라는 형식의 소송을 제기한 상태다. 이는 회사가 법적 공방을 통해 소유권 판단을 외부 기관에 위임한 것으로 해석되며, 현재 애리조나주 복권 당국 역시 법적 분쟁이 완전히 해결될 때까지 1280만달러 당첨금의 지급을 공식적으로 보류하고 있다.

법원, 소유권 판단부터 우선 진행 방침

2024년 6월 6일 열린 애리조나주 매리코파카운티 고등법원의 심리에서 조지프 크리머 판사는 가울리차가 제기한 7건의 반소 청구 중 6건은 심리를 보류하고, 복권 소유권 귀속 여부부터 확정하기로 결정했다. 판사는 점장 측의 모든 항변을 즉각 기각하지 않으면서도, 소유권 문제를 최우선적으로 심리하겠다는 입장을 밝혔다.

핵심 쟁점은 당첨 사실이 알려진 이후에 이뤄진 복권 거래가 유효한 구매 행위로 인정될 수 있느냐에 있다. 가울리차 측은 근무 시간이 종료된 이후 정상적인 절차에 따라 구매했으므로 유효하다고 주장하는 반면, 회사 측은 판매되지 않은 상태의 복권 소유권이 점장에게 이전되지 않았다고 반박한다. 이번 심리는 이러한 법적 관점의 충돌을 해소하는 중요한 고비가 될 전망이다.

후속 절차로 오는 2024년 12월 15일, 이 사건에 대한 소유권 판단을 판사가 직접 내릴지 배심원단이 심리할지를 논의하는 심리가 예정되어 있다. 이 과정을 거쳐 누가 최종적으로 1280만달러의 당첨금을 수령하게 될지 그 결론이 주목되며, 현재까지 당첨금은 법원 관할 아래 안전하게 보관 중인 상태다.