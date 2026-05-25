China-Pakistan Summit: Iran War Termination Discussion

Pakistani Prime Minister Imran Khan and Chinese President Xi Jinping held a summit in Beijing on 25th. They discussed the termination of the Iran war.
25일 시진핑 중국 국가주석과 샤바즈 샤리프 파키스탄 총리가 정상회담을 갖고 있으며, 이란 전쟁 종전 방안을 논의했다. 알렉산다르 부치치 세르비아 대통령도 국빈 환영식과 함께 시 주석과 정상회담을 가졌다.
비비언 발라크리슈난 싱가포르 외교부 장관도 전날 베이징에 도착해 중·북·한 순방에 들어갔다. 이달 들어서 5개국 정상이 중국을 찾는 베이징 러시 현상이 중국 당 기관지는 ‘중국이 주도하는 ‘협력의 힘’을 잘 보여준다’고 평가했다. 미국과 이란의 종전을 중개하고 있는 샤리프 총리는 지난 23일 항저우에 도착해 1박 2일간의 경제 일정을 마치고 전날 베이징에 도착했다. 황룬추 생태환경부장(장관급)의 공항 영접을 받은 샤리프 총리는 이날 리창 총리, 시 주석과 연쇄 회담을 가졌다.
파키스탄투데이는 ‘미국과 이스라엘의 이란 공격에 대한 논의가 주요 의제’라며 ‘호르무즈해협 폐쇄가 두 나라에 미친 영향과 양국이 추진 중인 중재 노력에 대한 논의가 이뤄질 것’이라고 강조했다. 미국과 이란의 휴전 논의에 대해 이날 마오닝 외교부 대변인은 ‘이미 열린 대화의 문이 다시 닫혀서는 안 된다’며 ‘(호르무즈해협) 해상 수송로는 조속히 재개방하고, 국제사회의 요구에 부응해 글로벌 공급망의 안정과 원활한 흐름을 함께 지키고 전면적이고 지속적인 휴전을 조속히 달성해야 한다’며 즉각적인 종전을 재차 촉구했다. 재임 중 중국을 7번째이자 첫 번째 국빈방문 중인 부치치 대통령은 이날 오전 만리장성을 방문했다.
내년 5월 두 번째 5년 임기가 만료되는 부치치 대통령은 이번 방중 기간 국가 최고 대외 훈장인 우의훈장을 받을 전망이다. 우의훈장은 지난 2018년 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 수여한 이후 라울 카스트로 쿠바 국가평의회 전 의장, 응우옌 푸종 베트남 공산당 총서기 등에게 수여됐다
