중국 전기차 브랜드 BYD가 수입차 판매 4위에 올랐다. 주요 구매층은 2030이 아닌 4050세대 남성으로, 가성비를 넘어 가심비 경쟁까지 승리를 거두고 있다.

중국 전기차 기업 BYD 가 한국 수입차 시장에서 테슬라, BMW, 벤츠에 이어 4위를 기록하며 판매 돌풍을 일으키고 있다. 한국수입자동차협회 ( KAIDA)의 올해 1월부터 10월까지의 집계 자료에 따르면, BYD 의 국내 판매량은 총 2만1731대이다. 이는 기존 내수 시장에서 무시하기 어려운 존재감을 확립한 결과로 평가된다.

BYD 차량의 가장 큰 히트 모델은 2000만원대인 '돌핀'이다. 돌핀의 판매량은 8938대로, 전체 수입차 중 5위를 기록했다. 테슬라 모델Y, 벤츠 E클래스, BMW 5시리즈, 테슬라 모델3에 이어 높은 순위를 차지한 것이다. 이는 값싼 차만 잘 팔린다는 기존 편견을 깨뜨리는 대목이다.

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2030이 아닌 4050세대가 BYD 구매 주력

BYD의 핵심 구매자는 예상과 달리 2030세대가 아니라 40대와 50대 남성이다. 개인 구매대수 1만8632대를 기준으로 40대가 6511대로 가장 많았으며, 50대는 5627대로 그 뒤를 이었다. 이에 비해 30대는 3215대, 60대는 2098대에 그쳤다.

성별로는 남성이 1만2887대(69.2%)로 절대다수를 차지했고, 여성은 5745대(30.8%)였다. 40대와 50대가 전체의 절반 이상을 차지함에 따라, BYD는 생애 첫차나 2030세대 대상의 '오빠차'가 아닌 세컨드카나 '아빠차'로서 입지를 굳혔다고 볼 수 있다.

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씨라이언7의 성공은 가심비 시대 도래 증거

4000만~5000만원대 순수 전기 중형 SUV인 '씨라이언7'은 7413대가 판매되어 수입차 6위를 기록했다. 수입차 톱 10 중 BYD(2종), 테슬라(2종), 벤츠(3종), BMW(3종)만이 이름을 올린 점에서 BYD의 위상을 알 수 있다. 자동차 컨설턴트 원정희는 2000만원대가 가성비를 앞세운 시장이라면, 4000만원대以上的 시장에서는 가심비가 중요해진다며 씨라이언7의 성장이 이를 증명한다고 분석했다.

씨라이언7은 현대차 그랜저나 기아 쏘렌토와 경쟁하는 가격대에서 높은 가성비를 제공하며 수입차 6위라는 성과를 냈다. 이는 중국산 자동차가 단순한 저가 제품을 넘어, 고급 차량 시장에서의 '가심비' 경쟁까지 통용되고 있음을 시사하는 통계적 증거다. BYD는 이제 값싼 차라는 인식을 넘어, 합리적 선택의 대안으로 자리 잡은 것이다.