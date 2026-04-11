BTS, 고양 '아리랑' 월드투어 성료... 한국적 정서 담은 무대로 팬심 사로잡다

방탄소년단(BTS)이 고양종합운동장에서 열린 월드투어 '아리랑' 공연에서 4만 아미와 뜨겁게 소통하며 한국적인 정서가 돋보이는 무대를 선보였다. RM은 팬들에게 진심을 전하며 감동을 선사했고, 정국은 논란에 대해 사과하며 팬들의 이해를 구했다. 이번 공연은 12일까지 이어진 후, 일본, 북미, 유럽 등 34개 도시에서 85회 공연을 이어갈 예정이다.

방탄소년단 ( BTS )이 11일 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 BTS 월드투어 ' 아리랑 '(ARIRANG) 공연을 개최하고 팬들과 뜨겁게 소통했다. ' BTS ( 방탄소년단 )! BTS !' 고양종합운동장 하늘을 가득 채운 4만 아미(팬덤명)의 함성은 공연의 열기를 고스란히 드러냈다. 오후 7시부터 약 두 시간 동안 이어진 BTS 의 월드투어 콘서트 ‘ 아리랑 ’ 두 번째 공연에서 팬들은 쌀쌀한 날씨에도 아랑곳하지 않고 열정적으로 BTS 를 응원했다. 특히, BTS 완전체가 함께한 마지막 월드 투어 ‘퍼미션 투 댄스 온 스테이지’(2020~2022년) 당시 팬데믹으로 인해 환호를 제대로 보내지 못했던 아쉬움을 이번 공연에서 맘껏 풀었다. 이날 BTS 는 이번 정규 5집 ‘ 아리랑 ’ 앨범에 수록된 12곡을 포함하여 총 22곡의 다채로운 무대를 선보였다. 7명의 멤버들은 격렬한 안무와 라이브 랩, 노래를 완벽하게 소화하며 ‘군백기’를 잊게 하는 압도적인 퍼포먼스를 선사했다.

발목 부상으로 인해 지난 광화문 공연에서 의자에 앉아 랩을 했던 RM은 이날 자유롭게 무대를 누비며 팬들과 적극적으로 소통하는 모습을 보여주었다. 이번 공연의 포문을 연 곡은 이번 앨범 두 번째 트랙인 ‘훌리건’이었다. 지난 8일 뮤직비디오를 통해 공개된 ‘칼군무’는 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈으며, 오케스트라 버전으로 편곡된 ‘훌리건’의 메인 멜로디가 웅장하게 울려 퍼지는 가운데, 검은 복면과 무사 복장을 한 댄서가 횃불을 들고 무대 중앙으로 등장하여 강렬한 인상을 남겼다. 그의 손에서 뻗어나간 불꽃이 아미들의 응원봉(아미봉)으로 번지면서 관객석은 붉은 물결로 뒤덮였다. 이어진 무대에서는 50여 명의 댄서들과 함께 뮤직비디오를 연상시키는 압도적인 군무를 선보이며 팬들의 시선을 사로잡았다. 멤버 정국은 ‘달려라 방탄’ 퍼포먼스 중 무대 주변을 비행하던 드론 카메라를 직접 잡아 자신의 얼굴을 클로즈업하는 파격적인 퍼포먼스를 선보여 팬들을 열광하게 만들었다. 이어진 ‘스윔’, ‘메리 고 라운드’ 등의 차분한 분위기는 ‘FYA’ ‘불타오르네’로 이어지는 무대에서 뜨겁게 고조되었다. 팬들은 어느새 모두 자리에서 일어나 아미봉을 흔들며 공연의 열기를 더했고, 멤버들은 쌀쌀한 날씨에도 온몸에 땀을 흘리며 열정적인 무대를 펼쳤다. 특히, 아리랑이 삽입된 ‘바디 투 바디’ 무대는 감동의 절정을 선사했다. BTS의 컴백 준비 과정을 담은 넷플릭스 다큐멘터리 ‘더 리턴’에서 방시혁 하이브 의장이 “해외 팬들이 모두 아리랑을 부르는 아이코닉(상징적)한 장면이 연출될 것”이라고 언급했던 장면이 현실이 되는 순간, 아미들은 ‘아리랑’을 함께 부르며 벅찬 감동을 느꼈다. 멤버들은 모니터링 이어폰을 빼고 팬들의 합창을 감상하며 감동을 함께 나누었다. 이어진 ‘아이돌’ 무대에서는 경기장 트랙을 따라 멤버들이 이동하며 2층 관객들과도 눈을 맞추는 등 팬들과의 친밀한 소통을 이어갔다. 리더 RM은 가마를 타고 등장하여 눈길을 끌었으며, ‘아이돌’ 무대에서는 한국 전통 타악기 리듬과 ‘지화자’, ‘얼쑤’ 등의 한국적인 가사가 어우러져 한국적인 매력을 한껏 드러냈다. 댄서들 역시 상모의 꼬리를 연상시키는 긴 끈을 흔들거나, 한국적인 문양으로 장식된 ‘아리랑’ 앨범 로고가 새겨진 깃발을 흔들며 멤버들을 따르는 등 한국적인 요소들을 적극 활용하여 공연의 완성도를 높였다. 이번 공연은 한국 전통 문화를 다채롭게 활용하여 특별함을 더했다. ‘데이 돈트 어바웃 어스’ 무대에서는 댄서들이 한국의 탈을 재해석하여 가사에 맞춰 자신의 얼굴을 가리는 퍼포먼스를 선보였고, ‘메리 고 라운드’에서는 승무에서 영감을 받은 거대한 천을 소품으로 활용하여 아름다운 무대를 연출했다. 멤버들의 의상 환복 시간 동안 댄서들이 펼친 막간 퍼포먼스에서는 빨강과 파랑 옷을 입은 50여 명의 댄서들이 태극 문양을 만들어 한국적인 미를 뽐냈다. 빅히트뮤직 측은 “이번 공연 연출 전반에 한국적인 정서를 깊게 담아냈다”며 “경회루를 모티브로 무대를 정자형으로 구성하고, 무대 바닥은 태극기를 모티브로 디자인했다”고 밝혀 공연의 깊이를 더했다. 멤버들은 4년여의 공백기를 기다려준 팬들에게 진심으로 감사함을 전했다. 공연 막바지에 RM은 “이번에 ‘2.0’이라는 제목의 노래를 발표하는 등 많은 변화를 보여주려 노력했다”면서도 “가장 중요한 것은 변하지 않았다. 바로 우리 7명이 함께 이 일을 한다는 점, 그리고 여러분을 향한 진심”이라고 강조하며 팬들에게 뭉클한 감동을 선사했다. 정국은 새벽 라이브 방송에서의 논란에 대해 언급하며 “모든 행동과 마음이 진심”이라고 사과하며 팬들의 이해를 구했다. 두 시간 넘게 이어진 공연은 이번 앨범의 마지막 트랙인 ‘인투 더 선’으로 마무리되었다. 고양에서 열린 BTS의 공연은 12일까지 계속되며, 이어 일본 도쿄돔 공연을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 85회에 걸쳐 월드투어를 진행할 예정이다. 추가 공연 또한 계획되어 있어 팬들의 기대감을 높이고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

방탄소년단 BTS 아리랑 월드투어 고양

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTS RM, �İ� �ݻ� ������� �賲�ذ� �����ϴ� [ȭ��]�׷� ��ź�ҳ��(BTS) RM(�賲��)�� �İ� �ݻ� ��� ���� �Ű��� Ŀ���� ����ߴ�. �м� ��ȭ �Ű��� ��������塯�� 10��ȣ Ŀ�����丮�� ���� ��ź�ҳ�� RM��

Read more »

BTS RM·지민·뷔·정국, 12월 입대설…빅히트 '확인 불가'그룹 방탄소년단(BTS) RM·지민·뷔·정국이 12월 중순 입대한다는 보도에 소속사가 입대 장소와 날짜 공개는 어렵다고 밝혔다. 소속사 빅히트 뮤직 관계자는 30일 CBS노컷뉴스에 '입대 일자와 장소는 확인이 어려운

Read more »

'국경없는 연대가 창의력의 원천…창작자에 아낌없는 재정 지원을'BTS 리더 RM 기조연설

Read more »

보랏빛으로 물드는 ‘RM 고향’ 고양···‘BTS 월드투어’ 9·11·12일 개최, 12만명 온다그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 콘서트가 오는 9일과 11·12일 경기 고양시 고양종합운동장에서 열린다. 고양시는 사흘간 총 12만명 ...

Read more »

빅뱅 탑에서 아일릿까지…K팝 역대급 컴백대전BTS 피해 복귀 시기 조정엔시티 위시·코르티스 등4월에만 21개팀 복귀·데뷔

Read more »

서울스프링페스티벌 개막: 한강을 물들인 드론쇼와 다채로운 체험 프로그램서울스프링페스티벌이 여의도 한강공원에서 화려하게 개막했다. 회전목마, 공중그네 등 다채로운 체험 프로그램과 1200대 드론쇼를 통해 외국인 관광객을 포함한 방문객들의 발길을 사로잡았다. BTS 테마 드론쇼와 다가오는 행사들을 통해 축제의 열기를 이어갈 예정이다.

Read more »