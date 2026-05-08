BTS RM's Art Tour: Seoul International Museum, LUM Art Museum, and More

BTS RM, the 'army' member, has been visiting art exhibitions and expanding his interests in Korean modern and contemporary art. His recent Instagram photos have received over 600,000 likes in just two days. He is also known as a social media influencer in the art world. RM has been praised for his enthusiasm and curiosity in art exhibitions, and he has also been expanding his collection by seeking out works from Korean modern and contemporary artists. The curators have even started referring to RM's exhibitions as 'RM exhibitions' and 'non-RM exhibitions'.

문화 비타민 관심 문화 비타민을 내 관심에도 추가해드렸어요. 서울 국제갤러리와 리움미술관, 그리고 용인 호암미술관과 2월 강릉에 문 연 솔올미술관까지-. 이 네 곳의 공통점은 뭘까요? 최근 BTS RM (김남준·30)이 다녀간 곳들입니다.

휴가 나온 ‘군인’ RM이 두 달 만에 올린 인스타그램 사진들에 이틀 만에 600만 개 가까운 ‘좋아요’가 붙었습니다. 서울 국제갤러리 김윤신 개인전의 RM. 사진 RM 인스타그램 미술 인플루언서로도 주목받고 있는 RM입니다. 좋다는 전시 부지런히 다니고, 유영국·장욱진·윤형근 등 한국의 근대미술가로부터 관심사를 확장해 나간 컬렉션으로도 이름나 있죠.

큐레이터들 사이에 “한국의 미술 전시는 크게 둘로 나뉜다. RM이 다녀간 전시와 그렇지 않은 전시”라는 우스개도 있을 정도예요. 마침 그가 고른 것들이 잘 기획된 전시일 뿐만 아니라 봄날 나들이에도 맞춤해서, 더 중앙 플러스 독자들께 자세히 소개합니다. # “편하게 볼 수 있게 아는 척 말라”… 우리 미술관에 RM 떴다 강릉시 교동에 지난 2월 문 연 솔올미술관 진입로의 RM.

사진 인스타그램 지난달 30일이었어요. 관장님께서 ‘편하게 볼 수 있게 아는 척 말라’고 하셨죠. 자유롭게 본 뒤 사진까지 올려줘서 감사한 마음입니다. 강릉 솔올미술관 관계자의 얘기입니다.

RM이 사진을 찍어 올린 곳은 미술관 앞 진입로. 14일까지 ‘루치오 폰타나: 공간·기다림’과 ‘In Dialog: 곽인식’ 두 개의 전시가 열립니다. 아쉽게도 전시장 내에서는 사진촬영이 금지돼 있어요. RM도 이 약속을 지켰죠. 주말마다 1000명가량이 방문한다지만 아직 못 보신 분들을 위해 미술관에서 따로 받은 사진으로 ‘온라인 전시’ 준비했습니다.

RM 따라, 아트투어 #“편하게 볼 수 있게 아는 척 말라”… 우리 미술관에 RM 떴다 #전기톱 든 할머니, 구순에 ‘재발견’된 조각가 김윤신 #매화 핀 호암미술관의 ‘삼등신 아기불’ 🌎텍사스에서도 “남준이란 청년 다녀간 뒤 젊은 관객 확 늘었다





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