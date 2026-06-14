BTS 부산 공연, 지역 경제 활성화와 관광객 유입 효과… 암표 적발과 민원은 부작용

BTS 부산 월드투어 공연이 지역 경제 및 관광에 미친 긍정적 영향과 함께 불법 암표 거래 및 민원 발생과 같은 부정적 측면을 종합적으로 보도한다.

방탄소년단( BTS )이 부산에서 개최한 월드투어 공연 ' BTS WORLD TOUR ARIRANG in BUSAN'은 부산 지역에 막대한 경제적·문화적 영향을 미쳤다. 12일과 13일 양일간 부산아시아드주경기장에서 열린 이 공연은 지역 시민들에게도 대규모 축제의 장이 되었다.

특히 공연 마지막 날인 13일 저녁, 공연장 인근 사직동 번화가와 미남역 일대는 외국인 관광객으로 북적였다. 많은 외국인들이 공연을 관람한 뒤 늦은 저녁을 해결하기 위해 식당가를 찾았고, 일부는 콘서트 굿즈 가방을 들고 인근 상점을 이용하는 모습이 눈에 띄었다. 현지 한 치킨집 사장은 평생 장사하면서 이렇게 많은 외국인을 처음 봤다며 손님 8팀 중 7팀이 외국인일 정도로 방문객이 급증했다고 전했다. 부산시 집계에 따르면 이번 공연 전후 부산을 방문한 내·외국인 관광객은 약 20만 명에 달하는 것으로 추산된다.

이는 공연과 무관하게 부산을 찾은 일반 관광객과 별도로 공연 입장객 11만 명 등을 포함한 수치다. 교통 데이터는 더 직관적인 영향을 보여준다. 부산교통공사에 따르면 공연일인 13일 하루 동안 공연장 인근 도시철도 종합운동장역(3호선)의 승하차 인원은 7만 8,480명으로, 평균 1만 2,596명인 전주 대비 623% 급증했다. 인근 사직역(3호선) 이용객도 2만 1,835명으로, 전주 1만 4,241명보다 153% 늘었다.

이처럼 교통 혼잡과 인파 밀집이 심화했지만, 공연 기간 중 큰 인명사고는 발생하지 않아 대규모 행사의 안전 관리가 비교적 원활히 이루어진 것으로 평가된다. 한편으로는 불법 행위도 적발되었다. 부산경찰청은 공연 기간 중 암표 거래 10건(11명)을 적발해 각각 범칙금 16만 원을 부과했다. 사례 중에는 40대 남성이 중국인에게 입장권을 68만 원에 판매하려다 적발된 경우와, 다른 중국인 A씨가 자국민에게 암표를 팔다 단속에 걸린 경우가 포함되었다.

경찰은 공연장에 먼저 입장한 뒤 입장용 팔찌를 구매자에게 전달하는 이른바 '팔찌 전달식' 암표 거래 방식도 적발했다고 밝혔다. 또한 공연 기간인 12~13일 양일간 경찰에 신고된 민원은 인파 혼잡, 교통 불편 등 총 61건으로 집계되어 대규모 행사의 부수적인 문제점도 확인되었다. 그러나 전반적으로 공연은 지역 경제 활성화와 문화적 의의를 동시에 달성하며 성공적으로 마무리된 것으로 보인다





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BTS 부산 공연 관광객 유입 암표 지역 경제 활성화 교통 혼잡

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