BMW 7시리즈 시승, 눈동자로 화면 차단 안전 기능 눈길을 끈다

베엠베 코리아가 출시한 더 뉴 베엠베 7시리즈는 운전자 시선 추적과 동승석 화면 자동 정지 등 첨단 안전 기술을 탑재했다. 공인 복합연비 11.0㎞/ℓ를 기록하며 효율성도 강화된 모델의 상세 정보를 확인하자.

베엠베 코리아 가 지난 4일 출시한 더 뉴 베엠베 7시리즈의 디지털 cabins이 운전자 주의 분산 방지 기술을 통해 새로운 안전 기준을 제시하고 있다. 서울 광진구에서 시동을 건 차는 경기도 가평군 청평과 하남시 일대를 돌며 부분변경 모델의 진화된 기술을 입증했다.

눈동자 감지로 화면 정지 안전 시스템

동승석 앞 14.6인치 디스플레이에서 유튜브를 시청 중일 때, 운전자가 고개를 살짝 돌려 해당 화면을 바라보면 영상이 즉시 중단된다. 이는 룸미러에 장착된 카메라가 운전자의 눈동자와 고개 방향을 실시간으로 감지하여, 약 3초 이상 시선이 동승석 화면에 머물면 주의 분산 경고 메시지를 띄우도록 설계된 결과다.

Also read ‘연 10만명 방문’ BMW 드라이빙센터 철거 위기

운전석의 17.9인치 중앙 화면보다 약 두 마디 정도 안쪽에 위치해 있는 이 디스플레이는 기존 대비 깊게 파인 형태로, 운전자가 곁눈질로 볼 때는 영상이 계속 재생되지만 시선이 명확히 이동할 때만 차단 장치가 작동한다.

의도 반영형 주행 보조 베크라이스 드라이브

베엠베 심바이오틱 드라이브는 운전자가 직접 가속, 제동, 조향에 개입해도 보조 기능이 즉각 해제되지 않고 운전자의 의도를 반영하도록 설계되었다. 주행보조 버튼을 누르면 차선 표시가 초록색으로 바뀌며 앞차를 따라 감속하고 정차한다.

Advertisement

브레이크를 밟으면 초록색 표시가 사라졌다가 발을 떼면 다시 나타나며, 이러한 기술적 세부사항은 기존 자동 조향 장치와 차별화된 반응을 보여준다. 이 시스템은 차선 유지와 속도 조절을 동시에 처리하며 더 뉴 베엠베 7시리즈의 차세대 전략인 노이어 클라쎄의 핵심 기술이다.

첨단 센서 기반 자동 도어 및 시어터 스크린

완전히 정차하기 직전 동승석 자동 개폐 버튼을 눌러 문을 열려고 하면 화면에 속도가 너무 빠르다는 안내가 나오며 문이 열리지 않는다. 이는 초단거리 레이더 센서가 주변 장애물과 접근하는 보행자를 감지하여 안전을 최우선으로 고려한 설계다.

또한 천장에서 내려오는 31.3인치 베엠베 시어터 스크린에는 기존 화면에 없던 500만 화소 카메라가 추가되어 화상회의 기능을 지원한다. 전문 운전기사가 차량 열쇠로 네 개의 문을 여닫아 승객이 손을 대지 않고 탈 수 있는 기능도 제공한다.

연비 개선과 가격 및 조작 인터페이스

공인 복합연비는 11.0㎞/ℓ로 도심 10.0㎞/ℓ, 고속도로 12.7㎞/ℓ를 기록하며 기존 모델의 10.3㎞/ℓ보다 개선되었다. 판매 가격은 1억6190만원에서 1억7920만원 사이의 740 엑스드라이브(xDrive) 가솔린 모델에 적용된다.

Advertisement

다만 내비게이션 음성 안내 설정은 직관적이지 않아 최소 안내 모드와 음성 안내 기능을 모두 켜야 길 안내 소리가 출력된다. 동승석 화면의 손글씨 검색은 지원하지만 내비게이션이나 소리 같은 직관적인 단어를 검색해도 결과가 나오지 않아 사용자 적응 기간이 필요하다는 평가다.