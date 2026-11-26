BIS 파블로 데코스가 차기 유럽중앙은행(ECB) 총재로 내정되었다. 프랑스와 독일의 합의로 결정된 이번 인사는 유로존 통화정책의 방향성과 남유럽의 영향력 확대 의미를 담고 있다.

스페인 출신의 파블로 에르난데스 데코스 (55) 국제결제은행(BIS) 사무총장이 차기 유럽중앙은행 (ECB) 총재로 최종적으로 내정되었다. 유로존을 구성하는 21개 나라 중 대부분이 데코스 지지를 표명한 가운데, 롭 예턴 네덜란드 총리는 네덜란드 가 ECB 총재직을 합의로 결정하는 것을 중요하게 여긴다는 입장을 밝히며 클라스 크놋 후보 지지를 철회했다.

데코스 임명과 네덜란드의 철회

파블로 에르난데스 데코스는 마드리드 콤플루텐세대학에서 경제학을 전공한 후 1997년 스페인 중앙은행 연구원으로 경력을 시작하였다. 그는 2018년부터 2024년까지 스페인 중앙은행 총재를 역임했으며, 지난해 7월부터 BIS 사무총장을 맡아 현재까지 재직하고 있다.

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프랑스의 입장 변화와 정치적 배경

당초 클라스 크놋 후보가 프랑스의 지지를 받아 차기 ECB 총재 경쟁에서 앞선다는 평가가 나왔으나, ECB 고위직 인사를 좌지우지하는 프랑스와 독일 간 논의 과정에서 데코스가 낙점되었다. 프랑스가 입장을 바꾼 이유로는 크놋의 명백한 매파 성향이 부담으로 작용했을 것이라는 관측이 제기된다.

프랑스는 재정 악화와 내년 대선이라는 정치적 불확실성으로 인해 국채 금리가 급등하는 상황에 직면해 있으며, 이로 인해 ECB의 개입 가능성이 꾸준히 제기되고 있다. 이러한 맥락에서 금융 시장의 안정을 우선시하는 데코스의 선택이 프랑스에게 더 수용 가능한 결과로 작용한 것으로 분석된다.

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통화정책 기조와 시장의 영향

데코스는 비둘기파(통화완화 선호)로 분류되지만, 스페인 중앙은행 총재 재직 당시 유럽 각국 정부의 재정 건전성을 강조하는 등 실용주의자라는 평가를 받은 인물이다. 그는 2022년 유로존 물가 급등 당시 ECB가 금리 인상을 더 서둘렀어야 했다고 인정했으며, 2024년 인터뷰에서는 크리스틴 라가르드 현 총재처럼 비둘기파도 매파도 아닌 '올빼미파'를 자처하기도 했다.

데코스가 총재로 취임하더라도 27개 중앙은행 총재가 참여하는 ECB 특성상, 이미 금리 인상 사이클에 들어간 통화정책이 크게 바뀌지는 않을 것이라는 전망이 지배적이다. 로이터통신은 데코스가 경제 성장 저해를 피하면서도 에너지 비용이 전체 물가 상승으로 이어지는 것을 막기 위해 완만하게 긴축 정책을 이어갈 것으로 보인다고 설명했다.

유럽 내 영향력과 차기 인선 절차

스페인이 ECB 총재를 배출하는 것은 이번이 처음이며, 프랑스와 독일의 정치적 합의를 통해 이뤄졌다는 점에서 과거 재정 부실 국가로 낙인찍혔던 남유럽의 영향력이 커진 것으로 해석된다. 페드로 산체스 스페인 총리는 엑스(X)에 데코스의 선임과 테레사 리베라 EU 수석부위원장, 나디아 칼비뇨 유럽투자은행(EIB) 총재 등 자국 출신 고위 인사들을 언급하며 스페인이 그 어느 때보다 유럽을 이끌고 있다고 강조했다.

당일 열린 EU 정상회의에서는 ECB 공식 2인자 수석이코노미스트에 마르쿠스 브루너마이어 미국 프린스턴대 교수(독일), 시장운영·조사·통계 담당 집행이사에 로랑스 분 전 경제협력개발기구(OECD) 수석이코노미스트(프랑스)를 임명하는 독일과 프랑스의 제안도 함께 채택되었다.

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데코스는 내년 2월 공식 취임하여 8년간 ECB를 이끌게 되며, 현직인 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 내년 4월 프랑스 대선 출마 가능성을 배제하지 않으며 내년을 마무리할 전망이다.