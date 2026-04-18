BGF로지스, 경찰에 '노조 파업 방조' 비판…“매뉴얼 대응만 고수해 사태 지연”

BGF로지스가 CU 물류센터 봉쇄 사태와 관련하여 경찰의 소극적인 대응을 비판하며, 노조의 불법 행위에 대한 직접적인 제재가 이루어지지 않아 사태 해결이 지연되고 있다고 주장했다. 이는 물류 차질로 인한 가맹점주들의 손해 배상 요구에 대한 회사의 입장을 대변하는 것으로 해석된다.

BGF로지스 가 민주노총 공공운수노조 화물연대 CU지회 소속 배송 기사들의 물류센터 봉쇄 사태와 관련하여 경찰의 소극적인 대응을 강하게 비판하고 나섰다. 전국 각지의 CU 가맹점에 간편식 등 상품 공급에 차질이 빚어지고 있는 가운데, BGF로지스 는 점주들에게 상황을 안내하며 경찰이 노조의 무단 점거와 명백한 업무 방해에도 불구하고 매뉴얼식 대응만 고수하여 사태 해결이 지연되고 있다고 토로했다. 화물연대 는 지난 4월 7일부터 배송 기사 처우 개선을 요구하며 무기한 총파업에 돌입한 상태다. 파업에 참여한 배송 기사들은 자신들을 물류센터 및 운송사와 계약한 특수고용노동자로 분류하지만, 이들은 노란봉투법에 따라 BGF리테일과 BGF로지스 가 ‘실질적 사용자’라며 교섭을 요구하고 있다. 그러나 BGF 측은 자신들이 교섭 상대가 아니라며 이를 거부하며 강대강 대치가 이어지고 있다.

CU는 대체 기사를 투입하여 물류 정상화를 시도하고 있으나, 노조가 물류센터의 출차 자체를 물리적으로 봉쇄함에 따라 이마저도 쉽지 않은 상황이다. BGF로지스는 점주들에게 상황을 알리는 동시에, 경찰의 소극적인 태도를 성토하며 가맹점주들의 손해 배상 요구에 대한 책임 회피 의사를 내비쳤다. BGF로지스는 점주들에게 보낸 ‘진천 물류센터 상온 상품 결품 안내문’을 통해 “배송 기사들이 현장을 점거하거나 차량의 출차 자체를 물리적으로 통제하는 등 조직적인 업무 방해 행위로 인해 모든 물류 기능이 마비되었다. 일부 상품의 전면 결품이 불가피하다”고 전하며 상황의 심각성을 알렸다. 또한, “사태 해결을 위해 수차례 경찰 협조를 요청하며 공권력 투입을 간곡히 건의했으나 경찰 측은 안전사고 위험 등을 이유로 매뉴얼식 대응만을 반복하며 선제적인 제압 불가 입장을 고수하고 있다”고 비판의 날을 세웠다. 더불어 “특히, 현장에서 물리적 충돌이 발생하고 있음에도 불법 행위에 대한 실질적인 조치를 취하지 않고 있다”고 덧붙이며 경찰의 미온적인 태도가 사태 악화의 원인임을 분명히 했다. ‘진주 물류센터 출입구 봉쇄에 따른 배송 불가’ 안내문에서도 BGF로지스는 “명백한 업무 방해 행위가 지속되고 있음에도 현장 내 직접적인 제재가 이루어지지 않아 사태 해결이 지연되고 있다”고 어려움을 토로하며, “모든 가용 자원을 총동원하여 조속한 정상화를 위해 노력하겠다. 점포 운영에 막대한 불편을 드려 다시 한 번 사과드린다”고 밝히며 점주들의 이해를 구했다. 이러한 BGF로지스의 입장은 CU 점주들이 물류 차질로 인한 손해 배상을 본사에 요구하는 상황에서, 회사 측의 책임을 일부 덜어내려는 의도로 해석된다. BGF로지스는 사태 해결을 위해 최선을 다하고 있지만, 노조의 조직적인 업무 방해와 경찰의 소극적인 태도로 인해 문제가 지속되고 있다는 메시지를 전달하며 점주들의 공감을 얻으려 하고 있다. 한편, CU 가맹점주협의회는 지난 4월 16일 전남 나주시 BGF로지스 나주센터 앞에서 기자회견을 열고 “본사와 피해 보상을 협의 중이다. 적극적인 보상과 법적인 구제 장치가 필요하다”며, “사측과 노조가 서로 양보하여 협상안을 만들어내고, 정부는 이들의 중재에 나서달라”고 촉구하며 사태 해결을 위한 다각적인 노력을 요구했다. 점주들은 본사에 내용증명을 보내는 등 피해 보상과 함께, 사측과 노조의 빠른 협상 및 정부의 적극적인 중재를 강하게 요구하고 있는 상황이다





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BGF로지스 화물연대 CU 물류센터 봉쇄 경찰 대응

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