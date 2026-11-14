BBC 드라마 작은 예언자, APPLETV+에서 독보적 매력을 발산

BBC 드라마 작은 예언자가 APPLETV+와 티빙을 통해 공개되며 평론가 100% 호평을 받고 있습니다. 상실감을 안고 사는 주인공의 변화와 시즌2 확정 소식을 확인하세요.

BBC 드라마 작은 예언자 가 APPLETV+ 와 티빙에서 공개되며 시청자들과 평론가들로부터 높은 평가를 받고 있습니다. 이 작품은 상실감으로 멈춰버린 일상에 작은 환상이 스며드는 과정을 그리는 영국 교외 배경의 드라마로, 기존 판타지 장르와 차별화된 독특한 정서를 자랑합니다. 특히 주연 피어스 퀴글리 가 연기한 주인공 마이클의 복잡한 내면과 주변 인물들과의 교감이 시청자들의 공감을 이끌어내고 있습니다.

멈춰버린 일상에 찾아온 기이한 변화

피어스 퀴글리 분 마이클의 삶은 7년 전 연인 클리아가 갑자기 실종된 시점에서 완전히 마비된 상태입니다. 그는 빗지 않은 장발과 덥수룩한 흰 수염 때문에 주변인들에게 괴짜로 인식되며, 홈디포를 연상시키는 대형 건축 DIY 매장에서 출근하여 손님들에게 별 도움이 안 되는 말을 건넨 후 집으로 돌아오는 단조로운 일상을 반복합니다. 그의 집 앞 화원은 오래 관리되지 않아 옆집 사람들이 슬쩍 눈치를 줄 만큼 덤불이 무성하게 자라 있으며, 그의 일상 또한 쳇바퀴를 도는 것처럼 변화 없이 이어집니다.

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요양원에 거주하는 아버지 브라이언 마이클 페일린이 어느 날 자신이 연금술을 알고 있다고 주장하며 이러한 변화의 계기를 만듭니다. 브라이언은 메모에 적힌 대로만 수행한다면 진실만을 말하는 생물 호문쿨루스를 불러낼 수 있다고 설명합니다. 마이클은 치매 증세가 있는 아버지의 말을 처음에는 대수롭지 않게 넘기지만, 호문쿨루스에게 클리아의 행방을 물어보면 될 것이라는 생각이 머릿속을 맴돌기 시작합니다. 행색 때문에 간달프라는 별명으로 불리는 마이클은 결국 연금술 실험에 도전하게 됩니다.

현실적인 배경과 독창적인 연금술 설정

BBC 드라마 작은 예언자는 판타지 드라마처럼 보이지만 마법과는 거리가 먼 영국 교외 한적한 마을을 배경으로 합니다. 마이클의 행동 반경은 집과 동네, DIY 매장, 동네 카페, 요양원 정도로 매우 좁고 규칙적입니다. 그가 행하는 연금술도 빈 병에 빗물을 받아 녹슨 물건 등 몇 가지 재료를 넣고 주문을 외우는 단순한 과정으로, 시간 여행을 가능하게 했던 영화 프라우드 그랜디저(2013)의 낡은 옷장 안으로 들어가는 설정이나 예스럽고 서정적인 분위기와 유사한 점이 있어 낯설지 않습니다.

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작품의 핵심은 연금술 그 자체보다는 무언가에 매달리며 모처럼 활기를 되찾은 마이클의 일상이 펼쳐지는 과정에 있습니다. 호문쿨루스를 만들기 위해 땅을 파고 희한한 물건을 사들여야 하며, 태어난 예언자를 예언 상태로 만들기 위해서는 말똥에 병을 파묻어 두어야 하는 투박한 방법들은 다소 기괴하지만, 이러한 노력들을 통해 마이클은 잠시나마 상실감을 잊고 살아납니다. 이런 그의 모습은 연금술이 무엇이든 일단 해보려는 마음을 응원하게 하며, 이웃들도 그의 행동을 좋은 방향이든 나쁜 방향이든 관심을 기울이게 만듭니다.

독특한 캐릭터들과 시즌2 확정 소식

이 작품은 어색하고 기묘한 상황이 은은하게 웃음을 자아내게 하며, 어딘가 하나씩 나사가 빠진 듯한 엉뚱한 인물들이 영국 특유의 냉소적이고 건조한 농담을 주고받습니다. 마이클은 일터의 젊은 직원 케이시 로런 파텔과 세대를 뛰어넘는 우정을 나누게 되며, 모두 이상해 보이지만 보다 보면 정이 가는 캐릭터들이 등장합니다. 이 드라마는 특별히 나쁜 사람이 없으며, 뭔지는 모르겠지만 뒤가 궁금하다는 마음을 들게 하는 독특한 매력을 지니고 있습니다. 맥켄지 크룩이 쓰고 연출한 이 작품은 BBC에서 올 초 방영된 6부작 드라마로, 평점사이트 로튼토마토에서 평론가지수 100%, 관객 지수 94%를 기록하며 호평을 받았습니다.

현재 APPLETV+와 티빙 애플TV 브랜드관에서 시청이 가능한 BBC 드라마 작은 예언자는 시즌2가 확정이 되었으며, 앞으로도 마이클과 주변 인물들의 여정이 계속될 것으로 기대됩니다. 작품은 상실감을 안고 살아가는 현대인의 내면을 섬세하게 묘사하면서도 유쾌하고 위트 있는 스토리텔링으로 viewers들을 사로잡고 있습니다. 마이클이 호문쿨루스를 통해 클리아의 소식을 찾을 수 있을지, 그리고 그 과정에서 발견할 진정한 치유는 무엇인지에 대한 궁금증은 이 드라마의 지속적인 시청을 유도하는 주요 동력이 되고 있습니다.