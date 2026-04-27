B2C 우유 시장 위축 속, 유업계 B2B 시장 공략 '총력'

저출산과 대체 음료 확산으로 B2C 우유 시장이 감소하는 가운데, 유업계가 카페, 베이커리, 급식 등으로 공급하는 B2B 시장 공략에 집중하고 있습니다. 서울우유, 남양유업, 건국유업, 매일유업 등 주요 업체들이 맞춤형 제품 개발과 유통 채널 협력을 통해 B2B 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다.

최근 5년간 기업과 소비자 간 거래( B2C ) 우유 시장이 감소하는 반면, 기업 간 거래( B2B ) 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 저출산, 식습관 변화, 대체 음료 확산 등의 요인으로 인해 B2C 시장 규모는 5년 새 2000억원 이상 줄어들었지만, B2B 시장은 연평균 8.7% 성장하며 우유 업계의 새로운 돌파구로 떠오르고 있다.

유업계는 단순 원재료 납품을 넘어 카페, 베이커리, 급식 등 다양한 분야에 최적화된 제품을 개발하고, 유통 채널과의 협력을 통해 신규 제품을 선보이는 등 B2B 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 식품산업통계정보(FIS)에 따르면, 국내 우유 B2C 시장 규모는 2020년 1조 7529억원에서 2024년 1조 6032억원, 그리고 작년에는 1조 5360억원으로 감소했다. 이는 지난 5년간 연평균 2.6%의 감소세를 보인 결과이다.

반면, B2B 우유 시장 규모는 2020년 4120억원에서 2024년 5658억원, 작년에는 6240억원으로 증가하며 연평균 8.7%의 높은 성장률을 기록했다. 업계 관계자는 저출산으로 인한 소비층 감소와 식물성 대체 음료의 증가 등 구조적인 문제로 B2C 시장의 회복이 어렵다고 판단, B2B 시장에서의 매출 극대화가 현재로서는 최선의 전략이라고 분석했다. 실제로 지난해 1인당 흰 우유 소비량은 22.9kg으로 전년 대비 9.5% 감소하며 역대 최저치를 기록했다. 국내 주요 유업체들은 이러한 시장 변화에 발맞춰 B2B 사업 비중을 확대하고 있다.

서울우유는 전체 우유 물량 중 B2B 비중을 2023년 26%에서 2024년 28%, 작년에는 29%까지 늘렸으며, 지난 2년간 연평균 B2B 매출 신장률은 5.7%를 기록했다. 서울우유는 스타벅스, 메가MGC커피, 빽다방, 이디야, 투썸플레이스 등 다양한 커피 브랜드에 맞춤형 우유를 공급하고 있으며, 남양유업 또한 자체 연구개발(R&D) 역량을 활용하여 프랜차이즈별 전용 제품을 개발하며 두 자릿수 성장률을 유지하고 있다. 건국유업은 고기능성 맞춤형 우유 개발에 집중하고, 외식 매장 운영 노하우를 바탕으로 카페 프랜차이즈나 단체급식소에 컨설팅까지 제공하는 패키지형 B2B를 전개하고 있다.

한편, 매일유업은 고부가가치 제품 중심으로 포트폴리오를 재편하며 식물성 음료 시장 공략에 집중하고 있다. 전국 커피·음료점 수가 증가하면서 우유 업체 간 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다





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