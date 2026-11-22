ARC증후군을 앓는 18개월 영유아 도윤이의 가족이 심각한 의료비 및 생계난에 처했다. 하루 8번의 식사와 3시간 간격의 간호로 육아휴직 중인 부모의 사정과 후원을 위한 계좌 정보를 알아본다.

에이알시(ARC) 증후군이라는 희귀난치질환 을 앓고 있는 18개월 영유아 도윤이 (가명)의 가족이 극심한 생계 및 의료비 부족으로 위기에 처했다. 관절이 굽어 굳는 증상과 간에서 만든 담즙 배출 장애로 인해 신체 발육이 멈춘 채 성장 지연을 겪고 있는 도윤이 는 첫돌을 넘겨 1년 6개월의 나이를 먹었음에도 여전히 신생아 옷을 입어야 할 정도로 작다.

희귀병 ARC증후군의 메커니즘과 일상

에이알시 증후군은 세계적으로도 그 발생 사례가 극히 드문 질환으로, 진단 당시 의사는 이 병을 가진 아이들의 기대수명이 돌까지라고 설명하며 가족에게 참담한 소식을 전한 바 있다. 도윤이의 신체는 관절 변형으로 다리가 꺾여 있으며, 간 기능 이상으로 담즙이 원활하게 배출되지 않아 피부가 노란빛을 띠는 황달 증상을 보인다.

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이러한 병리학적 상태로 인해 모유 수유가 불가능해지고, 식사 시간은 하루 여덟 번으로 세분화된다. 엄마 세진(가명) 씨는 도윤이의 오른쪽 볼과 턱에 붙은 파란 테이프를 통해 콧줄을 고정하고, 길이보다 긴 주사기에 분유를 담아 한방울씩 천천히 흘려 넣는다. 한 손으로는 도윤이의 배를 어루만지며 소화를 돕지만, 아기는 분유를 쉽게 토해내며 영양 흡수에 어려움을 겪는다.

식사 사이는 단 3시간마다 찾아오며, 한 방울씩 분유를 넣고 소화하기까지 두 시간이 걸린다. 새벽 2시와 5시에도 식사 시간은 이어지며, 책장에는 세 시간마다 어떤 약을 분유에 타야 하는지 적힌 시간표가 붙어 있다. 부모는 교대로 야간 수유를 하며 하루에 네 시간만 잠을 자는데, 분유 시간을 놓칠 경우 탈수 위험이 있어 깊은 잠을 설친다.

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부모의 육아휴직과 금전적 빈곤 구조

밤낮없이 도윤이를 돌봐야 하는 상황 속에서 부모는 경제 활동을 중단할 수밖에 없었다. 세진 씨는 지난해부터 육아휴직에 들어갔으며, 자영업을 하던 아빠도 사업을 이어갈 수 없는 형편이다. 네 가족은 차상위 계층으로 받는 공적 급여와 세진 씨의 육아휴직 급여로 생계를 유지하고 있다.

가족의 경제 상황은 더욱 악화됐다. 2억원을 넘는 전세 대출금과 신용 대출금을 갚는 데 급여 대부분이 사용되고 있기 때문이다. 여기에 아빠는 지인에게 억대 자금을 사기당해 소송을 진행 중이며, 추가적인 금전적 손실이 발생하고 있다. 생계를 위해 일을 나가고자 해도 두 아이를 돌볼 손이 부족해 현실적으로 불가능한 상황이다.

병원비는 가정에 큰 부담으로 작용한다. 도윤이는 한 달에 평균 세 번 정도 입원하며, 입원 비용은 기간에 따라 적게는 100만 원에서 많게는 300만 원에 달한다. 건강보험 급여 지원이 일부 이루어지지만 본인 부담금이 만만치 않다. 급성기 응급 상황뿐만 아니라 평소 분유값, 약값, 영양제 구매비 등으로 한 달 90만 원에서 100만 원이 추가로 필요하다.

건강 악화 리스크와 형제 관계의 변화

24시간 콧줄을 착용하며 발생하는 2차 건강 위험도 무시할 수 없다. 도윤이의 코 점막이 자극받아 한 달에 세 번까지 코피가 나며, 질병으로 인해 지혈이 잘 되지 않아 코피가 서너 시간 동안 지속되곤 한다. 이는 빈혈로 이어지고 약화된 신장 기능을 더 악화시키며, 코피가 목 뒤로 넘어가 분유를 토하게 하고 다시 탈수 증상을 유발하는 악순환을 만든다.

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가정 내에서는 다섯 살 연형 도형이(가명)의 정서적 안정도 중요한 관심사다. 아픈 동생에게 집중된 가족의 시선으로 인해 도형이는 한때 감정 조절이 어려워져 소리를 지르는 등 심리 치료를 받기도 했다. 하지만 부모는 아빠가 도윤이를 돌볼 때 엄마가 도형이에게 동화책을 읽어주는 등 균형 잡힌 관심을 보여주고 있다.

이러한 노력이 결실을 맺으며 도형이는 동생을 이해하고 예뻐해하는 모습으로 성장했다. 도윤이는 이제 햇빛에 얼굴을 찌푸리거나 비 오는 날씨를 신기해하며 세상을 바라보고, 장난감 중에서도 특히 원숭이 모양의 장난감에 관심을 보이는 등 점차적으로 활동 반경을 넓혀가고 있다.