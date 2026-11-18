시진핑 중국 국가주석이 APEC CEO 서밋에서 자유무역과 첨단기술 협력을 강조하며 글로벌 기업에 손을 내밀었습니다. 미국의 관세 장벽 속 다자간 무역 체제 수호를 약속한 핵심 배경과 향후 미중 러 정상회담까지의 주요 일정을 정리했습니다.

시진핑 중국 국가주석이 18일 중국 선전(선전)에서 열린 아시아·태평양경제협력체( APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에 참석해 글로벌 기업들에게 적극적인 기술 협력과 시장 개방 의지를 밝혔다. 미국이 관세 인상과 대중국 첨단기술 수출 제한을 강행하는 복잡한 국제 정세 속, 중국은 자체적으로 기술 협력 파트너임을 강조하며 전 세계 기업에 손을 내민 것이다.

시진핑의 APEC CEO 서밋 핵심 발언

시 주석은 첸하이 국제회의센터에서 진행된 기조연설을 통해 현재 국제 정세가 변화와 혼란, 성장동력 부족, 일방주의와 보호주의 확산으로 얼룩져 있다고 진단했다. 이어 개방 대 폐쇄, 협력 대 분열이라는 시대적 과제를 해결하기 위해 아태 지역의 공동 번영을 위해 평화, 안정, 개방 무역, 기술 혁신, 포용적 발전 등을 추진하자고 제안했다. 특히 세계무역기구(WTO) 규칙을 기반으로 하는 다자간 무역 체제를 확고히 수호해야 한다는 점을 거듭 강조하며 자유무역협정(FTA) 확대와 국경 간 무역의 디지털 전환, 공급망 연계 강화를 촉구했다.

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시장 개방과 첨단기술 협력 강화 전략

시 주석은 혁신적 성장동력을 자극하기 위해 디지털 경제와 인공지능(AI) 협력을 강화하고 녹색·저탄소 전환을 앞당겨야 한다고 강조했다. 그는 중국이 세계 2위의 소비시장이며 세계 최대 규모의 중산층을 보유하고 있음을 근거로, 시장 개방 가속화와 고품질 제품 및 서비스 수입 확대를 통한 새로운 수요 창출 의지를 피력했다. 아울러 관세 인하, 서비스업 개방, 규제 및 표준 개혁을 추진해 글로벌 기업에게 안정적이고 예측 가능한 사업 환경을 제공하겠다고 약속했다.

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무역흑자 비판 완화와 외교적 다변화

중국의 대규모 무역흑자를 둘러싸고 교역 상대국들의 반발이 커지는 상황에서 시 주석의 수입 확대 약속은 비판을 누그러뜨리고자 한 전략으로 해석된다. 실제로 시 주석은 전날 캐나다, 베트남, 페루 등 6개국 정상과 잇달아 회담하며 APEC 정상 외교에 나섰다. 마크 카니 캐나다 총리와는 농축수산물 관세 완화 및 협력 확대를, 베트남 국가주석에게는 철도·녹색산업·AI 분야 협력을 약속했으며, 게이코 후지모리 페루 대통령과는 엘니뇨 피해 지원을 위해 2250만달러(약 300억원) 규모 지원을 약속했다.

미중 러 3자 정상회담 등 향후 일정에 주목

시진핑 주석은 환영 만찬에서 아시아·태평양 공동체 건설을 위해 산과 바다를 넘어 한자리에 모였다고 언급하며, 내일 정상회의에서 상호 개방 확대 조치 논의와 혁신 주도 성장 경로 모색, 실질적 협력 기회 확대 및 이행 추진 계획을 밝혔다. 특히 19일에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 양자 회담을 갖고, 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담에 참여할 예정이다. 이 같은 일련의 행보는 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 중국의 외교적 고립을 피하고 경제적 영향력을 재확인하려는 의도로 읽힌다.