18일 중국 광둥성 선전에서 열리는 APEC 정상회의에서 미국 중국 러시아 정상의 사상 첫 3자 정상회담과 북미 접촉 가능성이 주요 변수로 떠올랐다. 19일 회담 결과가 국제질서와 역내 경제협력에 어떤 영향을 줄지 주목된다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 18일 중국 광둥성 선전에서 이틀간의 공식 일정에 들어간다. 연합뉴스 베이징 한종구 특파원의 보도에 따르면, 미국 중국 러시아 정상이 이번 회의를 계기로 사상 처음 3자 정상회담을 열기로 하면서 APEC 정상회의 는 역내 경제협력을 넘어 국제질서와 세계 안보 현안을 다루는 외교 무대로 떠올랐다.

여기에 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성을 언급하면서 북미 정상 간 접촉 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 개혁·개방의 상징이자 첨단기술 산업의 중심지인 선전에서 열리는 이번 회의가 어떤 결과를 낼지 주목된다.

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미중러 3자 정상회담이 APEC 최대 관심사로 부상

APEC 정상회의의 최대 관심사는 19일 예정된 트럼프 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 3자 정상회담이다. 세 정상이 한자리에 모이는 것은 이번이 처음이다.

중국 외교부는 3국 정상이 처음으로 한자리에 모이는 이번 회담이 세계 평화와 안정에 획기적인 의미가 있다고 평가했다. 반면 트럼프 대통령은 미국 중국 러시아가 참여하는 핵무기 감축 협상에 관심을 보여왔지만, 중국은 미국 및 러시아와 핵무기 보유 규모가 다르다는 이유로 소극적인 입장을 유지하고 있다.

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일각에서는 제2차 세계대전 말기 미국 영국 소련 정상이 당사국을 제외한 채 전후 국제질서를 논의한 1945년 얄타회담에 빗대, 이번 3자 회담이 '제2의 얄타회담'이 될 수 있다는 관측도 나온다. 당사국이 빠진 채 강대국끼리 질서를 논의한다는 점에서 비교가 제기된 것이다.

북미 접촉 가능성과 미중 양자회담 쟁점

트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성을 언급했으며, 김 위원장의 방중 가능성도 거론되고 있다. 트럼프 대통령은 김 위원장의 방중 가능성에 대해 김정은이 올 수 있으며 그것은 시진핑 주석에게 달려 있다는 취지로 말했다.

만약 북미 정상이 만난다면 2019년 6월 판문점 회동 이후 만 7년 5개월 만이다. 다만 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 17일 북미 정상회담 개최 가능성에 대해 이 방면의 정보가 없다고 말했다.

트럼프 대통령과 시진핑 주석은 APEC 기간 중 양자회담을 갖고 관세 갈등, 희토류 수출통제, 첨단 반도체 및 인공지능(AI) 기술 규제 등을 논의할 예정이다. 중국은 대만 문제를 미중 관계에서 넘어서는 안 될 레드라인으로 규정하며 대만 무기 판매를 강하게 반대하고 있어, 두 정상이 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.

전체 본회의 일정과 한중 일본 정상회담 전망

APEC 정상회의의 공식 일정은 18일 시작되지만, 회원 경제체 정상들이 참석하는 전체 본회의는 19일 오전 열린다. 중국은 개방, 혁신, 협력을 핵심 의제로 내세우며 다자무역체제 수호와 역내 경제통합의 필요성을 강조할 것으로 보인다.

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시진핑 주석은 18일 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 개막식에서 기조연설을 하고, 저녁에는 각 경제체 정상과 대표들을 위한 환영 만찬을 주최할 예정이다. 이번 APEC을 계기로 이재명 대통령과 시진핑 주석의 한중 정상회담이 열릴지도 관심사로 꼽힌다.

반면 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 주석의 정상회담은 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 발언을 둘러싼 양국 갈등으로 무산될 것으로 보인다. 이는 APEC 현장에서 중국과 일본 간 외교 관계가 여전히 긴장 상태에 있음을 보여준다.

선전 APEC가 시험할 중국 외교 성과

선전에서 열리는 이번 APEC 정상회의는 중국이 역내 경제협력과 강대국 외교에서 어느 정도 성과를 거둘 수 있을지 가늠하는 무대가 될 전망이다. 3자 정상회담과 미중 양자회담, 북미 접촉 가능성이라는 세 가지 변수가 동시에 걸려 있다는 점에서 이번 회의의 파급력은 경제 의제를 넘어설 것으로 보인다.

19일 열리는 전체 본회의와 3자 정상회담의 결과가 공개되면 역내 무역과 안보 질서에 대한 각국의 셈법이 드러날 것으로 예상된다. 연합뉴스는 이번 회의의 세부 결과를 계속 전할 예정이다.