중국 선전 APEC 정상회의를 하루 앞둔 11월 17일, 첸하이 국제회의센터 주변 치안이 극도로 강화된 가운데, 엔비디아 전 CEO 젠슨 황의 스캔들이 미국 기업들의 참석 행보에 불확실성을 던지고 있다.

중국 광둥성 선전의 첸하이 국제회의센터 주변에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 대비한 치안 및 보안 조치가 최종 단계에 돌입했다. 현지시간 11월 17일 오전, 정상회의 개막 하루 전인 이 날 행사장 부근은 철책 펜스로 완전히 봉쇄되었고, 경찰과 보안요원들이 차량 및 행인의 신분을 엄격하게 검문하고 있었다.

선전 행사장 치안 및 보안 조치 현황

국제회의센터 주변 구역은 전면 출입이 통제된 상태였으며, 경찰 특수차가 주변에 상주하고 보안요원들이 곳곳에 배치된 극도의 경계 태세가 유지되었다. 행사장으로부터 약 16㎞ 떨어진 곳이지만, 접근로는 철저히 차단되었으며 펜스 너머로 보안 검색 지점이 설치되어 철저한 검문 절차가 진행되었다.

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홍콩 매체 홍콩01은 전날인 16일 열린 CEO 서밋 참석자 환영 만찬 당시에는 임시 교통 통제에도 불구하고 보행자들의 정상 통행이 허용되었던 것과 대조적으로, 17일에는 보행로 출입이 완전히 막혔다고 전했다. 전날에는 행사장 인접 도로 보행로에서 시민들이 자유롭게 사진을 찍을 수 있었으나, 이날부터는 보행로의 출입도 차단되어 치안 수준이 한층 격상된 양상을 보였다.

엔비디아 전 CEO 스캔들이 미국 기업 참석에 미친 영향

강화된 치안 배경에는 미국 기업들의 APEC 참석 여부에 대한 불확실성이 깔려 있다는 분석이 나온다. 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 젠슨 황 씨가 중국 출신 여성과의 불륜 논란과 중국 스파이 의혹 사건으로 최근 사임한 사건이 미국 기업가들의 APEC CEO 서밋 참석에 영향을 미쳤을 가능성을 지적했다.

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컨설팅업체 영차이나그룹의 잭 다이트월트는 미국 CEO들의 APEC 참석 여부 계산에 해당 사건이 분명히 영향을 끼쳤다고 밝혔다. 그는 최근 1년 반 동안 미중 무역 휴전으로 중국 복귀를 용기 냈던 기업들이 이번 사건을 계기로 다시 물러섰다고 설명했다. 일부 기업은 참석을 망설이고 있으며, 일부는 하급자 대표단만 파견했고, 일부는 조용히 방문하는 등mixed된 행보를 보이고 있다.

미국 기업의 중국 방문 전략 변화와 향후 전망

잭 다이트월트는 중국과의 관계가 다시 국가 안보 차원에서 논의되면서 APEC 참석 자체가 기업들에게 위험 요소가 되었다고 평가했다. 이는 단순한 외교적 이벤트를 넘어, 글로벌 기업들이 정치적·안보적 리스크를 고려하여 전략적 행보를 수정하고 있음을 시사한다. 미국 기업들은 과거의 적극적 대중국 접근보다는 신중한 관측론과 최소화 전략으로 전환하고 있는 것으로 관측된다.

이번 APEC 정상회의를 앞두고 선전 첸하이 국제회의센터 주변에서는 보안 요원들이 차량 검문에 만전을 기하고 있으며, 통행 행렬이 길게 늘어지는 등 행정력이 동원된 상황이다. 이러한 치안 강화는 정상회의의 성공적 개최를 위한 기본 조치이지만, 미국 기업들의 참석 행보 변화는 미중 간 기업 생태계의 긴장감과 리스크 관리 방식의 변화를 반영하는 지표가 될 것이다.

APEC 최고경영자(CEO) 서밋은 경제 협력의 장이지만, 이번 사건을 계기로 글로벌 기업들의 참여 형태가 변화할 조짐을 보이고 있다. 특히 젠슨 황 전 CEO의 사임은 단순히 한 기업인의 퇴진을 넘어, 중국 시장에서의 기업 지도자 리스크 관리가 어떻게 국가 안보 논리와 맞닿아 있는지를 보여준 사례로 기록될 전망이다.