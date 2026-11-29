중국 선전에서 열린 APEC 정상회의를 계기로 미중러 간 협력 논의가 이루어진 가운데, 중국이 글로벌 중재자로 부상하며 탈냉전 이후의 국제 질서가 다극화로 재편되고 있다. 이러한 변화가 한반도 외교와 한중 관계에 미치는 심층적인 영향과 향후 전망을 분석한다.

중국 선전에서 개최된 제33차 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기점으로 미·중·러 정상회담이 성사되고 '평화선언'이 채택되면서 국제사회의 다양한 분석이 쏟아지고 있다. 미국 중심의 단극체제가 약화되고 규칙 기반 다자주의가 후퇴하는 현상은 명백하며, 중국은 글로벌 중재자이자 비서방 질서의 설계자로서 자신들의 위상을 확고히 하고 있다.

중국, 다극화 시대의 주도권 확보 전략

이번 APEC 회의를 통해 중국은 세 가지 주요 서사를 구축하고자 했다. 첫째, 세계 인구의 40%, 국내총생산(GDP)의 50%, 교역량의 60%, 경제성장률의 70%가 집중된 이 지역에서 주도권을 되찾아 진정한 세계국가로 나아가는 교두보를 마련하려는 것이다. 이를 위해 미국 동맹의 균열과 중견국의 헤징 전략을 활용하여 인도·태평양 전략에 맞서는 '아시아·태평양'의 구도를 복원하려 했다.

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둘째, 중국은 출구를 찾지 못하는 '전쟁의 시대'에서 미국과 러시아를 협상 테이블로 불러내 중재 외교를 과시하며 존재감을 각인시켰다. 부상한 국력을 바탕으로 오랫동안 꿈꿔왔던 패권의 분산, 즉 다극 질서로 가는 길을 연 셈이다. 이는 탈냉전 이후 구축된 미국 중심의 질서가 흔들리고 있음을 전 세계에 알리는 계기가 되었다.

셋째, 2027년 중국공산당 제21차 당대회를 앞두고 국내 정치적 서사를 강화하려는 목적이 있다. 최고지도자의 건강 등 돌발변수가 없다면 시진핑 주석의 4연임 시대가 열릴 전망이다. 그러나 '백 년 만에 찾아온 대변국' 같은 위기 담론만으로는 강한 중국을 다시 이끌기 어렵다는 판단 하에, 미래 비전을 제시하여 체제 자부심을 높이고 통치 정당성의 기반을 다지려 했다.

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선진 외교 변화와 한반도 재균형 정책

이러한 중국 외교의 변화는 한반도 정책에도 고스란히 투영되었다. 올해 두 차례 북·중 정상회담으로 전략적 협력을 다진 데 이어, 두 차례 한·중 정상회담을 통해 남북을 동시에 관리하는 '한반도 재균형 정책'을 본격화했다. 북·중 간 전략적 소통과 양국 경제협력을 궤도에 올리는 한편 자유무역협정(FTA) 2단계인 서비스·투자 분야 협상을 실질적으로 타결하고 영화·관광 등 문화 개방 확대라는 성과도 내놓았다.

하지만 이러한 협력에는 한계가 존재한다. 국제사회의 시선을 의식해 북한의 핵보유국 지위를 인정하지 않고 유엔 안보리 대북 제재에도 여전히 참여하고 있다. 한국을 향해서는 '전략적 동반자'를 강조하면서도 한국이 '사활적 이익'으로 제기한 한반도 평화에 대한 건설적 역할에 대해서는 북한을 의식해 화답하지 않고 있다.

오히려 시진핑 주석은 한·중 양국 모두 '전략적 자율성'을 견지해야 한다고 주장하면서 한·미 동맹 지역화에 날을 세웠다. 이는 중국이 한반도에서 미국의 영향력을 낮추고 중국의 전략적 이득을 극대화하려는 의도로 읽히며, 지역 안보 구조에 새로운 변수를 던지고 있다.

한국 정부의 외교적 대응과 한계

이러한 상황에서 한국 정부는 당분간 중국과 북한으로 난 남북관계의 창이 열리기 어렵다고 보고 한·미 현안을 해결하는 데 외교정책의 중점을 옮겼다. 전시작전통제권(전작권) 환수, 무역·투자 현안 타결, 한·미 동맹 현대화, 핵추진 잠수함 도입을 묶는 '패키지 딜'을 통해 정권의 유산이 될 만한 성과를 만들겠다는 구상이다.

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이번 APEC 회의 직전 대통령의 의중을 꿰뚫던 외교·안보 핵심 라인을 교체한 데는 이러한 판단도 깔려 있을 것이다. 그러나 한·미관계 현안도 남북관계만큼 성과를 내기 어렵다는 점에서 이러한 접근법의 유효기간도 길지 않다. 역점 과제인 전작권 환수조차 동맹 현대화 및 무역통상 현안과의 복잡한 거래가 불가피하다.

새로운 국제정치의 지형과 실용외교

미국이 한국의 기대에 부응하는 전략적 결단도 쉽지 않겠지만, 협상의 결과가 중국을 겨냥한 다영역 특임부대(MDTF)의 한반도 배치 등으로 이어질 경우, 어렵게 복원한 한·중관계의 판이 다시 흔들릴 수 있고 남북관계는 더욱 경색될 것이다. 이는 한국 외교가 직면한 심각한 딜레마로 작용한다.

국제정치학자 마크 레너드는 미국 주도 국제질서를 '건설이 중단된 미완공 건물'에 비유했다. 제도라는 외형은 남아 있으나 누구도 공사를 재개할 엄두를 내지 못한다는 것이다. 이는 동맹에서 이탈하자는 것이 아니라, 적어도 동맹국이 약속한 행동이 실제로 이행되지 않을 경우를 대비하자는 말이다.

따라서 우리가 찾아갈 주소는 과거 한·미관계를 그대로 복원하는 지도가 아니라, 북방과 글로벌 사우스 등 외교 무대를 넓게 쓰면서 새로운 지형에 적응하고 대응하는 것이다. 지형과 지도가 다를 때는 지형을 믿어야 한다. 그것이 실용외교의 요체이며, 한국이 새로운 다극 질서에서 생존하고 번영하기 위한 필수 조건이다.