인공지능이 이론 전산학의 최고 난제인 P 대 NP 문제를 해결하거나 이미 풀었을 수 있다는 관측이 확산되고 있다. 이에 따른 암호 기술 무력화 가능성과 관련 기관들의 대응이 주목받고 있다.

이론 전산학계와 수학계에서 인공지능(AI)이 미해결 난제를 해결하거나 이미 해결했을지도 모른다는 우려와 기대가 교차하고 있다. 특히 ' P 대 NP 문제'와 같은 최고 난제를 AI가 풀 수 있다는 관측이 퍼지면서 관련 전문가들 사이에서 긴장감이 고조되고 있다.

AI의 역사적 성과와 비공개 추측

악시오스는 25일(현지 시간) 오픈AI, 앤트로픽, 구글 등이 수학 분야에서 역사적인 성과를 거두면서 다음 타격으로 어떤 난제가 풀릴지, 기업들이 무엇을 숨기고 있는지에 대한 추측이 무성하다고 전했다. 최근 앤트로픽 소속 수학자 레벤트 알푀게는 AI의 도움을 받아 리만 가설을 증명했다는 주장을 내놓아 화제가 되기도 했다.

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악시오스에 따르면, 성과가 매우 빠르게 나타나면서 공개된 결과가 AI 모델이 비공개로 거둔 성과의 일부에 불과하다는 의심이 커지고 있다. 저명한 이론전산학자 스콧 애런슨은 25일 신뢰할 만한 복수의 소식통을 근거로, AI 연구소들이 암호학계에 '폭탄급'인 성과를 공개하지 않고 있다는 점을 '거의 확신한다'고 밝혔다.

P 대 NP 문제의 복잡성과 전문가 의견

'P 대 NP 문제'와 'VP 대 VNP 문제'는 문제의 용어를 정확히 이해하는 데에도 상당한 훈련이 필요하며, 관련 논문들은 대부분 오류로 판명되었다. 1971년 이 문제가 공식화된 이후 적어도 수백 편의 논문이 제출되었으나 검증된 예외는 없으며, 상당수 논문은 저자들이 문제나 용어를 올바르게 이해하지 못해 작성된 것으로 지적받았다.

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관련 연구를 진행한 대부분의 전산학자는 'P≠NP' 및 'VP≠VNP'일 것으로 추측한다. 오픈AI와 앤트로픽이 최근 제시한 'VP 대 VNP' 관련 증명 논문들도 'VP≠VNP'라는 결론을 내리고 있다. 애런슨은 25일 작성한 블로그 글에서 'P≠NP'의 증명이 머지않았다고 확신하는 듯한 느낌을 밝혔다.

암호 기술 무력화 가능성과 현실적 한계

만약 'P=NP'가 증명될 경우, 현재 사용되는 거의 모든 암호 기술이 이론적으로 무력화될 수 있다는 지적이 나온다. 이는 거래, 신원 확인, 소프트웨어 진위 확인 등에 쓰이는 디지털 서명이 위조에 취약해질 가능성을 의미한다. 이러한 시나리오는 이론적으로 안전하다고 여겨진 보안 기반이 무너질 수 있음을 시사한다.

키크립틱 창립자이자 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 전직 암호학자 니키 무한은 'P=NP'가 증명되어도 실제로 모든 암호 기술이 무력화된다는 뜻은 아니라고 설명했다. 그는 이론적 무력화 가능성과 실제 적용 가능성 사이에는 차이가 있을 수 있음을 강조하며, 현재의 보안 체계에 대한 경각심을 일깨우고 있다.