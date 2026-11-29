AI 기술의 급진적 발전과 비만 치료제 마운자로 등 의료 기술의 불평등이 한국 사회에 던지는 도전과제와 함께, 기존 제도의 유연한 재설계가 절실하다는 분석이다.

인공지능 (AI) 기술의 비약적인 발전은 교육, 의료, 노동 시장 등 한국 사회의 모든 분야에서 깊은 구조적 변화를 요구하고 있습니다. AI 활용 시험 부정행위 논란에서부터 휴머노이드 로봇의 인간 모방 능력 향상, 그리고 비만 치료제와 고가 의료 기술의 확산에 이르기까지, 현재 우리 사회는 기술의 경로파괴적 성향과 기존 제도의 경로 의존성 사이에서 극심한 갈등과 우려를 겪고 있습니다.

에이아이 시험 부정과 노아의 충격적 퍼포먼스

인공지능을 활용한 시험 부정행위에 대해 학생들과 교육계는 뜨겁게 반응하고 있습니다. 수업에서 학생들과 함께 사용하는 공유노트에는 총 20쪽에 달하는 긴 토론이 오갔으며, 공정과 신뢰를 무너뜨리는 행위에 대해 일벌백계해야 한다는 의견부터 사생활 침해에 대한 광범위한 우려까지 다양한 관점이 제시되었습니다. 특히 더 정교한 기술이 등장하는 현실에서 인재를 선발하는 현행 '일회성 시험' 제도의 지속 가능성에 대한 근본적인 질문이 제기되고 있습니다.

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에이아이 기술이 흔들고 있는 것은 시험 제도만이 아닙니다. 한 다큐멘터리에서는 래퍼 김하온을 학습하는 노아라는 휴머노이드 에이아이가 소개되었습니다. 노아는 김하온과 일주일을 동행하며 랩을 배워갔고, 고등래퍼라는 프로그램을 통해 김하온을 지켜봐 온 관찰자에게는 일주일 뒤의 퍼포먼스가 충격으로 다가왔습니다.

노아는 김하온의 고통과 좌절을 배우려 했던 것을 넘어, 그의 지기 싫어하는 성격까지 닮아가며 김하온보다 더 김하온스러운 랩을 만들어냈습니다. 이는 기계가 이미 인간을 넘어서며 우리에게 부족한 많은 것들을 채워줄 수 있음을 시사하지만, 동시에 인간 고유의 가치와 역할에 대한 깊은 경외와 우려를 자아냅니다.

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마운자로와 서울 상급병원의 의료 격차 확대

비만 치료제 마운자로에 대한 사회적 관심이 폭발적으로 증가하고 있는 가운데, 비만은 세계보건기구에서도 복합적 질병으로 인정받고 있어 외모 중심 사회에서 일자리, 인간관계, 정신건강에 미치는 영향이 무시되기 어려운 상황입니다. 이에 저렴하게 이 약을 구하기 위해 일본과 중국으로 청년들이 떠나고 있으며, 건강보험 급여화가 상황을 개선할 수 있더라도 건보 재정에 대한 우려가 따르고 있습니다.

건강불평등의 관점에서 비만은 여성의 경우 소득과 반비례 관계가 명확하게 드러나고 있습니다. 만약 마운자로와 같은 약제가 고가로 유지될 경우, 비만은 더욱 뚜렷한 계층적 성격을 가진 질병으로 고착화될 수밖에 없으며, 이러한 의료 및 돌봄 기술 활용의 불평등은 에이아이 발전과 함께 더욱 급속화될 전망입니다.

최근 한 언론 보도에 따르면, 서울 상급병원에서 갑상선암의 경우 개인 부담이 20만~30만원인 일반 절개수술은 6개월을 기다려야 하지만, 1천만원이 넘는 비급여 로봇수술은 2개월 뒤면 가능하다고 밝혔습니다. 5천만원이 드는 치매 주사나 로봇수술과 같이 새로운 약과 기술이 향후 더욱 쏟아질 것이며, 그때마다 건강보험 제도는 난감한 입장에 처하게 될 것입니다.

한국 사회의 위태로운 거버넌스와 공공성 재편

에이아이의 급속한 발전은 일일이 나열할 수 없을 정도로 많은 난제를 우리 사회에 던지고 있으며, 경로파괴적인 기술의 발전은 모든 사회제도에 상당한 변화를 요구합니다. 다행히 정부부처들, 국가인공지능전략위원회, 기본사회위원회 등을 통해서 다양한 논의가 이루어지고 있으나, 아직 해법이 에이아이에 대한 접근성이나 교육, 외로움을 경감하는 돌봄 기술 발전, 빈곤층 지원 정도에 머무르고 있는 실정입니다.

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경로의존적 제도와 경로파괴적 기술이 만난 한국 사회의 모습은 현재 위태로운 상태에 놓여 있습니다. 생산, 교육, 여가, 삶, 분배에 대한 새로운 관점을 바탕으로 '골대'를 보완하는 것을 넘어 이동하는 것까지 고려해야 하는 시점이며, 먼저 위험에 대응하는 민첩하고 유연한 거버넌스에 대한 재설계와 이를 가능하게 하는 사회적 숙의 체계가 절실합니다.

시민이 함께 만들고 감시하는 공공의 공간과 공공성이 높은 보건 및 돌봄 기술을 생산하는 생태계 조성, 기술 발전으로 인한 일자리와 소득에 대한 불안이 삶을 침식하지 않도록 하는 사회보장제도 구축이 모두 필요합니다. 가능할까라는 질문이 밀려오지만, 더 나은 사회를 위해 고민해야 하는 이 시간을 허비하면 우리 아이들에게 미래가 없고, 우리는 더욱 각자도생해야 할 것입니다.