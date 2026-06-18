한국의 온 사회가 젠슨 황 엔비디아 CEO를 극진히 모시면서 신적 영향력을 보인 반면, 국가 경제가 더 깊이 편입될 수 있는 우려는 부각하지 않았다. 신기술에 대한 이토록 열렬한 반응은 식민지배와 분단에 이은 압축적 근대화를 거치며 정신적 가치나 공동체가 급속히 해체되고, 돈과 힘이 온 사회의 최우선 가치가 된 것과 관계 있을 것이다.

한국의 온 사회가 젠슨 황 엔비디아 CEO를 극진히 모시면서 신적 영향력을 보인 반면, 국가 경제가 더 깊이 편입될 수 있는 우려는 부각하지 않았다. 신기술에 대한 이토록 열렬한 반응은 식민지배와 분단에 이은 압축적 근대화를 거치며 정신적 가치나 공동체가 급속히 해체되고, 돈과 힘이 온 사회의 최우선 가치가 된 것과 관계 있을 것이다.

부처님오신날을 맞아 조계종이 '로봇 스님'을 선보인 것은 실망스러웠다. 인간성 상실 위기에 대한 종교적 성찰과 혜안은 찾기 어려웠고 대중의 흥미에 편승해 관심을 끌어보겠다는 얕은 계산만 보였다. 레오 14세 교황이 오랜 토론 끝에 인간 존엄성, 관계의 의미, 노동의 가치를 중심으로 AI 기술을 비판하는 회칙을 내놓은 것과 대비됐다. 정부의 책임도 크다.

이재명 정부의 AI 정책은 압도적으로 산업 진흥을 통한 자본의 이윤 창출에 치우쳤다. 대통령이 위원장인 국가인공지능전략위원회의 민간위원 36명이 대부분 산업, 과학기술계 인사로 채워졌고, 노동계 인사가 한 명도 포함되지 않은 점이 잘 보여준다. 노동 현장에서 AI 도입을 구실로 신규 채용을 꺼리고, AI가 힘든 일을 줄이기보다 노동을 착취하고 배제하는 쪽으로 이용되고 있는 점이 분명해진 상황에서도 국가의 정책 담론에는 그런 우려가 반영되지 않고 있는 것이다. 이 점은 향후 이재명 정부를 평가할 때 중요하게 고려될 것이다.

젠슨 황에 이어 샘 올트먼 오픈AI CEO도 다시 한국에 온다고 한다. AI 전도사들의 잦은 방한, 과연 축복일까. 지금 우리가 열광하는 신은 출애굽기 속 황금송아지가 아닌가. 손제민 정치·국제에디터는 'AI에 대한 한국의 열광'이라는 제목의 기사를 통해 한국의 AI 열풍을 비판했다.

그는 AI가 산업 진흥을 통한 자본의 이윤 창출에 치우쳐 있으며, 노동계 인사가 포함되지 않은 국가인공지능전략위원회의 정책 담론에 우려를 반영하지 않고 있다고 지적했다. 또한, 젠슨 황과 샘 올트먼의 잦은 방한에 대해 '축복일까'라고 질문했다. 그는 현재의 AI 열풍이 출애굽기 속 황금송아지를 닮았다고 표현했다. 이 기사는 한국의 AI 열풍을 비판하며, 국가 경제가 더 깊이 편입될 수 있는 우려를 부각하는 것이 필요하다는 의견을 제시하고 있다





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