AI발 메모리플레이션에 중국 스마트폰 시장 1분기 출하량 감소, 애플·화웨이 선방

올해 1분기 중국 스마트폰 시장이 AI발 메모리 부족으로 인한 가격 상승('메모리플레이션') 여파로 출하량이 전년 동기 대비 1% 감소했다. 화웨이가 1위를 지켰고, 애플은 42% 성장하며 약진했다. 샤오미는 35% 감소하며 부진했다.

올해 1분기 중국 스마트폰 시장에서 출하량 감소세가 뚜렷하게 나타났다. 이는 인공지능(AI) 기술 발전으로 인한 메모리 공급 부족 사태가 스마트폰 가격 상승을 부추기며 ' 메모리플레이션 '(메모리+인플레이션) 현상을 야기했고, 이는 중국 스마트폰 업체들의 물량 중심 판매 전략에 직격탄을 날린 것으로 분석된다.

시장조사업체 옴디아의 최신 집계에 따르면, 올해 1분기 중국 스마트폰 출하량은 총 6,980만 대를 기록하며 전년 동기 대비 1% 감소했다. 옴디아는 이러한 하락세의 주요 원인으로 메모리를 포함한 부품 가격의 전반적인 상승을 지목했다. 부품 가격 상승은 필연적으로 주요 스마트폰 제조사들의 제품 가격 인상으로 이어졌고, 이는 시장의 전반적인 침체를 더욱 심화시켰다는 평가다.

이러한 상황 속에서도 중국 정보통신 기업인 화웨이가 1,390만 대의 출하량과 20%의 점유율을 기록하며 1위를 차지하는 기염을 토했다. 뒤이어 애플이 1,310만 대의 출하량으로 19%의 점유율을 기록하며 2위에 올랐고, 중국 스마트폰 강자인 오포(1,100만 대)와 비보(1,050만 대)가 각각 16%와 15%의 점유율로 3, 4위를 차지했다. 샤오미는 870만 대의 출하량으로 13%의 점유율을 기록하며 5위에 머물렀다.

이번 조사에서 특히 주목할 만한 부분은 프리미엄 시장을 공략한 애플의 괄목할 만한 성장이다. 애플의 1분기 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 무려 42%나 증가하는 놀라운 성과를 보였다. 이는 탄탄한 프리미엄 브랜드 이미지 구축과 기존 아이폰 사용자들의 높은 충성도가 결합된 결과로 풀이된다. 반면, 샤오미는 전년 동기 대비 35%라는 큰 폭의 출하량 감소를 겪으며 부진한 성적을 기록했다. 지난해 1분기까지만 해도 중국 스마트폰 시장의 선두 주자였던 샤오미가 프리미엄 시장에서의 상대적인 약세와 부품 가격 상승에 따른 가격 인상 부담으로 인해 이번 분기에는 눈에 띄게 출하량이 줄어든 것이다.

이처럼 업체 간의 희비가 엇갈린 배경에는 부품 가격 상승으로 인한 스마트폰 가격 인상이 결정적인 영향을 미쳤다는 분석이 지배적이다. 특히, 최근 고조되고 있는 미국과 이란 간의 긴장 관계 등으로 인해 전반적인 소비 심리가 위축된 상황에서 샤오미, 오포, 비보와 같은 업체들은 매출 유지를 위해 일부 스마트폰 모델의 소비자 가격을 10%에서 최대 30%까지 인상하는 고육지책을 펼쳤다. 옴디아는 이러한 상황 속에서도 애플과 화웨이는 상대적으로 광범위한 가격 인상을 자제하며 1분기 실적 호조를 이끌었다고 평가했다. 하지만 메모리 가격 상승세가 꺾이지 않고 지속될 경우, 옴디아는 올해 중국 스마트폰 시장 전체가 10%가량 감소할 것으로 전망하며 향후 시장 전망에 대한 우려를 나타냈다.





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