AI는 이미 의사를 넘어섰다, 병원서 쓰게 될 ‘찐’ AI의 정체, 진단부터 신약까지, AI가 한다

AI가 의사를 대체할 수 있겠냐는 질문에 ‘성능만 놓고 보면 시간 문제’라고 답한 유동근 CAIO는 AI가 의사를 넘어섰다는 것을 강조했다. AI는 진단부터 신약 개발까지 다양한 분야에서 인간의 도움을 받아 일할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 그러나 AI가 의사를 대체할 수 있는지는 아직까지는 아니지만, AI가 인간의 도움을 받아 일할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 의미한다. AI가 의사를 대체할 수 있는지는 아직까지는 아니지만, AI가 인간의 도움을 받아 일할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 의미한다.

팩플 관심 팩플을 내 관심에도 추가해드렸어요. Factpl Interview 의사는 못 본 5㎜ 폐암 AI는 봤다 오전 2시 국민건강보험공단 일산병원 응급실. 30대 남성이 호흡 곤란으로 실려 왔다.

목 안쪽 깊숙한 곳이 부어오르면서 기도가 조금씩 막히고 있었다. 목에서 쌕쌕거리는 소리가 났지만 기침·가래는 없었다. 체온은 정상, 혈압도 높은 편이라 쇼크나 패혈증은 아니었다. 당직 의사가 환자 나이, 주요 증상, 맥박·호흡수 등을 입력하자 AI가 단 몇 초 만에 판단을 내렸다.

추정 진단명: 급성후두개염(목 안쪽 조직에 세균이 침투해 기도를 막는 질환) 응급도: 기도 확보 준비가 필요한 2등급 지난 2월 일산병원 응급실에서 실제로 벌어진 AI 실증 현장이다. 당시 당직을 섰던 전공의의 판단과 AI의 판단은 정확히 일치했다. 올해 응급의학과에서 전문의 수련을 받겠다고 지원한 의사, 즉 전공의 지원율은 66.6%. 10명 중 6명꼴이다. 환자는 늘어나는데, 응급실 지킬 의사는 줄어드는 상황에서 실증 결과는 주목할 만했다.

AI의 판단이 실제 의사의 판단과 일치한 비율이 94%에 달해서다. 의료진은 ‘바로 현장에 투입할 수 있는 수준’이라고 평가했다. AI 시대 병원이 달라지고 있다. 응급실에서 진단을 보조하고, 인간 의사가 놓친 암을 잡아내고, 신약 개발까지 손을 뻗는다.

이번 실증에 쓰였던 CDSS(AI 임상 의사결정지원시스템)를 개발한 루닛은 정부가 국내서 유일하게 의료 특화 파운데이션 모델(특파모) 개발을 지원하는 의료 AI 회사다. 지난달 29일 서울 강남구 본사에서 만난 유동근 CAIO(최고AI책임자)는 AI가 의사를 대체할 수 있겠냐는 질문에 ‘성능만 놓고 보면 시간 문제’라고 말했다. 🗨️목차 1. AI는 이미 의사를 넘어섰다 2.

병원서 쓰게 될 ‘찐’ AI의 정체 3. 진단부터 신약까지, AI가 한다 4. 패션 앱에서 글로벌 의료 AI로 김혜미 디자이너 1. AI는 이미 의사를 넘어섰다 54세 남성 A씨는 2013년 건강검진에서 흉부 X선을 찍었다.

결과는 정상. 이듬해 검진받을 때쯤, A씨는 가끔 마른기침이 나오기도 했지만 대수롭지 않게 여겼다. X선 결과 역시 정상이었다. A씨는 2016년 폐암 진단을 받았다.

진실은 이렇다. 암은 3년 전에 이미 시작됐다. 다만 의사의 눈에 보이지 않았을 뿐이다. 훗날 같은 X선을 루닛의 암 진단 AI ‘인사이트’에 돌리자 2013년 영상 폐 우측 하단에서 희미한 음영이 포착됐다.

AI가 암일 가능성을 수치로 나타낸 값, 즉 AI 스코어는 16.7%였다. 이듬해 같은 자리의 음영은 더 짙어져 있었다. AI 스코어 43.1%, 암은 거기 있었다





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