AI가 바꾸는 직장 미래: 80% 기업 도입, 대리급부터 대체 전망

중앙일보 조사에 따르면 기업 10곳 중 8곳이 AI를 업무에 도입했거나 계획 중이며, 대기업과 고연봉 직군에서 활용도가 높다. AI는 대리급부터 대체 가능하다는 응답이 많고, 삼성·SK·LG 등 주요 기업들이 AI 전환에 박차를 가하고 있다.

점심시간 서울 광화문 광장은 직장인과 시민, 관광객으로 가득하다. 이들의 일상 속에 생성형 인공지능(AI)이 빠르게 스며들며 기업 업무 방식을 바꾸고 있다. 중앙일보가 한국여론리서치에 의뢰해 전국 327개 대·중견·중소·공기업을 대상으로 실시한 조사(신뢰도 95%, 오차범위 ±5.42%포인트)에 따르면, 기업 10곳 중 8곳(79.5%)이 이미 AI를 업무에 공식 도입했거나 곧 도입할 예정이라고 밝혔다.

특히 기업 규모가 클수록, 연봉이 높은 직군일수록 AI 활용도가 높았다. 대기업(77.3%)과 월 평균 임금 800만원 이상인 직군(78.7%)은 10곳 중 8곳이 AI를 활용 중인 반면, 중소기업(28.9%)과 평균 임금 200만원 미만 직군(18.8%)은 10곳 중 2~3곳만 활용하고 있었다. AI는 서비스업(54.5%)뿐 아니라 제조업(60.5%)에도 깊숙이 자리잡았다. 제조업은 연구개발(57.1%)과 생산 운영(53.1%)에, 서비스업은 문서 작업·번역 등 사무 업무(59%), 고객 서비스(41.8%)에 AI를 집중적으로 사용한다.

기업들이 AI를 도입하는 목적은 업무 효율 향상(56.3%), 데이터 분석 기반 의사결정(54.6%), 근로시간 단축(36.1%) 순이다. 응답 기업의 60.2%는 AI로 근무시간이 줄어들 것으로, 50.2%는 전체 필요 인력 수요가 감소할 것으로 전망했다. AI가 당장 어느 직위까지 대체할 수 있느냐는 질문에 대리급(26.6%), 사원급(22%), 과장급(18.3%) 순으로 답했고, 부장·차장 등 모든 직급을 대체할 수 있다는 응답도 19.9%에 달했다. AI 도입의 부작용으로는 고용 감소(52.4%)와 AI 의존도 심화로 인한 직원 역량 저하(52%)가 우려된다.

이러한 가운데 국내 대표 기업들은 AI 전환에 속도를 내고 있다. 삼성은 9일 AI 대전환 계획을 발표하고 챗GPT·제미나이·클로드 등 외부 생성AI 서비스를 전 계열사에 공식 도입하기로 했다. 그동안 정보 유출 우려로 외부 AI 사용을 제한했으나, 미래 경쟁력 확보를 위해 빗장을 풀었다. 이달 중 전 관계사 사장단 50여 명을 경기 용인 인력개발원 호암관에 집결시켜 AI 전환 부트캠프 교육을 실시한다.

삼성 관계자는 AI 대전환은 AI 네이티브 기업으로 도약하기 위한 혁신의 출발점이라며 AI 시대의 기회를 선점하고 주도해 나갈 것이라고 말했다. SK그룹은 오는 11일부터 경기 이천 SKMS연구소에서 2박 3일간 뉴 이천포럼을 열고 그룹 전반의 AI 전환을 집중 논의한다. LG그룹은 지난 3월 구광모 회장이 CEO가 직접 AI 전환 방향을 잡고 이끌라고 주문하면서 주요 그룹 중 처음으로 기술·영업·인사·재무 등 모든 직군의 임원이 AI 교육을 받도록 했다. 김주원·김경미·이영근 기자 AI가 일자리 지형을 바꾸고 있다.

기업들은 AI를 도입해 업무 효율을 높이고 인력을 재편할 것으로 보이며, 이는 고용 구조에 큰 변화를 가져올 전망이다. 대기업과 고연봉 직군부터 시작된 AI 활용은 점차 중소기업과 저임금 직군으로 확산될 것으로 예상된다. AI 도입 속도가 빠른 제조업과 서비스업에서도 직무 변화가 예상되며, 특히 반복적 사무 업무와 데이터 분석 업무가 대체될 가능성이 높다. 기업들은 AI 도입으로 인한 고용 감소와 직원 역량 저하를 우려하면서도, 경쟁력 확보를 위해 AI 전환을 가속화하고 있다. 정부와 사회 차원의 대책 마련이 시급하다는 목소리가 나온다





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