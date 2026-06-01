AI 호황이 샌프란시스코 부동산 시장 뒤흔들어…주거 양극화 심화

미국 샌프란시스코에서 생성형 AI 산업의 급성장이 부동산 시장에 막대한 영향을 미치고 있다. 오픈AI 등 AI 기업 종사자와 투자자들의 현금 매수 증가로 고가 주택 가격이 급등하며 주거 양극화가 심화되고 있다. 전문가들은 AI 기업들의 IPO로 추가 백만장자들이 탄생할 경우 주택 시장에 더 큰 상승 압력이 가해질 것으로 전망한다.

미국 샌프란시스코에서 생성형 인공지능(AI) 산업의 호황이 부동산 시장에막대한 영향을 미치고 있다. 오픈AI 와 같은 AI 기업 종사자 및 투자자들에게 막대한 부가 집중되면서 고가 주택 현금 매수 가 급증했고, 그 결과로 집값이 급등하며 주거 양극화 가 심화되고 있다.

부동산 플랫폼 레드핀의 데이터에 따르면 2024년 4월 샌프란시스코 대도시권의 중위 주택 매매가격은 170만 달러(약 23억 원)로 1년 전보다 10% 이상 상승해 미국 주요 도시 중 최고 수준을 기록했다. 현지 매체 샌프란시스코 크로니클은 중간 가구 소득이 연 16만 2000달러(약 2억 4500만원) 수준임에도 불구하고, 해당 소득으로 구입 가능한 주택은 전체 매물의 겨우 6%에 불과하다고 보도했다. 뉴욕타임스는 2022년 오픈AI의 챗GPT 출시 이후 샌프란시스코 부동산 시장에서 고급 주택과 일반 주택 시장의 양극화가 두드러지게 나타났다고 분석했다.

특히 2023년 10월 이후 현금 매수 경쟁이 치열해졌는데, 이는 오픈AI 전·현직 직원 약 600명이 주식 매각을 통해 약 66억 달러(약 9조 원)의 현금을 확보한 시기와 맞물린다. 현지 부동산 중개인들은 500만 달러(약 68억 원)가 넘는 고가 주택 구매자의 상당수가 AI 업계 종사자나 투자자이며, 대부분 대출 없이 전액 현금으로 매입하고 심지어 가격보다 수백만 달러를 더 얹어 입찰하는 사례도 있다고 전했다. 이 같은 AI 자본의 유입은 주택 매매시장뿐 아니라 임대시장에도 영향을 미쳐 코로나19 기간 하락했던 임대료가 다시 빠르게 상승하며 중산층과 일반 직장인의 주거 부담이 가중되고 있다.

레드핀의 수석 경제학자 대릴 페어웨더는 AI 호황의 혜택이 소수에 집중되면서 주택 시장의 불평등이 심화되고 있다고 지적했다. 실리콘밸리에서는 AI 인재 영입 경쟁이 치열해지며 기업들의 보상 수준이 급등하고 있다. 뉴욕타임스는 오픈AI와 구글 등 자금력 있는 AI 기업들의 연봉 상한선이 사실상 존재하지 않는다고 보도했으며, 월스트리트저널에 따르면 오픈AI의 직원 1인당 평균 주식 보상 규모는 150만 달러를 웃돌 것으로 예상된다.

전문가들은 오픈AI와 앤트로픽 등의 기업공개(IPO)가 진행될 경우 추가적인 'AI 백만장자'가 대거 탄생해 이미 과열된 샌프란시스코 부동산 시장에 상승 압력을 가할 것으로 전망하고 있다. 사모시장 분석업체 사크라는 두 회사의 상장 시 1만 6000명 이상의 신규 백만장자가 나올 것으로 추산했다. 이로 인해 샌프란시스코를 비롯한 실리콘밸리 지역의 주택 시장은 당분간 공급 부족과 수요 증가 속에 가격 상승세가 지속될 가능성이 높다





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