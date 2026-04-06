AI 혁신 시대, 규제 혁파가 경쟁력의 열쇠

AI 기술의 급격한 발전과 함께, 한국은 경직된 규제를 혁신하고 혁신을 가속화하여 AI 경쟁력을 확보해야 한다. '피지컬 AI'와 '자율형 AI' 부상, 'AI 에이전트 이코노미' 도래 등 새로운 패러다임에 맞춰 유연한 규제 환경을 조성하고, 데이터 활용과 보호의 균형을 맞춰야 한다. 선허용 후규제, 세이프 하버 체계 도입을 통해 기업의 혁신을 지원하고, AI 기본법을 지속적으로 보완하며, AI 시대의 주역으로 발돋움해야 한다.

임종인 고려대 정보보호대학원 명예교수·리셋코리아 AI혁신분과 위원은 최근 인공지능(AI) 산업의 지형이 급격하게 변화하고 있다고 강조한다. 올해 라스베이거스 소비자가전쇼(CES) 2026과 엔비디아의 기술콘퍼런스(GTC) 2026에서 나타난 흐름은 분명하다. 기존 텍스트 기반 생성형 AI를 넘어, 현실 세계와 긴밀하게 상호작용하는 ‘ 피지컬 AI ’와 스스로 판단하고 행동하는 ‘ 자율형 AI ’(에이전틱 AI)가 새로운 패러다임으로 부상하고 있으며, 특히 엔비디아 CEO 젠슨 황이 강조한 ‘AI 에이전트 이코노미’는 AI가 단순한 도구를 넘어 경제 주체로서 기능하는 시대를 예고하고 있다. 이는 단순한 기술 진보를 넘어 노동, 생산, 소비 구조 전반을 재편하는 근본적인 변화의 시작을 알리는 신호탄으로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 AI 기술이 특정 산업 분야에 국한되지 않고 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략 자산으로 부상했음을 의미한다.

외교, 안보, 산업 정책 등 다양한 분야가 융합된 복합적인 영역으로 확장되면서, AI는 더 이상 단순한 기술이 아닌 국가의 미래를 결정짓는 중요한 요소로 자리매김하고 있다. 따라서 이러한 흐름에 맞춰 한국의 AI 정책 방향도 혁신적으로 전환되어야 할 필요성이 제기된다.\기술 발전의 속도가 가속화됨에 따라 과거의 ‘안전’과 ‘책임’ 중심의 AI 정책은 이제 ‘속도’와 ‘경쟁력’을 중심으로 하는 방향으로 전환되어야 한다. 미국은 규제 완화를 통해 기술 패권을 확보하려는 전략을 펼치고 있으며, 유럽 역시 산업 경쟁력 저하를 방지하기 위해 기존 규제를 유연하게 적용하는 방안을 모색하고 있다. 반면, 한국은 세계 최초로 AI 기본법을 전면 시행했지만, 급변하는 기술 환경에 대응하기에는 경직된 사전 규제가 혁신의 발목을 잡을 수 있다는 우려가 존재한다. 다행히 일부 규제에 대한 유예 조치가 마련되었지만, 여전히 산업 현장에서는 규제 부담에 대한 근본적인 우려가 해소되지 않고 있다. 현재 AI 산업은 ‘규칙을 만들어가며 경쟁하는 단계’에 진입했으므로, 과도한 사전 규제는 기업의 실험과 도전을 위축시키고 궁극적으로 산업 경쟁력 약화를 초래할 수 있다. 특히 한국이 강점을 가진 제조 산업에서 피지컬 AI 도입을 통해 생산성 향상과 효율성 증대를 이룰 수 있는 잠재력이 크지만, 데이터 활용 규제, 텍스트·데이터 마이닝 관련 불확실성, 영상 및 생체 정보 활용 제한 등은 AI 학습과 실증을 어렵게 만들어 기술 발전을 저해하고 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있다. 따라서 데이터 활용과 보호 사이의 균형을 보다 정교하게 설계하고, ‘선허용·후규제’ 접근 방식을 통해 혁신을 촉진해야 한다. 또한 ‘세이프 하버 체계’ 도입을 통해 기업이 예측 가능한 환경에서 혁신을 추진할 수 있도록 지원해야 한다.\AI 기술의 발전과 함께 딥페이크와 같은 AI 악용에 대한 우려도 커지고 있지만, 기술 자체를 잠재적 위험으로 간주하고 광범위한 책임을 부과하는 방식은 신중해야 한다. 과도한 규제는 기업의 혁신을 저해하고 글로벌 시장에서 디지털 장벽으로 작용할 수 있으며, 위험 관리와 혁신 촉진을 동시에 달성하기 위한 정교한 접근이 필요하다. AI 기본법 역시 기술 발전과 글로벌 경쟁 환경 변화에 맞춰 지속적으로 보완되어야 하며, 규제는 억제 수단이 아닌 성장 촉진 도구로서의 역할을 수행해야 한다. 현재 AI가 현실 세계로 깊숙이 파고들면서, 경쟁의 양상은 규제가 아닌 혁신의 속도로 변화하고 있다. 이러한 흐름 속에서 한국이 경직된 규제에 갇혀 뒤처진다면, 스스로 기회를 제한하는 결과를 초래할 수 있다. 지금은 규제에 묶여 뒤처질 때가 아니라, 변화에 발맞춰 혁신을 가속화하고 미래 경쟁력을 확보할 기회를 만들어야 한다. 혁신이 숨 쉴 수 있는 정책 환경을 조성하여, 대한민국이 AI 시대의 주역으로 발돋움할 수 있도록 해야 할 것이다





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