올해 1~10월 개인정보 유출 신고가 1,019건으로 작년 전체 447건의 두 배를 넘어섰다. 개인정보보호위원회는 AI 해킹 확산에 따라 올해 연간 신고가 작년의 3배를 넘어설 것으로 내다봤으며, 공공과 민간 모두에서 계정 탈취와 시스템 취약점이 주요 원인으로 꼽혔다.

인공지능(AI)을 활용한 해킹이 확산하면서 올해 개인정보 유출 신고 건수가 작년 한 해 전체 신고 건수의 두 배를 넘어선 것으로 나타났다. 개인정보보호위원회 (개인정보위)는 올해 1월부터 10월까지 접수된 개인정보 유출 신고 가 1,019건이라고 밝혔다. 이는 작년 전체 신고 건수 447건을 크게 웃도는 수치다.

이 같은 집계는 개인정보위 양청삼 사무처장이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제23회 전체회의 이후 진행한 백브리핑에서 공개됐다. 전체회의는 송경희 개인정보보호위원장이 주재했다. 양 사무처장은 올해 연간 유출 신고 건수가 작년의 3배를 넘어설 것으로 전망했다.

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AI 해킹이 유출 신고를 빠르게 늘린 원리

AI를 활용한 해킹은 공격 과정을 자동화하고 고도화해 기존보다 신속하게 대규모 공격을 할 수 있다는 특징이 있다. 공격자가 여러 시스템을 동시에 탐색하고 취약점을 찾아내는 속도가 빨라지면서 유출 사고가 짧은 기간에 집중적으로 발생할 수 있다는 설명이다.

양청삼 사무처장은 신고 건수가 많이 집계되는 배경으로 공급망과 수탁사에 대한 공격을 지목했다. 그는 최근 개인정보 시스템을 공급하는 업체나 개인정보 처리를 맡은 수탁사에서 사고가 난 경우가 꽤 많아 신고 건수가 늘어난 측면도 있다고 설명했다.

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개인정보위는 이러한 구조 때문에 한 기관의 보안 수준만으로는 유출을 막기 어렵다고 보고 있다. 원청 기관과 외부 업체가 함께 연결된 환경 전체를 점검해야 한다는 의미다.

공공과 민간에서 드러난 유출 원인의 차이

공공부문에서는 중앙행정기관과 지방자치단체뿐 아니라 대학을 포함한 각급 학교에서도 유출 신고가 잇따랐다. 공공부문의 주요 원인은 취급자의 고의 또는 과실이었다.

구체적으로는 이메일이나 공문을 통한 문서 오발송, 공개된 게시판에 개인정보를 그대로 게시하는 사례가 가장 많았다. 시스템 공격보다 업무 처리 과정의 부주의가 유출로 이어진 경우가 많았다는 의미다.

민간부문에서는 접근통제와 공개 설정이 미흡한 경우가 많았다. 응용프로그램 인터페이스(API) 변조나 인증 우회 등 인터넷에 노출된 시스템의 취약점이 주요 유출 원인으로 확인됐다.

특히 계정이나 접근키를 탈취해 정상적인 접근권한을 악용하는 유출 사례가 크게 늘었다. 개인정보위는 이 유형이 전통적인 웹 취약점으로 인한 유출과 비슷한 수준에 이른 것으로 파악했다.

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개인정보위가 제시한 대응 방향과 일정

개인정보위는 앞으로 금융, 교육, 유통, 통신 등 일상생활 전 영역에 걸쳐 유출 사고가 더욱 심화할 것으로 내다봤다. 생활 밀착형 서비스 전반에서 위험이 커질 수 있다는 판단이다.

이에 따라 개인정보위는 다음 달인 2026년 12월부터 3개월간 각 기관이 대응 체계를 갖추고 필요한 조치를 이행하는지 집중적으로 관리할 계획이다. 기관별 이행 여부를 점검해 미비한 부분을 보완하겠다는 취지다.

개인정보위는 전문인력 부족으로 각 부처가 소관 공공기관을 서면이나 용역 방식으로 점검해 온 점을 고려해 현장점검도 적극 지원하기로 했다. 서면 점검의 한계를 보완하겠다는 구상이다.

아울러 산학연 협력을 통한 기술지원 체계도 구축하고 운영할 방침이다. 대학과 연구기관, 산업계의 기술 역량을 활용해 기관들의 보안 대응력을 높이겠다는 계획이다.

개인정보위는 사고 조사가 끝난 뒤 시정과 개선에 나서는 기존 체계를 보완하기로 했다. 초기 위협 정보를 공유해 선제적으로 대응할 수 있는 체계도 갖춰 나갈 예정이다.