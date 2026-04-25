AI 표적 선정 시스템의 위험성, K-방산은 신뢰성 검증에 나서야

최근 AI 표적 선정 시스템의 문제점이 드러나면서, K-방산의 AI 탑재 무기체계에 대한 신뢰성 검증의 중요성이 부각되고 있습니다. 사이버보안과 더불어 AI 신뢰성을 확보하기 위한 K-RMF와 AI RMF 통합 체계 구축이 시급합니다.

최근 분쟁 지역에서 인공지능 (AI) 표적 선정 시스템 이 수만 명의 표적 목록을 자동 생성하고, 오폭 허용 기준마저 결정했다는 충격적인 보도가 나왔다. 이러한 AI 표적 선정 시스템 은 국제사회로부터 윤리적, 법적 문제로 인해 강한 비판을 받고 있으며, 그 위험성에 대한 우려가 커지고 있다.

특히, 카타르 알 우데이드 공군 기지에 위치한 미국 공군 합동 공중작전 센터(CAOC)에서 이러한 시스템이 운영되고 있다는 사실은 더욱 심각한 문제로 인식되고 있다. CAOC는 연합 공중·우주 작전을 수행하며, 신속한 대응과 적극적인 통제, 그리고 무기체계 간의 조정 및 충돌 방지를 제공하는 핵심적인 역할을 수행한다. 팔란티어의 AI 시스템인 메이븐이 이 센터에서 사용되고 있을 가능성이 제기되면서, AI 무기 시스템의 책임 소재와 통제 불능 상황에 대한 논란이 거세지고 있다. 미 공군은 이 사건을 단순한 타국 문제로 치부할 수 없다는 입장이다.

이는 K-방산의 수출 무기체계에도 고도화된 AI가 탑재되고 있기 때문이다. K-방산의 글로벌 시장 확대와 더불어, AI 탑재 무기체계의 판단 근거와 신뢰성 검증에 대한 요구는 점점 더 커지고 있다. 이러한 요구에 부응하기 위해서는 사이버보안과 AI 신뢰성이라는 두 가지 핵심적인 검증 과정이 필수적이다. 현재 국내 방산 담론은 미국 방산 공급망 참여를 위한 ‘사이버보안 성숙도 인증(CMMC)’에만 지나치게 집중되어 있는 실정이다.

물론 CMMC는 중요한 요소이지만, 이는 문제 해결의 절반에 불과하다. 국제사회가 실제로 던지는 질문은 해킹 위협에 대한 방어 능력뿐만 아니라, AI의 판단 결과 자체를 얼마나 신뢰할 수 있는가에 대한 것이다. 전자는 CMMC를 통해 어느 정도 해결될 수 있지만, 후자에 대한 명확한 답은 아직 제시되지 못하고 있다. 미군은 이미 AI 생애주기 전 단계에 걸쳐 구체적인 보안 활동을 규정한 ‘DoD AI 사이버보안 위험관리 테일러링 가이드’와, 그 이론적 토대가 되는 NIST AI 위험관리체계(AI RMF)를 통해 이 문제에 대한 해답을 모색하기 시작했다.

다행히 우리 군은 이러한 문제 해결을 위한 토대를 이미 갖추고 있다. 바로 국방 사이버보안 위험관리체계(K-RMF)다. 미 국방부가 기존 위험관리체계에 AI 보안 활동을 추가했듯이, K-RMF에도 동일한 방식을 적용하면 사이버보안과 AI 신뢰성을 하나의 인가 프로세스로 동시에 검증할 수 있다. 만약 앞서 언급된 AI 표적 시스템이 K-RMF와 AI RMF 통합 체계를 기반으로 개발되었다면, 시스템의 해킹 방어는 물론, AI의 표적 식별 오류율과 편향성을 데이터로 실측하고, 측정한 위험 수치를 지휘관에게 시각화하여 전달하는 것이 가능했을 것이다.

AI가 제시한 표적의 신뢰도가 임계치 미만일 때 즉각 경보를 울리고 인간의 개입을 강제하는 구조를 구축함으로써, 형식적인 승인을 넘어선 실질적인 인간 통제가 가능해지는 것이다. 이는 AI 판단마다 승인하는 ‘Human-in-the-Loop’를 넘어, 인간이 상시 감시하며 언제든 개입할 수 있는 ‘Human-on-the-Loop’ 구조를 구현하는 것을 의미한다. 이러한 두 체계의 통합은 한국산 AI 무기체계의 완전성을 증명하는 강력한 검증 패키지가 될 것이다.

K-방산의 자긍심은 단순히 성능만으로 완성되는 것이 아니라, 그 성능이 어떤 원칙 위에서 운용되는지, 그리고 오작동했을 때 어떻게 책임을 질 것인지 투명하게 보여줄 때 비로소 완성될 수 있다. 끊이지 않는 분쟁과 지정학적 갈등으로 전 세계 방산시장이 혼란스러운 상황에서, 선택받는 나라는 가장 잘 쏘는 나라가 아니라 가장 믿을 수 있는 나라이다. K-RMF 위에 AI 신뢰성 검증을 얹는 것, 이것이 지금 K-방산에게 주어진 중요한 과제이다





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