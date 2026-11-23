국가데이터처 마이크로데이터 분석 결과, AI 기술 발전으로 정보통신업 20대 신규 취업 비중이 33.2%로 떨어졌다. 반면 30대 고용은 6.6% 증가하며 세대별 취업 명암이 뚜렷해졌다.

AI 코딩 기술의 비약적 발전이 정보통신(IT) 업계의 세대별 고용 구조를 급격히 변형시키고 있다. 국가데이터처 의 마이크로데이터를 분석한 결과, 인공지능이 신입 개발자 채용을 대폭 축소시키는 동시에 경력직인 30대의 고용 안정성은 오히려 강화되는 양상이 뚜렷하게 나타났다.

20대 ICT 전공자 취업 비중 33.2%로 급락

올해 1월부터 10월까지 만 25세에서 29세 사이 정보통신기술(ICT) 전공 졸업자의 정보통신업 취업 비중은 33.2%를 기록했다. 이는computer·software 관련 전공을 마친 20대 후반 졸업생 3명 중 1명만이 해당 업종에 취업했음을 의미하는 수치이다.

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이 취업 비중은 2022년 36.1%, 2023년 36.5%, 2024년 38.0%, 2025년 47.6%로 매년 상승세를 보이다 올해 갑자기 역전되었다. 1년 사이 14.4%포인트나 하락한 것이다. 이는 코딩 인력 수요 증가로 닷컴버블 이후 20여 년 만에 컴퓨터공학과가 다시 각광받았던 현상과 정반대의 흐름이다.

AI 코딩 도구 도입으로 신규 채용 수요 위축

이러한 추세 변화의 핵심 원인은 AI 코딩 능력의 빠른 개선에 있다. 미국 사이버보안 기업 옥타의 보고서에 따르면, 올해 초 AI 코딩 도구인 '클로드 코드'를 도입한 후 소속 개발자 1인당 월간 코드 작성량은 90% 증가했다.

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반면 작업 시간은 오히려 16% 단축되는 효과를 보였다. 도입 이전인 지난해 11월부터 올해 1월까지와 이후인 올해 4월부터 6월까지를 비교한 결과로, 불과 몇 달 사이 AI가 개발 생산성을 극적으로 끌어올린 셈이다.

30대 종사자 고용은 6.6% 증가세 유지

AI의 영향을 직접적으로 받기 어려운 이미 업계에 정착한 30대 종사자의 사정은 달랐다. 올해 1월부터 10월까지 월평균 30대 정보통신업 취업자는 41만9000명으로 집계되었다.

이는 전년 동기인 39만4000명 대비 6.6% 증가한 수치이다. 같은 기간 20대 취업자가 24만4000명에서 18만6000명으로 24.1% 급감한 것과 대비되는 결과이다. 기존 20대 취업자가 연령 상승으로 30대로 이동한 효과와 기업이 신규 채용을 줄인 영향이 복합적으로 작용했을 가능성이 제기된다.

정부, 기업 연계 교육 및 인턴 기회 확대 검토

이날 정부는 세종청사에서 기자간담회를 통해 청년 취업난 해소를 위한 정책을 발표하였다. 기업 연계형 교육과 인턴 기회 확대 방안을 적극 검토 중이라고 밝혔다.

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이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 "기업이 직접 설계한 교육과정에서 3~4개월간 훈련생을 지켜보면 채용 결정에 도움이 된다"며 "한발 더 나아가 인턴 기회를 준다면 일자리를 찾는 데 도움이 되지 않겠느냐"고 제안했다.