세무사 시험 수석 합격자의 AI 커닝 적발로 한국 사회가 흔들린 가운데 AP, CNN 등 주요 외신이 한국의 시험 보안 시스템과 사회적 파장을 집중 보도했다.

인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 사회적 문제로 급부상한 가운데, 세무사 시험에서 수석에 오른 합격자가 첨단 장치를 이용해 시험을 본 사실이 드러났다. 이 사건은 한국 사회 전체를 강타했으며, 전 세계 주요 매체가 한국의 시험 보안 시스템과 그 파장에 주목하고 있다.

11월 16일(현지시간) 기준으로, 뉴욕 본부를 가진 연합뉴스는 이 사건이 한국 사회에 큰 충격을 안겨주고 있다고 보도했다. 특히 매년 대규모 수험생을 이동시키는 등 최적의 시험 환경을 조성해온 한국의 노력이 이번 사건으로 인해 근본적인 의문에 부딪혔다는 점이 강조되었다.

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AP통신과 CNN, 한국 시험 시스템 충격 보도

AP통신은 세무사 시험 수석 합격자의 카메라 및 AI 활용 부정행위가 적발되면서 국가 전체가 충격에 빠졌다고 전했다. 또한 한국 당국이 출근 시간 조정이나 항공기 운항 중단 등 시험 지원에 총력을 기울인다는 점을 소개하며, 이번 사례가 눈치 채기 어려운 기기를 사용한 부정행위에 대한 대비가 충분히 되었는지 의문을 제기했다.

CNN 방송도 같은 날 정부 수능 이전 긴급 대응팀 구성 사실을 전했다. CNN은 AI 발전으로 부정행위가 교묘해졌으며, 특히 시험에 집착하는 동아시아 사회에서 AI 안경 등 신기술이 심각한 문제로 대두되고 있다고 분석했다. 블룸버그 통신 역시 이러한 기술이 기존 안전장치를 우회할 수 있음을 지적했다.

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대구 시험장, 적발 장품 공개 경고 발령

사건 직후인 11월 16일, 대구 운전면허시험장 학과시험장에서는 이러한 경고를 위한 조치가 즉시 이루어졌다. 한국도로교통공단은 시험장 내에 AI 안경과 초소형 카메라 등 부정행위 사용 금지 품목을 안내하는 시스템을 가동했다.

이와 같은 물리적 안내 조치는 인공지능을 이용한 커닝 행위가 단순한 개인의 비행이 아닌 조직적이고 고도화된 사회 문제임을 보여준다. 시험장 측은 입시험장 내부로의 이러한 첨단 전자기기 반입을 철저히 차단하기 위한 경계 태세를 늦추지 않고 있다.

국제 비교, 중국도 안경 검사 의무화 추진

이러한 불안감은 한국에만 국한되지 않는다. CNN은 중국에서도 매년 1천만 명 이상이 응시하는 대학입시 시험을 앞두고 당국이 안경 검사를 의무화하는 등 강도 높은 대응에 나섰다고 덧붙였다. 이는 전 세계가 동일한 AI 테크놀로지의 도전에 직면해 있음을 의미한다.

외신들의 연속 보도는 단순한 호기심을 넘어, 기술 발전 속도가 시험 보안 장치를 앞지르고 있음을 경고한다. 향후 한국 정부와 관련 기관은 이번 사건을 교훈으로 삼아, 은밀한 전자장치를 탐지할 수 있는 보다 진보된 보안 프로토콜을 도입할 것으로 보인다.