AI 초과이익 논쟁: 정의, 분배 방식 숙의해야

AI로 인한 초과이익 논쟁이 인공지능(AI) 시대의 과잉이익 논쟁으로 번지는 가운데, 아직 구체적인 정의나 사회적 합의가 없는 상태다. AI와 반도체 산업이 미증유의 이익을 거두면서 새로운 사회적 합의를 필요로 하는 만큼, 장기적인 관점에서 초과이윤에 대한 정의, 분배 방식을 숙의해야 한다는 지적이 나온다. 해외에서는 AI 기업이 나서 사회적 분배를 주장하는 사례도 나오고 있으며, 업계에서는 통용되는 정의는 아직 없으며, 기업의 목표 이익을 어떻게 잡느냐에 따라 초과분으로 볼 것인지 그 규모가 크게 달라질 수 있다.

AI로 인한 초과이익 논쟁이 인공지능(AI) 시대의 과잉이익 논쟁으로 번지는 가운데, 아직 구체적인 정의나 사회적 합의가 없는 상태다. AI와 반도체 산업 이 미증유의 이익을 거두면서 새로운 사회적 합의를 필요로 하는 만큼, 장기적인 관점에서 초과이윤에 대한 정의, 분배 방식을 숙의해야 한다는 지적이 나온다.

해외에서는 AI 기업이 나서 사회적 분배를 주장하는 사례도 나오고 있다. 업계에서는 통용되는 정의는 아직 없으며, 기업의 목표 이익을 어떻게 잡느냐에 따라 초과분으로 볼 것인지 그 규모가 크게 달라질 수 있다. 또한 기업의 수익에서 기업 구성원의 노력과 국가의 지원을 명확히 나누기는 사실상 어렵다. 경기 호황 때 얻은 이익을 초과이익으로 간주할 경우 불황이 왔을 때 기업의 위기 대응을 어렵게 한다는 우려도 있다. 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시 에너지 가격 폭등으로 정유사들의 이익이 급증하자, 일부 이익을 ‘횡재세’로 거둬야 한다는 목소리가 커졌다.

기업이 비정상적으로 유리한 시장 요인에 의해 높은 이익을 올린 만큼 세금을 부과해서 나눠야 한다는 주장이다. 현재 해외에서는 노동 대체로 인한 이익 부문에 집중돼 있으며, AI가 인간의 노동을 대신할 경우 기업으로서는 인건비가 줄어들고, 영업이익은 늘어나므로 이를 초과이익으로 봐야 한다는 것이다. 인건비 절감보다는 제품 판매로 이익을 내는 반도체 산업에 ‘초과이익’ 개념을 바로 적용하기는 어렵다는 뜻이기도 하다. 하지만 향후 반도체 산업이 ‘AI 인프라’ 산업으로 재편되면서 이익 구조가 질적으로 바뀌면 ‘사회적 분배’에 대한 논쟁도 커질 수 있다.

정부도 과거 세제 및 인프라 지원이 현재 반도체 산업 성과에 이바지했다고 강조하고 있다. 주요 AI 기업들이 나서 AI로 얻은 이익의 분배를 강조하는 사례도 보고 있다. 오픈AI는 AI로 인한 이익 분배 수단으로 ‘공공부(富) 펀드’를 제안하고, 앤트로픽도 초과이익 분배를 위한 하나의 안으로 공공펀드를 제시한 바 있다. 초과이익의 주체인 AI 기업이 나서 분배 필요성을 강조한 것은 ‘AI 격차’가 커지면 사회문제로 비화할 수 있다는 우려 때문이다.

국제통화기금(IMF)은 AI로 일부 직종은 생산성 향상으로 수혜를 보겠으나 일부는 임금이 하락하면서 양극화가 커질 수 있다고 지적했다. 반도체 산업에 국민 세금이 많이 투입된 것은 사실이고, 성과를 나눌 때도 국민 정서를 고려할 필요가 있다





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