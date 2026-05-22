AI 조작한 가짜 부자 행세하는 SNS 주식 리딩방 사기 주의보

SNS에서 AI로 생성한 호화로운 삶을 과시하며 투자자를 유인하는 주식 리딩방 사기가 기승을 부리고 있습니다. 중장년층을 겨냥한 치밀한 수법과 피해 발생 시 대응 방안을 상세히 다룹니다.

최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 인공지능(AI) 기술을 악용하여 부유층의 삶을 조작해 보여준 뒤, 일반인들을 유인하여 금전적 손실을 입히는 주식 리딩방 투자 사기가 급증하고 있어 각별한 주의가 요구됩니다.

특히 스레드나 인스타그램과 같은 플랫폼에서 고급 외제차, 호화 저택, 명품 의류 등을 착용한 사진과 함께 '금수저 가족'의 이미지를 내세워 사람들의 시선을 끄는 수법이 유행하고 있습니다. 이들은 주로 '서울대나 고려대를 졸업한 자녀에게 주식 투자를 가르치고 있다'거나 '삼성전자 직원인 남편으로부터 얻은 고급 정보가 있다'는 식의 거짓 게시물을 올려 호기심을 자극합니다. 이러한 게시물들은 겉보기에 매우 완벽한 삶을 사는 것처럼 묘사되어 있으며, 일반인들이 동경하는 성공한 자산가의 모습을 AI로 정교하게 만들어내어 신뢰감을 주는 것이 특징입니다.

사기 조직의 전형적인 수법은 SNS 게시물에 관심을 보인 피해자를 추적이 어려운 폐쇄형 대화방으로 유도하는 것에서 시작됩니다.

'투자 자료를 받고 싶다'는 댓글을 남기거나 다이렉트 메시지(DM)를 보내면, 범죄자들은 피해자의 나이와 투자 경험을 확인한 뒤 텔레그램, 라인, 네이버 밴드와 같은 메신저 단체 채팅방으로 초대합니다. 특히 이들은 40대 후반에서 60대 초반의 중장년층을 주 타깃으로 삼는데, 이는 해당 연령대가 은퇴 자금 등 운용 가능한 자산 규모가 크고 상대적으로 디지털 금융 사기에 취약할 수 있다는 점을 노린 것입니다. 실제로 취재 과정에서 30대라고 답했을 때는 참여가 어렵다며 50~60대로 나이를 속여 말하라는 황당한 요구를 하기도 했습니다.

이러한 채팅방에 입장하면 정장을 입은 전문가 프로필의 관리자와 함께, 이미 큰 수익을 보았다고 주장하는 수많은 '바람잡이'들이 가짜 수익 인증 사진을 끊임없이 올리며 피해자를 현혹합니다. 더욱 치밀한 점은 이들이 실제 증권사 시스템이 아닌, 조작된 가짜 주식 홈트레이딩 시스템(HTS)을 사용한다는 것입니다. 피해자가 가짜 시스템에 돈을 입금하면 화면상으로는 수익이 나는 것처럼 숫자를 조작해 보여주며 더 큰 금액의 투자를 유도합니다.

또한, '고급 정보이므로 주변 사람들에게 절대 알리지 말라'며 외부와의 접촉을 차단하는데, 이는 주변 지인이나 가족이 사기임을 깨닫고 만류하는 것을 방지하기 위한 고립 전략입니다. 이러한 범죄 조직의 기지는 주로 캄보디아 등 동남아시아에 위치한 경우가 많으며, 이 때문에 피해자들과 소통할 때 번역기를 사용한 듯한 어색한 말투나 문법적 오류가 빈번하게 나타나는 특징이 있습니다. 여러 개의 서로 다른 SNS 계정으로 접근하더라도 결국은 '김영수'와 같은 동일한 가짜 대표의 이름과 사진을 사용하는 동일 조직인 경우가 많습니다.

실제 피해 사례에 따르면, 많은 이들이 단체 채팅방 내의 조직적인 분위기와 전문가를 사칭한 강의에 속아 전 재산에 가까운 돈을 잃었습니다. 일부 피해자는 수천 개의 댓글과 바람잡이들의 수익 인증에 마음이 흔들려 투자를 결정했다가 뒤늦게 사기임을 깨닫고 절망하는 모습을 보였습니다. 하지만 다행히 동료의 조언으로 검색을 통해 사기 업체임을 확인하고 위기를 모면한 사례도 있어, 주변의 조언과 객관적인 정보 확인이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

전문가들은 이러한 리딩방 사기가 단순한 개인의 범행이 아니라 역할 분담이 체계적으로 이루어진 집단적 범죄이며, 사안에 따라 '범죄단체조직죄'가 적용될 수 있을 만큼 심각한 조직범죄라고 경고합니다. 만약 주식 리딩방 사기로 인해 금전적 피해를 입었다고 판단된다면, 즉시 거래 은행에 연락하여 계좌 지급 정지를 요청하고 수사기관에 신고해야 합니다. 이때 가장 중요한 것은 증거 보존입니다.

당황스러운 마음에 대화방을 나가거나 계정을 삭제하는 경우가 많지만, 텔레그램이나 SNS 대화 내용, 입금 내역, 상대방의 프로필 사진 등은 수사와 소송 과정에서 결정적인 증거가 되므로 절대 삭제하지 말고 그대로 보관해야 합니다. 또한, 사기꾼들이 나중에 '계좌가 동결되어 이를 풀기 위해 추가 비용이 필요하다'거나 '원금을 회수해주겠다'며 접근하는 2차 가해에 절대 속아 추가 입금을 해서는 안 됩니다. 경찰과 법률 전문가들은 고소장이 많이 접수될수록 범죄자들이 압박을 느껴 합의를 시도할 가능성이 있으므로, 신속하고 정확한 신고와 증거 수집이 피해 회복의 유일한 길임을 강조하고 있습니다





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주식리딩방 투자사기 AI조작 금융범죄 증거보존

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