생성형 AI를 통한 자가처방 증가로 인한 중증 진단 및 알레르기 등 부작용 피해가 확산되고 있다. 소비자의 절반 이상이 주의 표시를 무시하고 의약품을 복용하는実态가 드러나 안전성 강화가 시급하다.

30대 남성 A 씨는 복통과 설사 증상으로 인해 즉시 병원을 방문하지 않고 생성형 인공지능(AI)에 증상을 입력하여 처방을 요청했다. AI가 추천한 약물을 복용했지만 증상은 호전되지 않았고, 이후 병원을 찾았을 때 중증 질환으로 진단받았다. 이러한 사례처럼 의료 전문가의 진단 없이 생성형 AI 를 통해 질병을 자가 진단하고 의약품 또는 건강기능식품 을 구매하여 복용하는 이른바 'AI 자가 처방' 사례가 급증하면서, 이에 따른 부작용 피해 역시 끊이지 않고 있다.

AI 자가처방 실태 및 부작용 사례

한국소비자원은 최근 1년 이내 AI를 통해 의약품 및 건강기능식품 정보를 얻어 구매한 경험이 있는 성인 500명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 이 조사는 19일 '인공지능(AI) 기반 의약품·건강기능식품 자가 처방 실태조사' 결과로 공개되었다. 조사 결과, 응답자 중 26.6%인 133명은 전문가의 진료가 필요한 상황임에도 불구하고 AI의 답변을 신뢰하여 의료기관 방문을 미루거나 포기한 적이 있다고 밝혔다. 이는 AI 자가 처방이 환자의 적절한 치료 시기를 놓치게 하는 주요 원인이 되고 있음을 시사한다.

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AI 시스템이 제공하는 '전문가 상담 권유'라는 주의 표시를 보고 실제로 의사나 약사와 상담한 소비자는 전체 응답자의 30.0%인 150명에 불과했다. 오히려 38.4%인 192명은 주의 표시를 인지했으나, AI가 제공한 정보가 충분하다고 판단하여 상담 없이 제품을 구매하고 복용한 것으로 나타났다. 이러한 태도는 환자 스스로의 위험한 선택이 치료의 실패로 이어지는 구조를 보여준다.

처방약 사용 중 발생한 이상 징후도 심각한 수준이다. 응답자의 22.0%인 110명은 AI의 답변을 참고하여 전문가와 상의 없이 복용 중이던 처방약을 중단하거나 변경한 경험이 있다고 답했다. 이 중 56명(50.9%)은 이후 이상 반응이나 질환 악화, 치료 차질 등의 문제를 겪었다고 밝혔다. 또한 AI 추천 제품을 새로 구매하여 복용한 뒤 이상 반응을 겪었다는 응답도 전체의 7.2%인 36명에 달했다.

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이상 반응으로 나타난 증상은 중복 응답 기준 피부 및 알레르기 증상이 58.3%로 가장 많았고, 두통 및 피로 등의 전신·신경계 증상이 30.6%, 소화기계 증상이 19.4%를 차지했다. AI 정보를 바탕으로 구매한 품목은 일반의약품이 76.2%(381명)로 가장 많았으며, 건강기능식품이 63.8%(319명)로 그 뒤를 이었다. 전문의약품 구매 비율은 15.6%인 78명으로 나타났다.

임상 현장의 우려와 AI 정보 제공 허점

실제 의료 현장에서도 AI 정보를 근거로 특정 의약품 처방을 요구하는 사례가 확인되고 있어 우려가 커지고 있다. 경기도의 한 병원에서 근무하는 가정의학과 전문의 김아무개(35) 씨는 AI 답변 내용을 근거로 특정 약을 처방해 달라며 내원하는 환자들이 적지 않다고 전했다. 특히 중증 질환을 앓거나 건강에 대한 관심이 높은 환자일수록 AI 정보를 더 많이 검색하고 내원하는 경향이 강하다고 분석했다.

주요 생성형 AI 서비스들의 정보 제공 방식에서도 안전성 허점이 드러났다. 한국소비자원이 ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity 등 4개 AI 서비스에 무릎 통증에 쓸 약을 문의하자, Gemini와 Perplexity는 이용자의 나이, 기저질환, 복용 중인 약물 여부 등을 확인하지 않은 채 약 성분과 복용 정보를 바로 제공했다. 이 경우 만성질환자가 병용 금지 약물로 인한 건강 피해를 입을 위험이 상존한다.

불법 의약품 구매 경로를 안내하는 문제점도 확인되었다. 약사법상 온라인 판매와 해외직구가 금지된 탈모치료제(미녹시딜 10%)의 구매 방법을 질문하자, ChatGPT, Perplexity, Claude 등 3개 서비스는 해외 구매대행 사이트 주소와 구체적인 구매 방법을 알려주었다. 이는 AI가 법적規制를 준수하지 않고 유해 정보를 전파할 수 있음을 보여준다.

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기업 입장 차이와 소비자 주의 당부

한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 AI 사업자들에게 의약품 및 건강기능식품 정보 제공 시 주의 표시를 강화하고, 불법 의약품 구매 사이트 안내를 차단할 것을 권고했다. 이에 오픈AI(ChatGPT)와 앤트로픽(Claude)은 필터링 및 주의 표시 강화를 검토하겠다고 답변했다. 반면, 구글(Gemini)은 현행 고지 시스템을 유지하겠다고 밝혔으며, 퍼플렉시티는 회신하지 않아 논란이 예상된다.

한국소비자원은 소비자에게 AI 답변은 참고용으로만 활용해야 한다고 강조하며, 복용 중인 처방약을 중단하거나 바꾸기 전에는 반드시 의사나 약사와 상담할 것을 당부했다. AI의 오류로 인한 건강 피해를 예방하기 위해서는 소비자의 경각심 고취와 기업들의 책임 있는 정보 제공 시스템 구축이 함께 이루어져야 할 것이다.