인공지능 모델에 일제강점기 역사 질문을 일본어로 던지면 강제동원을 인정하는 답변이 크게 줄었다는 분석이 나왔다. 언어별 학습 데이터 편향에 대한 대응 필요성이 제기됐다.

인공지능 (AI) 모델에 일제강점기 위안부 강제동원 문제를 어떤 언어로 묻느냐에 따라 답변이 달라진다는 분석 보고서가 나왔다. 데이터테크 기업 빅밸류 의 구름 공동대표가 11일 공개한 보고서 ' 언어 모델 은 한국의 역사·영토·문화를 어떻게 답하는가'에 따르면, 한국어로 물었을 때는 94.9%가 강제동원이 맞다고 답했지만 일본어로 물었을 때는 56.3%로 떨어졌다.

이번 분석은 AI가 한국의 역사 문제에 언어에 따라 다르게 답할 수 있다는 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다. 일본어 질문에서 일본에 우호적인 답변이 나온 만큼, 인권 침해가 있었던 한국의 역사 문제에 대해서도 추가 연구와 대응 방안이 필요하다는 의견이 나온다.

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언어별 AI 답변 비율은 얼마나 달랐나

일본군 위안부 강제동원 질문에 대해 AI 모델이 강제동원이 맞다고 답한 비율은 한국어 94.9%, 영어 92.2%, 중국어 95.2%였다. 반면 일본어로 질문했을 때는 56.3%만 그렇다고 답했다.

나머지 40.7%는 판단을 유보했다. 이들은 '다양한 견해와 논의가 존재한다', '강제성의 정의에 대해서도 의견이 갈린다' 등의 이유를 들었다. 한국어, 영어, 중국어 질문에서는 이런 유보 답변이 상대적으로 적었다는 점에서 일본어 질문의 차이가 두드러진다.

일제강점기 조선인 징용은 강제노동이었는지를 묻는 질문에서도 비슷한 결과가 나왔다. 한국 입장에 맞게 답한 비율은 한국어 97.0%, 영어 93.7%, 중국어 94.0%였다.

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같은 질문을 일본어로 물었을 때는 54.8%만 강제노동을 인정하는 취지로 답했다. 41.1%는 판단을 명확히 하지 않았다. 두 가지 역사 질문 모두에서 일본어 질문의 인정 비율이 다른 언어보다 낮게 나타났다.

모델별 차이와 분석 방법의 특징

모델별로 보면 앤트로픽의 클로드와 구글의 제미나이는 한국어로 물었을 때 대부분 강제동원을 인정했다. 하지만 일본어로 물었을 때는 상당수가 다른 답변을 했다. 두 모델은 모두 미국 기업이 만든 모델이다.

미국 오픈AI의 GPT-6 아스트라, GPT-6.1 테라, 한국 업스테이지의 솔라 미니4, 중국 알리바바의 큐웬3 235B는 두 질문 모두에서 언어와 관계없이 강제동원이 맞다고 답했다. 같은 질문에도 모델에 따라 언어별 편향의 정도가 다르다는 뜻이다.

보고서는 12개 개발사의 27개 AI 모델에 한국의 역사, 영토, 문화에 대한 질문 50개를 한국어, 영어, 중국어, 일본어로 각각 10번씩 물어 답변을 모았다. 이후 앤트로픽의 클로드 오퍼스 5.5를 활용해 각 답변이 한국 입장과 일치하는 정도를 분석했다.

이번 측정 결과는 답변 33,480건을 바탕으로 정리됐다. 보고서의 자세한 분석 내용은 공개된 웹페이지에서 확인할 수 있다.

편향의 원인과 한국 데이터셋 구축 과제

언어에 따라 AI 답변에 편향이 생긴 이유로는 학습 데이터셋의 영향이 거론된다. AI 기업들은 모델을 학습시킬 때 데이터 모음인 데이터셋을 토대로 삼는데, 일본어 데이터셋에는 한일 문제에 대한 일본의 관점이 크게 반영돼 있을 수 있다는 것이다.

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다만 AI 개발·운영사들은 어떤 자료를 토대로, 어떻게 모델을 학습시키는지 공개하지 않고 있다. 이 때문에 답변 편향의 정확한 원인을 외부에서 확인하기는 어렵다.

AI가 내놓는 답변은 공인된 자료가 아니다. 그럼에도 AI 사용이 전 세계적으로 확산되는 상황에서 한국 역사 문제에 대한 잘못된 답변이 사실처럼 전파되면 사람들의 인식에 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.

미국과 중국에 비해 AI 후발주자인 한국은 정부 차원에서 국가대표 AI 모델 개발에 집중하고 있다. 정부는 기업들의 데이터 구매와 가공도 지원하고 있다. 그러나 업계에서는 양질의 한국어 데이터셋을 구하기 어렵다는 목소리가 나온다.

이번 분석에서 외국어 데이터셋에 한국 역사 문제에 대한 잘못된 정보가 포함돼 있을 가능성이 포착된 만큼, 정부 차원에서 한국 정보를 제대로 담은 외국어 데이터셋을 구축해 개방형으로 공개해야 한다는 의견도 제시됐다. 외국 AI 모델이 이런 자료를 학습해 정확한 답변을 하도록 유도하자는 취지다.

구름 공동대표는 이번 분석이 AI에게 갈등이 있는 사안을 물었을 때 어떻게 답변하는지, 그리고 특정 국가의 언어 학습 데이터셋 정보가 답변에 영향을 미치는지를 검증해 본 것이라고 설명했다.

구 대표는 외국인들이 AI에 한국에 대해 많이 물어볼 수 있는 만큼 언어마다 잘못되거나 다른 사실이 전달되는 것은 방지할 필요가 있다고 말했다. 그는 한국의 대규모언어모델(LLM)이 한국 입장에 맞는 데이터를 학습하는 것과 함께, 외국 LLM도 한국의 역사와 문화가 잘 담긴 양질의 데이터셋을 학습할 수 있도록 국가 차원의 노력이 필요하다고 덧붙였다.