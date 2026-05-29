AI 요약 서비스 일상화로 원문 읽기 능력 저하 우려…뇌 연구·오류 사례 속속

생성형 AI를 활용한 요약 서비스 확산으로 사용자들이 원문을 꼼꼼히 읽지 않고 핵심만 스캔하는 행태가 늘고 있다. 이에 따라 뇌의 신경 연결성과 인지 능력이 저하될 수 있다는 연구 결과가 나오고, AI의 요약 오류로 인한 문제도 제기되면서 플랫폼 기업들의 책임 논의가 필요해지고 있다. 한편 AI 팩트체크 도구는 인간의 편향을 줄이는 긍정적 효과도 보이고 있다.

텍스트부터 영상, 방대한 데이터까지 인공지능 (AI)이 대신 요약해 주는 서비스가 일상화하면서 원문을 끝까지 읽어내지 못하는 현상이 빠르게 확산하고 있다. 생성형 AI 의 침투는 업계 지표로 뚜렷하게 확인된다.

MS AI 경제연구소가 내놓은 '2025 글로벌 AI 채택 보고서'를 보면 내년 하반기 전 세계 근로자의 16.3%가 생성 AI 도구를 활용할 것으로 추산된다. 이런 환경에서 최근 사용자들은 원문 기사나 논문을 꼼꼼히 읽어 내려가기보다 상단 요약본이나 핵심 문장만 스캔하듯 훑고 지나가는 패턴을 보인다. 처음부터 끝까지 맥락을 짚어가는 전통적 읽기 방식이 밀려나고, 키워드 위주로 빠르게 정보를 취하는 소비 행태가 굳어지고 있는 셈이다. 이는 단순한 습관 변화가 아니다.

텍스트를 깊이 읽고 소화하는 과정에서 활성화되던 뇌의 사고 체계 자체가 무뎌질 수 있다는 경고가 실제 실험 데이터로 속속 입증되고 있다. 미국 매사추세츠공과대(MIT) 미디어랩이 최근 진행한 '챗GPT와 뇌' 관련 연구 결과가 대표적이다. 연구진이 대학생들을 상대로 에세이를 작성하게 했더니, AI를 활용한 그룹은 도구 없이 직접 쓴 그룹에 비해 전두엽과 두정엽 사이 신경 네트워크 연결성이 최대 55%까지 감소했다. 더 심각한 건 인지 능력이다.

AI를 쓴 그룹의 80% 이상은 글을 완성한 직후 본인이 작성한 핵심 내용조차 제대로 기억하지 못했다. 국내 인지심리학 및 뇌과학 학술대회 등에서도 유사한 연구 결과가 꾸준히 보고되고 있다. 자료 탐색부터 요약까지 AI에 전적으로 기댄 피실험자는 스스로 정보를 정리한 이들에 비해 집행과 판단을 관장하는 전전두엽 활동이 뚜렷하게 떨어졌다. 한 IT 업계 관계자는 "계산기 보급 이후 일상적인 암산 능력이 떨어진 것과 같은 상황"이라며 "AI 개입이 과도해질수록 인간의 고차원적인 문해력과 추론 능력은 저하될 수밖에 없다"고 지적했다.

현재 상용화된 대규모 언어 모델(LLM)은 통계적으로 확률이 높은 단어를 나열하는 방식이다. 문장은 매끄럽지만 원본의 미묘한 뉘앙스를 지우거나 인과관계를 반대로 뒤집는 오류를 심심치 않게 범한다. 실제 서울 시내 주요 대학에서는 AI가 엉뚱하게 번역·요약한 해외 논문을 과제물로 제출했다가 적발되는 사례가 나오고 있다. 기업 현장에서도 경쟁사 재무 수치나 시장 보고서 요약본의 오류를 팩트로 믿고 의사결정을 내렸다가 혼선을 빚는 경우가 적지 않다.

플랫폼 기업들의 책임론이 대두되는 지점이다. 팩트체크 없이 요약본만 소비하는 환경을 구조적으로 양산해 놓고, 정작 오류 방지나 편향성 통제에는 소극적이라는 비판이 적지 않기 때문이다. 물론 AI가 해악만 끼치는 것은 아니다. 정교하게 설계된 AI 팩트체크 도구는 오히려 인간의 확증편향을 완화하는 방향으로 작용하기도 한다.

한림대 연구진 분석에 따르면 생성형 AI를 활용한 팩트체크 결과물은 인간 전문가의 판정보다 이용자의 편향된 정보 수용을 줄이는 데 효과적이었다. 인간의 지적보다 기계의 중립적 판정이 개인의 감정적 방어기제를 덜 자극했기 때문이다. 정보 검색 시간은 AI로 획기적으로 줄일 수 있지만 파편화된 정보를 엮어 사실을 가려내는 최종 판단은 여전히 사람의 뇌가 담당해야 한다는 의미다.

국내 한 IT 플랫폼 임원은 "빅테크들이 이용자 체류 시간을 늘리기 위해 요약 서비스 경쟁에만 몰두하다 보니 투명성을 담보할 책임 규범 마련은 늦어지고 있다"면서 "결국 질문을 먼저 던지고 원문을 대조하는 정보 소비자의 주체적인 개입 없이는 AI가 만든 왜곡에 당할 수밖에 없을 것"이라고 말했다





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인공지능 AI 요약 문해력 저하 뇌 연구 팩트체크 오류 플랫폼 책임 생성형 AI 인지 능력

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