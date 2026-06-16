AI 에이전트, 이제는 동료로… 기업들 AX 전환 속도

한국 기업들이 AI 에이전트를 조직 구성원으로 받아들이고, 직원들은 생산성 향상과 함께 의존도에 대한 우려를 나타내고 있다.

휴머노이드 로봇이 인간과 악수하는 이미지가 상징하듯, AI 에이전트 가 단순한 업무 보조 도구를 넘어 함께 일하는 동료로 자리잡고 있다. 개발자 조경숙씨(41)는 AI 에이전트 덕분에 프로젝트 마감 시간이 30~40% 단축되었다고 말한다.

SK텔레콤은 AI 에이전트에 사번을 부여하고 데이터 접근 권한을 부여하는 등 조직 내에서 인간과 동등하게 관리하는 실험을 시작했다. 정재헌 CEO는 AI를 새로운 업무 주체로 규정하며 AX의 일상화를 강조했다. AI는 과거 자료 검색과 번역에 머물렀지만, 올해 들어 직장인들의 일상 깊숙이 침투했다. 증권사 팀장은 회사 차원에서 AI 사용을 권장하여 직급에 관계없이 모두가 AI를 사용해야 하는 분위기라고 전했다.

AI 에이전트의 핵심은 자율적 판단 능력이다. 목표가 주어지면 스스로 작업 과정을 수립하고 도구를 선택하여 실행한다. 출판 마케터 고광일씨(40)는 신간 홍보 콘텐츠 제작과 이벤트 기획에 AI를 활용한다고 말했다. 대기업 기획자는 내부 AI 모델과 외부 생성형 AI를 병행하며 보안이 필요한 업무는 내부 모델을 사용하고, 그렇지 않은 업무는 여러 AI 결과를 비교 검증한다.

AI 에이전트에 업무 초안을 맡기고 사람은 조율·감독하는 위치로 옮겨간 셈이다. 바둑기사 이세돌 9단이 AI 스타트업 인핸스의 AI 에이전트와 협업하여 만든 바둑 프로그램을 시연한 것도 이러한 흐름을 보여준다. 그러나 AI 의존도가 높아지면서 직장인들 사이에 불안감도 커지고 있다. MS 업무동향지표에 따르면 한국 직장인의 78%가 AI에 빠르게 적응하지 못하면 뒤처진다는 위기감을 느끼며, 이는 글로벌 평균보다 13%p 높은 수치다.

경영진의 AI 방향성에 대한 명확성은 16%에 그쳐 글로벌 평균(26%)을 밑돌았다. 이에 따라 삼성, SK, 현대차 등 대기업들이 전사적 AX를 선언하고 AI 도입을 가속화하고 있다. 삼성은 모든 관계사 업무에 생성형 AI를 도입하고, 사장단 주축으로 8대 업무 프로세스 전반에 AI를 접목하는 대전환을 추진 중이다. SK 최태원 회장은 1인 1에이전트 도입을 제시했으며, 현대차는 보스턴다이내믹스의 아틀라스를 2028년부터 사람과 함께 작업할 계획이다.

재계 관계자는 AI 활용이 경쟁력 확보와 기업 생존을 위해 절박한 인식에 바탕을 두고 있다고 말했다. AI 에이전트의 확산은 업무 효율성을 높이지만, 일의 숙련 기회를 빼앗을 우려도 있다. 건설사 직원 이모씨(36)는 인터넷이 끊기자 AI 없이 업무가 어려워진 경험을 토로했다. 문학 편집자 심모씨(27)는 창의성 저하를 우려해 AI 사용을 자제한다.

또한 AI 에이전트에 대한 권한 설정과 가이드라인이 중요하다는 지적이 나온다. 대기업 임원 B씨는 AI를 어디에 활용할지에 대한 전사적 교육이 필요하다고 강조했다. IBM 설문에 따르면 77%의 임원이 AI 도입 속도가 거버넌스 역량을 넘어선다고 답했으며, 기업당 평균 54건의 AI 관련 사고가 발생했다. 이정희 중앙대 교수는 AI가 업무 구조 자체를 바꿀 것이라며, 인간은 이전에 하지 못했던 새로운 과업을 찾아야 한다고 조언했다. AI 에이전트와 인간의 업무를 구분해 조율하는 노동의 재정의가 필요한 시점이다





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AI 에이전트 AX 전환 업무 효율성 노동 재정의 생성형 AI

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