경향신문 기자가 로딕 AI 안경을 착용해 2026년 수학 모의고사 문제를 22분 만에 풀이하며 98점을 기록한 실험 결과와 검사 체계의 취약점.

경향신문 정지윤 Senior Staff Reporter가 16일 중국의 로딕(Rokid)사가 개발한 로딕 AI 안경 을 착용해 지난 11월에 시행된 2026학년도 대학수학능력시험( CSAT) 수학 영역 문제를 풀어본 결과, 22분 만에 모든 문제를 해결하고 98점이라는 성적이 나왔다. 이는 첫 번째tier컷인 85점을 크게 상회하는 수준이며, 공식 시험 시간인 100분보다 훨씬 짧은 시간이었다.

정지윤 Senior Staff Reporter는 수험생 시절 국어에서 상위권을 유지했으나, 국어 12번 문제는 77.7%의 높은 오답률을 보인 난이도 높은 문제였다. 정지윤 Senior Staff Reporter가 AI 안경 없이 해당 문제를 분석하고 정답을 고르는 데 5분이 걸린 반면, 로딕 AI 안경은 단 1초 만에 정답과 함께 각 선택지가 틀린 이유를 설명하며 답을 제시했다. 이는 AI의 처리 속도가 인간보다 300배 빠르다는 것을 의미한다.

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로딕 AI 안경의 구조와 성능

정지윤 Senior Staff Reporter가 착용한 로딕 AI 안경은 지난해 1월 공식 출시된 제품으로, 현재 가격은 약 750달러(약 1,000,000원)이며 무게는 49ｇ에 불과하다. 일반 안경과 외관이 비슷하지만, 테두리 앞에 작은 카메라 렌즈가 장착되어 있다. 지난 10월까지 인적자원개발공단에서 시행하는 국가기술자격시험장에서 적발된 스마트 안경 탈옥 사례 5건 중 4건에서 이 모델이 사용되었다.

수학 영역에서 정지윤 Senior Staff Reporter는 2021년 CSAT에서 선택 과목 없이 Type A로 치른 경력을 가지고 있으나, 로딕 AI 안경을 사용하자 모든 30문제를 22분 만에 해결했다. 간단한 문제는 5초, 어려운 '킬러 문제'는 1~2분이 소요되었다. 정지윤 Senior Staff Reporter는 안경 다리 부분을 가볍게 터치하면 카메라가 시험지를 스캔하고 AI가 정답을 렌즈에 표시하도록 설정했다. 설정 준비에 20분이 걸린 것을 제외하면 실제 풀이 시간은 매우 단축되었다.

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수학 외 영역에서의 한계

하지만 과학 탐구 영역의 생명과학 Ⅰ에서는 로딕 AI 안경의 성능이 다소 떨어졌다. 정지윤 Senior Staff Reporter는 20문제에 대해 12분 44초를 소비했으나, 최종 점수는 50점 만점에 34점으로 4등급에 그쳤다. 과학 탐구 영역은 유전 분석 등 표준화된 유형과 특정 해결 방법이 필요한 경우가 많아, 일반 AI 모델로는 정답률 향상이 쉽지 않은 것으로 나타났다. 별도의 트레이닝이 필요하다는 지적이 나온다.

한국어 영역의 경우, 장문이 여러 페이지에 걸쳐 있는 문항을 정확히 읽어내는 데 시간이 소요되었다. 정지윤 Senior Staff Reporter는 AI 안경을 착용한 채로 문제를 풀 때 주변의 시선을 받지 않기 위해 안경 렌즈에 표시되는 결과를 숨기기는 했지만, 눈동자 움직임과 고개 흔들림이 다소 부자연스러워 실제 시험장에서 의심의 눈초리를 받을 가능성이 높다.

감시 체계의 취약점과 기술적 결함

로딕 AI 안경은 배터리 소모가 빨라 20분간 수학 문제를 풀자 75%에서 30%로 급감했다. 또한 초기 설정이 급하게 이루어져 정지윤 Senior Staff Reporter가 문제를 풀던 중 AI가 갑자기 정답을 큰 소리로 읽어내는 오류가 발생하기도 했다. 이러한 기술적 결함과 사용자의 비자연스러운 행동은 실제 시험장에서의 감시를 어렵게 하지 않더라도, 윤리적 문제를 제기한다.

앞으로 3일 뒤로 다가온 CSAT를 앞두고 시험 감시 체계에 경계가 강화될 전망이다. 지난 1년간 주요 생성형 AI는 국어 12번 문제에서 서로 다른 오답을 내놓았지만, 로딕 AI 안경은 단 1초 만에 정답과 설명을 제시하며 AI 기술의 발전 속도가 빨라짐을 보여준다. 이에 따라 국가 고위험 시험을 치르는 많은 사람들이 AI의 도움을 받지 못하도록 보다 정교한 감시 시스템을 구축해야 한다는 요구가 커지고 있다.