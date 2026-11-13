AI 안경 의혹 번진 리트 만점자 이진우, 수능 국어 생중계 풀이 예고

리트 만점자 이진우씨가 19일 수능 국어 영역을 실시간 생중계로 풀겠다고 밝히면서 세무사 수석 합격자를 둘러싼 AI 안경 사용 의혹이 확산되고 있다. 이씨는 문제지 공개 시점에 맞춰 80분간 문제를 풀 계획이라고 알렸다.

올해 리트(LEET·법학적성시험) 만점자 이진우 (32)씨가 19일 치러지는 수능 국어 영역을 실시간 생중계로 풀겠다고 밝혔다. 이씨는 12일 자신의 인스타그램과 온라인 커뮤니티 등에 글을 올려 '19일 수능 국어 영역을 실시간 라이브로 풀이하겠다'고 알렸다. 이 발표는 올해 세무사 자격시험 수석 합격자를 둘러싼 인공지능(AI) 안경 사용 의혹이 리트 만점자 에게까지 번진 직후에 나왔다.

이씨의 이번 계획은 수능 당일 시험 진행 순서에 맞춰 짜여 있다. 이씨는 수능 당일 오전 8시40분부터 대기하다가 한국교육과정평가원 누리집에 1교시 국어 영역 문제지가 올라오는 오전 10시56분에 시험지를 즉시 인쇄할 예정이다. 이후 오전 11시부터 낮 12시20분까지 80분 동안 문제를 푸는 방식으로 진행하겠다는 것이다.

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세무사 수석 합격자 의혹이 확산된 배경

이씨의 수능 생중계 풀이 계획은 세무사 시험 수석 합격자 의혹이 커진 흐름과 맞물려 있다. 올해 세무사 시험 수석 합격자 ㄱ씨는 1차 시험(재정학·세법학개론)에서 총점 400점 만점에 397.5점을 받았다. 특히 난도가 높았던 세법학개론에서 만점을 받으면서 시험 결과를 두고 의심이 제기됐다.

이 과정에서 일부 누리꾼들은 지난달 이씨가 출연했던 유튜브 채널 '미미미누' 영상에 댓글을 달아 '스마트 안경을 사용한 게 아니냐'는 의혹을 제기했다. 누리꾼들은 '특정 시점을 기점으로 갑자기 천재들이 막 쏟아져 나온다'고 주장했다. 또 다른 댓글에서는 치과대학 공부도 많은데 로스쿨 진학 계획도 없으면서 리트 시험을 준비하는 점이 이해되지 않는다는 반응이 나왔다.

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이씨의 이력도 의혹이 커지는 계기가 된 것으로 보인다. 이씨는 2013학년도 수능을 시작으로 지금까지 총 5번의 수능에 응시했다고 전해졌다. 이씨는 한때 국어 영역에서 7등급을 받았으나, 사업 도전과 실패 등을 거친 뒤 2026학년도 수능에서 전 영역 1등급을 받았다. 이후 이씨는 올해 서울대 치의학과에 해당하는 치대에 진학했다.

이진우씨가 리트에 응시한 이유

이진우씨는 법조인이 될 생각이 없음에도 리트에 응시한 이유를 직접 설명한 바 있다. 이씨는 법률저널과의 인터뷰에서 자신이 정립하고 실천해 온 뇌 인지 최적화와 생활 관리 체계가 특정 시험에만 국한되지 않고, 고도의 사고력을 요구하는 다른 시험에서도 보편적으로 유효하다는 점을 증명하고 싶었다고 밝혔다.

이씨의 설명에 따르면 리트 응시는 법학 진로를 위한 선택이 아니라 자신의 학습 방식을 검증하기 위한 시도였다. 이씨는 이러한 목적을 근거로 리트 시험을 치렀고, 그 결과 올해 리트에서 만점을 받았다고 알려졌다. 다만 의혹을 제기한 누리꾼들은 이러한 설명만으로는 시험 성적의 공정성을 충분히 입증하기 어렵다는 입장을 보이고 있다.

세무사 수석 합격자 ㄱ씨 측과 관련 기관이 의혹에 대해 어떤 공식 입장을 내놨는지는 이번 취재에서 확인되지 않았다. 따라서 현재 확인된 내용은 누리꾼들의 의혹 제기와 이씨 본인의 설명이 맞서 있다는 점에 한정된다. 의혹의 사실 여부는 추가로 확인된 근거에 따라 판단될 필요가 있다.

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수능 생중계 풀이가 남기는 파장

이번 발표는 수험생과 시험 관리 체계에 대한 관심을 다시 끌어올리는 계기가 됐다. 이씨가 시험 당일 문제지 공개 시각에 맞춰 같은 조건에서 문제를 풀겠다고 밝힌 만큼, 풀이 과정이 공개적으로 검증되는 형태가 된다. 시험 관리 기관인 한국교육과정평가원의 문제지 공개 절차가 이 과정의 기준점이 된다.

향후 일정은 수능 당일인 19일 오전 11시부터 낮 12시20분까지 진행되는 국어 영역 80분 풀이가 핵심이다. 이씨는 그 전 오전 8시40분부터 대기하며, 오전 10시56분 문제지 공개 직후 시험지를 인쇄해 풀이를 시작하겠다는 계획을 밝혔다. 이 일정이 실제로 예고대로 진행되는지에 따라 의혹에 대한 논쟁의 방향도 달라질 전망이다.