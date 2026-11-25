AI를 활용한 시험 부정행위 사태는 단순한 기술 남용이 아닌, 입시와 채용에서의 구조적 불공정과 강자의 특권 유지 메커니즘이 드러난 사건이다.

영화 타이틀에 등장하던 소심한 은행원 임대호 역의 배우 송강호 는 부지점장의 괴롭힘을 견디던 인물이었다. 체육관에서 프로레슬러가 되어 반칙왕이 된 그는 링 안에서는 무적이었으나, 밖에서는 쉽게 무너졌다. 이러한 서사는 우리가 살아가는 현실과 유사하다. 프로레슬링에서는 반칙이 허용되지만, 사회에서는 특권을 누리는 절대 강자들만이 반칙을 행사할 수 있다.

구조적 불공정과 시험 부정의 현실

채용비리나 입시 부정은 어제오늘의 일이 아니다. 강자들의 반칙과 특권이 게임의 룰이 된 곳이 바로 교육과 취업市场이다. 이에 대응할 힘이 없는 사람들은 자신의 능력을 시험에서 확인하려는 시도에 매달린다. 최근 생성형 AI를 사용한 시험 부정행위가 기승을 부리는 것은 이러한 구조적 불안에서 비롯된 결과다. 시험의 공정성이 담보되지 못한다는 불안이 대중의 분노를 키웠다.

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AI가 열어준 절대반지의新世界

우수한 성적으로 시험에 통과한 이들은 자신의 노력이라 주장할 수 있다. 그러나 그 배경에는 자녀를 성공시키기 위해 편법을 동원하는 부모의 사투가 존재하는 경우가 많다. 집안의 재력이나 고가의 사교육이라는 절대반지가 없는 이들끼리는 명문대나 고연봉 직장으로 진입하기 어려워졌다. AI는 이러한 강자만의 반지 마법을 손쉽게 풀어버렸다. 전자기기만 있으면 누구든지 생성형 AI를 통해 문제를 해결할 수 있게 된 것이다.

세무사 시험 부정과 사회적 충격

최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 사실이 드러나면서 사회적 충격이 커졌다. 이 사례는 AI가 반칙왕들의 새로운 무기가 되었음을 보여준다. 생성형 AI는 2027학년도 대학수학능력시험의 국어와 수학 문제를 1분도 안 되어 풀고 만점을 받을 수 있다. 이러한 기술의 발달은 객관식 시험의 무용론까지 등장하게 하고 있다. AI가 일상화된 세계에서 평가 방식의 근본적인 변화가 요구된다.

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제도 개편의 한계와 해결 과제

이재명 대통령이 국가시험 제도의 개편을 지시하며 공정한 시험 관리 대책이 모색되고 있다. 그러나 제도의 변화만으로는 근본적인 해결이 어렵다. 시험으로 사람을 줄 세우고, 그 결과로 얻는 특권이 클수록 부정행위의 유인은 커진다. 법학적성시험 LEET 만점자 이진우씨의 사건은 학벌과 스펙에 대한 사회적 집착을 드러냈다. 이러한 구조를 바꾸지 않으면 새로운 부정행위가 계속 발생할 것이다.

시험 신화에 대한 재고와 미래 전망

날마다 쏟아지는 대안은 종종 남의 일처럼 흐르기 쉽다. 공정이라는 표피로 치장된 시험 신화에 대한 의문이 먼저 드러나야 한다. 우리 사회가 이기심을 버리고 절대반지를 던져버릴 수 있을지 질문해야 한다. 이명희 논설위원은 이러한 구조적 모순을 직시할 때 비로소 시험의 미래가 논해질 수 있다고 지적했다. AI 시대에는 시험의 실상을 드러내는 노력이 선행되어야 한다.