AI 시대, 전력 위기 오나…데이터 센터 전력 수요 급증

AI 기술 발전과 함께 데이터 센터의 전력 소비량이 급증하면서 에너지 수급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 전문가들은 그린 데이터 센터 연구와 전력망 확충을 통해 에너지 문제를 해결해야 한다고 강조합니다.

박종배 건국대 전기전자공학부 교수 겸 대한전기학회장은 AI 데이터 센터 의 급증으로 인한 전력 수요 증가 문제를 심도 있게 논의했습니다. 김우성 앵커는 AI 기술의 발전과 함께 증가하는 전력 소비량에 대한 우려를 표하며, AI가 전기를 얼마나 많이 사용하는지에 대한 질문을 던졌습니다.

박 교수는 AI 데이터 센터가 GPU를 기반으로 대규모 데이터를 학습하고 추론하는 과정에서 상당한 전력을 필요로 한다고 설명했습니다. 기존 데이터 센터와 달리 AI 데이터 센터는 학습 및 추론에 특화된 하드웨어 구조를 가지며, 이는 전력 소비량 증가의 주요 원인입니다. 인터넷 검색 한 건당 0.3와트시의 전력이 소모되는 반면, 챗GPT는 그 10배, 구글 AI 기능은 3배의 전력을 필요로 합니다. 이는 형광등 1시간 사용량과 유사한 수준입니다.

AI 데이터 센터는 GPU에서 발생하는 열을 냉각하기 위해 수냉식을 사용하며, 심지어 해저 데이터 센터 건설까지 고려되고 있습니다. 현재 전국에는 161개의 데이터 센터가 운영 중이며, 이들이 계약한 전력은 2.7기가와트에 달합니다. 이는 우리나라 최대 원자력 발전소 하나의 2배에 해당하는 규모입니다. 정부는 AI 3대 강국 도약을 위해 현재 데이터 센터의 5배에 달하는 데이터 센터가 필요하다고 예측하고 있습니다.

정부의 친환경 에너지 정책 방향과 데이터 센터의 전력 수요 증가 사이의 균형이 중요한 과제입니다. AI 기술이 에이전트화, AGI, 피지컬 AI로 진화하면서 전력 사용량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 미국은 2035년까지 AI 데이터 센터에 80기가와트의 전력이 필요할 것으로 전망하고 있습니다. 전력 공급 측면에서는 태양광, 풍력, SMR 등 무탄소 전원 건설이 필요하며, 수요 측면에서는 그린 데이터 센터 연구를 통해 전력 효율을 높여야 합니다.

삼성의 HBM 구리선 제거 사례처럼 전력 소비를 줄이는 기술 개발이 중요합니다. 데이터 센터는 산업용이 아닌 일반용 전기 요금을 적용받는 경우가 많아 제도적 개선이 필요합니다. 데이터 센터 증가로 인한 전력 공급 불안정 및 전기 요금 인상 문제는 미국에서 이미 논쟁적인 이슈로 부상하고 있습니다. 우리나라 역시 데이터 센터 급증 시 이러한 문제를 짚어봐야 할 것입니다.

전력망 건설에는 10년이 소요되는 반면, 데이터 센터 수요는 1~2년 내에 급증하기 때문에 기존 전력망의 부담이 가중되고 있습니다





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