AI 시대, '토큰'이 경쟁력 좌우…'토큰맥싱' 문화까지

AI 사용 확산으로 '토큰'이 핵심 화두로 떠오르면서, 토큰 사용량이 업무 성과 지표로 활용되고 토큰 비용 최적화 경쟁이 심화되고 있습니다. 기업들은 토큰당 부가가치를 극대화하기 위한 전략을 모색하며 '토성비' 확보에 주력하고 있습니다.

최근 세계적으로 인공지능 (AI) 사용이 확산되면서 ‘토큰’이 핵심 화두로 떠오르고 있다. 정보기술(IT) 업계에서는 토큰 사용량이 업무 성과 및 성실도를 객관적으로 보여주는 지표로 활용될 정도이다.

토큰 사용량과 그에 따른 경제적 비용은 AI 시대의 경제 및 산업 구조를 재편할 가능성을 내포하고 있다. 딜로이트 보고서에 따르면 AI는 예측 불가능하고 토큰 기반의 비용에 따라 움직이는 경제 체제로 이해해야 한다고 강조한다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 AI 데이터센터뿐만 아니라 제조업에도 토큰 역량이 중요해질 것이라며 ‘AI 공장’의 시대를 예고했다. 토큰은 AI 모델의 기본 연산 단위로, 챗GPT, 제미나이, 클로드와 같은 거대언어모델(LLM)이 자연어를 이해하고 데이터를 처리하는 데 사용되는 최소 정보 조각이다.

AI 모델 실행에 필요한 ‘디지털 연료’와 같은 역할을 한다. 특히 올해 들어 AI 산업의 중심이 학습에서 추론으로 이동하고, 사용자를 대신해 업무를 수행하는 ‘에이전틱 AI’ 시대가 본격화되면서 토큰 사용량이 급증하고 있다. AI 에이전트는 생성형 AI보다 최대 100만 배 많은 토큰을 사용하는 것으로 알려져 있으며, 이는 AI 에이전트가 처리해야 하는 데이터 양과 결과물 생성에 필요한 출력값이 모두 증가했기 때문이다. 실리콘밸리에서는 토큰을 최대한 사용하는 ‘토큰맥싱’이라는 문화가 형성되어, 엔지니어들이 높은 토큰 사용량을 과시하는 사례가 나타나고 있다.

메타, 오픈AI 등 빅테크 기업들은 구성원의 토큰 사용량을 실시간으로 집계하는 대시보드를 구축하여 생산성 평가에 활용하기도 하지만, 이는 불필요한 토큰 소비를 유발하는 부작용을 낳기도 한다. 메타는 토큰 사용량 공개를 중단했으며, MS 역시 토큰맥싱 현상을 보였다. 이러한 현상은 AI 도입의 효율성 문제를 제기하며, 기업들은 토큰당 부가가치를 극대화하는 전략을 모색하고 있다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 에너지 효율을 높여 더 많은 토큰을 생산해야 한다고 강조하며, ‘와트당 토큰, 달러당 토큰’이 기업 의사결정의 기준이 되어야 한다고 주장한다.

또한, 엔비디아는 추론용 칩 ‘그록 3 LPU’ 등을 개발하여 토큰 비용 최적화를 추진하고 있다. 스타트업 및 중소기업들은 작업 수준에 따라 고성능 모델과 저렴한 모델을 혼용하는 방식으로 ‘토성비’를 확보하려 노력하고 있다. 국내 IT 업계 관계자는 중소기업들이 토큰 소비 증가에 따른 지출 부담을 고려하여 토큰 사용량 상한이 있는 요금제를 채택하거나, 저렴한 AI 모델을 사용하는 경우가 많다고 밝혔다





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