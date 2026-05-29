AI 시대의 비즈니스 모델 전환: 종량제 TaaS의 부상

1999년 세일즈포스가 시작한 구독 모델이 AI 시대에 들어서며 종량제 모델(TaaS)로 진화하고 있습니다. 사용량 기반 과금이 빅테크의 새로운 수익 모델로 자리잡는 과정과 투자 기회를 살펴봅니다.

1999년 샌프란시스코 거리에서 한 신생 기업이 소프트웨어는 필요없다는 캠페인을 벌였습니다. 패키지 소프트웨어를 CD에 담아 한 번에 비싸게 팔던 시대를 끝내고 매달 사용료를 받는 구독 방식으로 소프트웨어를 제공하겠다는 선언이었죠.

그 기업은 세일즈포스였고, 이 혁명적인 구독 모델은 이후 어도비, 마이크로소프트, 오토데스크 등 거의 모든 소프트웨어 기업이 따라 하는 표준 비즈니스 모델로 자리 잡았습니다. 이렇게 클라우드와 SaaS 시대가 열렸습니다. 콜럼버스의 달걀에 비유할 만한 이 변화는 소프트웨어 산업의 패러다임을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 고객은 초기 비용 부담 없이 필요한 서비스를 이용할 수 있게 되었고, 기업은 안정적인 반복 수익을 확보할 수 있었습니다.

이러한 구독 모델은 이후 다양한 산업으로 확산되었습니다. 하지만 AI 기술의 발전은 이 모델에 새로운 도전을 제기했습니다. AI 서비스가 보편화되면서 사용자당 소비하는 컴퓨팅 자원과 토큰 양이 급증했기 때문입니다. 월정액으로는 비용을 감당하기 어려워진 것입니다.

AI 시대가 도래하면서 빅테크들은 처음에는 월정액 구독 모델을 채택했습니다. 마이크로소프트 코파일럿은 월 30달러, 구글 워크스페이스 AI는 20~26달러, 어도비 AI는 5~10달러였죠. 하지만 올해 들어 이 구조가 흔들리기 시작했습니다. AI가 에이전틱 AI 단계로 진입하면서 사용자당 소비하는 토큰 양이 폭발적으로 증가했기 때문입니다. 20달러 정도로는 비용을 감당할 수 없게 된 것입니다.

그래서 빅테크들은 새로운 비즈니스 모델로 빠르게 이동했습니다. TaaS 즉 사용한 토큰 양만큼 청구하는 종량제 모델입니다. 이는 마치 전기나 수도 요금처럼 사용량에 따라 비용을 지불하는 방식입니다. 이 모델은 기업에게 더 많은 수익을 가져다줄 뿐만 아니라 고객에게도 합리적인 가격 책정을 가능하게 합니다.

예를 들어 AI를 많이 사용하는 기업은 그만큼 더 많은 비용을 지불하게 되고, 적게 사용하는 기업은 적게 냅니다. 이러한 유연성은 시장에 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 이제 AI 서비스는 더 이상 고정된 월 구독료가 아니라 사용량에 따라 요금이 부과됩니다. 이러한 변화는 기업의 수익 구조를 혁신하고 있으며 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다.

예를 들어 클라우드 제공업체는 AI 토큰 소비 증가로 수익이 급증하고 있습니다. 또한 기업들은 비용 효율성을 위해 자체 AI 모델을 개발하거나 최적화된 서비스를 선택하는 추세입니다. 투자자들은 이러한 패러다임 전환을 주목해야 합니다. 앞으로 AI 기반 종량제 모델은 더욱 보편화될 것이며 이는 빅테크뿐만 아니라 스타트업에게도 큰 기회입니다.

따라서 관련 기술과 서비스를 제공하는 기업에 주목할 필요가 있습니다. 이 글이 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다. 추가로 자세한 내용은 중앙일보 더중앙플러스 기사에서 확인할 수 있습니다





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