AI 시대, 글쓰기에서 사라진 수줍음과 겸손

인공지능의 등장으로 글쓰기에서 인간의 전통적인 수줍음과 겸손이 사라지고 있다. 과거 작가들은 자신의 글에 부끄러움을 느끼고 겸손하게 접근했지만, 이제는 기계의 도움으로 확신에 찬 저자들이 늘어나고 있다. 글쓰기의 본질과 인간의 미흡함을 인내하는 과정의 중요성을 되짚어본다.

인공지능이 글쓰기 영역에 깊숙이 들어오면서, 인간만의 고유한 특성 중 하나였던 수줍음 과 민망함이 점차 사라지고 있다. 과거에는 책을 출간하려는 사람들이 자신의 목차나 문장이 적절한지 동료나 편집자에게 묻는 것이 당연했다.

편집자가 집필을 제안하면 '제 글을 누가 읽겠습니까'라는 겸손한 답변이 돌아왔고, 투고 과정에서도 마치 심판대에 선 듯한 초조함이 드러났다. 이러한 겸양은 인간이 지닌 가장 아름다운 모습이었으며, 결핍을 메우기 위해 평생 정진하겠다는 기대감을 불러일으켰다. 하지만 요즘에는 이런 태도가 구시대의 유물이 되어버렸다. 대신 '저 책 썼어요.

얼마 안 있어 나올 거예요'라고 당당히 말하는 새로운 유형의 저자들이 등장했다. 그들에게서는 문법 오류에 대한 두려움이나 더 나은 문장을 쓰지 못한 부끄러움, 부족한 삶에 대한 후회를 찾아보기 어렵다. 수줍게 투고하던 필자들이 사라지고, 자신감에 찬 저자들이 넘쳐나는 현상은 글쓰기의 본질에 대한 근본적인 의문을 제기한다. 글쓰기에는 원래 수줍음이 그림자처럼 따라다닌다.

수줍은 삶의 노래는 확신에 찬 건조한 글과는 질적으로 다르다. 학자들은 전통적으로 일인칭 대명사 '나'를 사용하지 않았고, 자기 본위적인 동사도 삼갔다. 새 연구는 선학들의 어깨를 딛고 서는 것이므로 '내 것'이라고 말하기가 겸연쩍었기 때문이다. 그런 마음에는 '차마'라는 단어가 유보조항처럼 붙었고, 자신의 저서를 지칭할 때는 '졸저'라는 표현을 사용했다.

요즘 편집자들은 '졸저'라는 말을 불편해하며, 저자들은 자신의 책을 공식적으로 추천하는 데 주저함이 없다. 그 결과 민망함은 오히려 독자의 몫이 되어버렸다. 자기주장을 드러낼 때 겸손해야 한다는 것은 고대부터 인류 문화에 유전자처럼 각인되어 온 덕목이었다. 지성의 정점에 섰던 플라톤은 방대한 저술 속에서 자신의 이름을 세 번만 언급했고, 항상 스승 소크라테스를 내세우며 뒤에 숨었다.

이러한 태도가 수천 년간 지속된 형이상학을 구축하는 밑거름이 되었다. 대화편에 등장하는 소크라테스 역시 부끄러움을 많이 탔다. 『국가』에서 제자들이 논증을 요청하면 '내가 어떻게 감히 그런 걸 하겠냐'는 말을 먼저 꺼내고, 우회적인 방식으로 진리에 접근하려 애썼다. 진리는 본성상 보이거나 만져지지 않기에, 그것을 증명하려는 자는 불안에 떨 수밖에 없다는 인식이 깔려 있었다.

이러한 역사는 길고도 길다. 파블로 네루다가 회고록을 내면서 '내가 살아온 날을 고백하다'라는 화려한 제목을 붙이자, 클라우디오 마그리스는 고백록에서조차 일인칭을 과도하게 드러내는 네루다에게 메시아가 임하지 않을 것이라고 비판했다. 글은 기본적으로 승리를 가져다주지 않는다. 인간의 경험과 사유는 불확실성을 전제로 하기에, 허점의 트라우마에 사로잡히며 다음에는 채우리라 다짐한다.

따라서 '확신에 찬 저자'는 모순된 개념이며, 대개는 글이 겨우 제 꼴을 갖추었다고 느낀다. 과거의 사람들은 '나'라는 존재가 인류 역사의 변두리에 위치한 파편이라고 여겼다. 하지만 기계에 의존해 글을 쓰기 시작하면서 그러한 미흡한 존재들은 급속히 사라지고, 기계의 보조와 매체의 후광에 둘러싸인 저자들이 가볍고 빠르게 등장하고 있다. 인간은 점점 스스로 쓰지 않을지도 모른다.

그럼에도 어떤 이들은 왜 글에 삶의 대부분을 걸까? 흔히 쓰기는 읽기와 한 쌍으로 언급되지만, '읽기'는 읽는 순간 그것을 과거로 만들어버리는 면이 있다. 지식과 감정이 신속히 기억으로 전환되는 것이다. 반면 '쓰기'는 계속해서 우리를 현재에 붙들어둔다.

쓰고 있는 이상, 내가 인지하고 느낀 것들은 과거로 넘어가지 않고 현재에 오래 머문다. 쓰는 과정에서는 순수한 현재가 빛난다. 글쓰기는 실패의 연속이다. 그 시간을 받아들이는 것이 자아를 깎아 둥글게 만들고, 몸으로 체험하지 않은 것은 확실히 안다고 말하지 못하도록 유보하는 태도를 길러준다.

자칫 자기비하의 경계선에서 겸손함을 찾아, 궁극적으로 스스로가 작다고 인식함으로써 너머의 세계에 닿고자 하는 열망을 불러일으킨다. 부족한 글쓰기 능력은 끊임없는 수정 작업을 요구하면서 지성의 상대성을 발견하게 해주고, 오늘을 인내하도록 인간을 이끈다. AI 시대에도 이러한 인간의 본질적인 글쓰기 경험은 여전히 중요하며, 수줍음과 겸손이 사라진 자리에서 우리는 무엇을 잃고 있는지 되짚어볼 필요가 있다





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