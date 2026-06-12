AI 시대에 재편된 능력주의와 그 위험성

산업화 이후 뿌리 깊은 능력주의가 AI와 알고리즘에 의해 일상과 자기 정체성까지 장악한다. '갓생' 현상, 디지털 아비투스, 그리고 자율적 자기 착취가 어떻게 새로운 불평등을 만들고 있는지 분석한다.

1960~70년대 산업화 시기에 뿌리를 내리고 1990년대 신자유주의 물결과 함께 한국 사회 전반에 퍼진 이념은 ' 능력주의 '였다. 뜨거운 교육열, 대기업 공채, 고시 열풍, 그리고 SKY 대학 신화는 모두 개인의 역량과 노력에 따라 보상이 주어진다는 확고한 믿음에서 비롯된 것이다.

이 믿음은 공정함이라는 언어를 빌려 사람들을 매혹시켰고, 출신·연줄이 아니라 실력으로 평가받겠다는 약속은 한때 희망의 상징으로 여겨졌다. 하지만 2020년대에 이르러 능력주의는 제도적 틀을 넘어 일상 곳곳에 스며든 규범이 되었다. 새벽에 눈을 뜨고 소셜미디어에 기상 인증을 올리는 '갓생'이라는 신조어가 보여주듯, 부지런함과 자기계발은 선택이 아니라 의무가 되었고, 효율성은 인간이 갖춰야 할 기본 사양으로 전락했다. 철학자 한병철이 말한 '피로사회'처럼 외부의 억압이 아닌 자기 내면의 착취가 인간을 지속적으로 소진시키는 구조가 된 것이다.

AI가 등장하기 전 능력주의는 시험과 자격증, 입시와 취업 시험이라는 명확한 평가 장을 가지고 있었다. 수능이 끝나면 숨을 돌릴 수 있었고, 입사 시험에 합격하면 일단락이 되었다. 이러한 제도적 평가는 사회학자 피에르 부르디외가 말한 '문화자본'이 학위와 자격증 형태로 구체화된 것이었으며, 교육 인프라의 지역적 격차가 눈에 보이는 불평등으로 존재했다. 그러나 AI와 알고리즘이 도입되면서 평가는 제도 밖으로 확대되었다.

'좋아요', 조회수, 팔로워 수와 같은 수치가 개인의 가치를 실시간으로 수치화하고, 퍼스널 브랜딩이 필수가 된 시대가 열렸다. 이제 사람은 하나의 브랜드가 되어 인스타그램, 브런치, 리멤버 등에서 끊임없이 자신의 전문성과 성취를 콘텐츠화하고, 시장에서의 가치를 증명해야 한다. 직장이 정체성을 부여하던 과거와 달리, 현재는 스스로를 설계하고 관리하는 존재가 되어야 한다. 이러한 변화는 두 번째로 알고리즘 기반 평판 사회를 만들었다.

문화자본이 디지털 아비투스로 재구성되면서 유튜브 알고리즘이나 인스타그램 필터가 새로운 사회적 위계를 결정한다. N잡·사이드 프로젝트가 보편화되고, '수치화된 자아'가 인바디, 오운완, 열품타 등으로 몸과 시간을 기록한다. 인간은 경험이 아니라 데이터로 환원되고, 자기 이해보다 자기 감시가 강화된다. 챗GPT와 같은 생성형 AI 도구의 보편화는 '얼마나 노력했는가'가 아니라 '얼마나 효율적으로 결과를 만들었는가'를 기준으로 경쟁을 가속한다.

인간-기계 협업 능력이 새로운 능력주의 척도가 되고, AI 활용 능력을 갖춘 사람과 그렇지 않은 사람 사이의 생산성 격차는 기하급수적으로 벌어진다. 이러한 흐름은 디지털 자본이 기존의 사회·경제적 불평등을 더욱 정교하게 재생산하도록 만든다. 결국, 능력주의는 공정한 경쟁을 약속하지만 구조적 불평등을 가리고, 자기 착취를 정당화하며, 인간에게 지속적인 소진과 실존적 소외를 안겨준다. 이를 극복하기 위해서는 불평등의 가시화, 평가 기준의 다원화, 그리고 '쉬는 것'의 재발견이 필요하다





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