AI 시대, 독일 복지국가의 대수술: '탈신청주의'와 '자동지급'으로 사각지대 해소

독일이 사회보험 중심의 복지 시스템을 AI와 디지털 전환 시대에 맞춰 전면 재설계하며 '탈신청주의'와 '자동지급'을 핵심으로 복지 사각지대 해소와 행정 효율화에 나섰다. 한국 사회안전망 재설계에 중요한 시사점을 던지는 독일의 복지 개혁을 심층 분석한다.

독일이 복지 국가의 근본적인 개혁에 착수했습니다. 2025년 5월 출범한 독일 기독민주당·기독사회당(CDU/CSU)과 사회민주당(SPD)의 대연정 정부는 '사회국가개혁위원회(KzSR)'를 발족하고, 지난 1월 27일 총 26개 권고안을 담은 최종 보고서를 발표했습니다. 이는 19세기 비스마르크 시대부터 공고히 구축되어 온 사회보험 중심의 복지 모델이 인공지능(AI)과 디지털 대전환이라는 거대한 파도를 어떻게 헤쳐나갈지를 보여주는 중요한 이정표입니다. 독일의 이번 개혁은 단순한 참고를 넘어 우리 사회에 깊은 시사점을 던집니다. 복지 선진국조차 시스템을 전면 재설계하는 지금, 한국 사회는 과연 어떤 위치에 서 있는지 되돌아볼 필요가 있습니다. 이번 개혁의 가장 두드러진 특징은 복지 혜택의 삭감이 아니라 시스템의 현대화와 효율화에 방점을 찍고 있다는 점입니다.

독일은 2026년 기준으로 사회지출(GDP의 약 31%)과 사회보장(정부 지출의 41%)이 유럽 최고 수준에 달하는 대표적인 복지 국가입니다. 새 정부는 기존의 복지 틀을 유지하고 발전시키겠다는 대원칙 아래, 복잡한 제도를 단순화하고 AI를 활용한 디지털 행정으로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 개혁의 4대 실행 분야는 사회급여 재체계화, 취업 유인 동기 개선, 법률 간소화, 행정의 디지털화입니다. 목표는 명확합니다. 관료주의의 벽을 허물어 시민들이 복지 서비스에 더 빠르고 간편하게 접근할 수 있도록 만드는 것입니다. 가장 눈에 띄는 변화는 사회급여의 '탈신청주의'와 '자동지급'으로의 전환입니다. 기존에는 복지 혜택을 받기 위해 본인이 직접 신청해야만 했습니다. 하지만 위원회는 수급 자격이 인정되는 급여에 대해 별도의 신청 절차 없이 국가가 직권으로 자동 지급할 것을 권고했습니다. 대표적인 예로 아동수당이 있습니다. 독일은 현재 소득과 무관하게 자녀 1인당 월 259유로(약 44만 원)를 18세까지 지급하는데, 이를 출생 직후 자동으로 지급하겠다는 것입니다. 이는 정보 부족이나 절차 복잡성으로 인해 혜택을 받지 못하는 '복지 사각지대'를 원천적으로 차단하겠다는 강력한 의지를 보여줍니다. 한국 또한 아동수당과 부모급여의 자동 지급을 추진 중이라는 점에서 매우 고무적인 흐름입니다. 독일 사회국가의 또 다른 핵심 과제는 '복지의 덫'을 제거하는 것입니다. 실업자가 일을 시작했을 때 사회급여가 급격히 줄어 오히려 손해를 보는 구조를 개선하려는 노력입니다. 위원회는 소득이 낮을 때는 급여 산입 비율을 높이고, 소득이 높아질수록 이전소득이 삭감되는 비율을 낮춰 취업 동기를 부여할 것을 권고했습니다. 독일의 '시민수당(Bürgergeld, 2023년 1월 1일부터 시행된 새로운 형태의 실업 부조)'으로 대표되는 실업 부조 안전망은 한국과 큰 대조를 이룹니다. 독일은 540만 명 이상의 수급자를 대상으로 근로 능력 여부를 촘촘히 관리하며 노동 시장 복귀를 유도합니다. 반면 한국은 실질적으로 일을 하지 않음에도 통계상 비경제활동인구로 분류되는 '쉬었음' 인구가 278만 명에 달하지만, 이들에 대한 안전망은 여전히 미흡한 실정입니다. 부모수당(Elterngeld) 체계 또한 우리에게 시사하는 바가 큽니다. 독일의 부모수당은 출산 전 순소득을 기준으로 월 300유로에서 1800유로(약 51만 원에서 309만 원)를 지급하며, 파트타임 근무 부모를 위한 '부모수당플러스' 제도도 운영합니다. 부모의 공동 육아 참여를 촉진하기 위한 추가 보너스도 지급됩니다. 이는 노동 시장 참여를 고려하여 급여 방식과 기간을 다원화한 설계입니다. 한국에서 부모급여가 소득 및 재산과 무관하게 일괄 지급되는 방식과는 확연히 다릅니다. 개혁의 기술적 기반은 '엔드 투 엔드(End-to-End)' 디지털화, 즉 서비스의 시작부터 끝까지 모든 과정을 단절 없이 디지털로 연결하는 것입니다. 위원회는 '정부-서비스-플랫폼' 방식을 통해 데이터를 단 한 번만 제공하면 되는 원스톱 원칙을 실현하고자 합니다. 이를 위해 '독일-스택(Deutschland-Stack, 독일의 16개 주 정부와 수많은 지방자치단체가 각기 사용하던 복지 행정 시스템을 하나의 공통된 표준 모델로 통일하려는 프로젝트)'이라는 표준화된 IT 인프라를 구축하고, 2027년부터는 유럽 표준 디지털 신원인 'EUDI 지갑(스마트폰 앱 형태로 저장되는 유럽 연합 표준 디지털 신분증으로, 유럽 전역에서 통용)'을 통해 인증과 증빙 제출을 간소화할 예정입니다. AI 또한 적극적으로 활용됩니다. 단순 반복적인 규정 기반 프로세스는 AI로 자동화하고, 공무원은 시민 개개인의 복합적인 문제를 상담하고 지원하는 데 집중하게 만들겠다는 전략입니다. 위원회는 단순한 개혁 권고에 그치지 않고, 2027년까지 입법 절차를 완료하겠다는 구체적인 로드맵까지 제시했습니다. 독일은 지난 30여 년간 높은 경제 성장률을 달성했지만, 불평등 문제를 여전히 안고 있습니다. 한국의 사회 국가는 아직 '형성 중'이라고 할 수 있습니다. 복지 국가의 성숙 단계에 이른 독일의 모델은 우리 사회에 다섯 가지 핵심 과제를 던집니다. 첫째, 고용 안전망의 촘촘함입니다. 독일은 실업급여, 시민수당, 사회부조에 이르는 다단계 안전망을 유지하며 비정규 노동 증가에 따른 불안정성을 경계합니다. 반면 한국은 OECD 평균(11.2%)의 두 배가 넘는 26.9%의 임시직 비율을 가진 비정규직 노동자가 많음에도 불구하고, 고용보험은 여전히 정규직 중심이며 급여 수준과 기간도 낮습니다. 특히 '국민취업지원제도'의 급여 수준과 수급 요건을 현실화하고, 이것이 실질적인 안전망으로 기능하도록 행정 서비스와 긴밀히 연계하는 것이 중요합니다. 둘째, 양질의 아동 및 청년 지원입니다. 독일의 아동수당은 월 259유로(약 38만 원)를 최장 만 25세까지 지급하며, 청년수당은 무직·저소득 청년에게 구직 활동 의무화와 직업 훈련을 조건으로 연간 약 50억 유로(약 8조 원)를 지급합니다. 독일의 청년 고용 제도는 OECD 주요 모델 중 하나로, 높은 노동 시장 연계성(school to work)을 자랑합니다. 또한 졸업 또는 실직 후 4개월 이내에 양질의 일자리나 직업 훈련 기회를 보장하는 'Youth Guarantee(청년 보장 제도)'도 운영하고 있습니다. 이는 한국의 청년 구직 수당(6개월 간 월 50만 원)과는 큰 차이를 보입니다. 셋째, 복지의 역설을 극복해야 합니다. 독일은 노인과 장애인 등을 대상으로 가정 및 시설 돌봄, 사회적 재활 및 통합, 특수 상황 지원 등 광범위한 사회 서비스를 제공하며, 총 800만 명의 이용자와 연간 약 1200억~1500억 유로의 재정이 투입됩니다. 무엇보다 총 502개에 달하는 사회보장 관련 법률을 근거로 촘촘하게 지급되는 각종 사회급여는 강력한 사회 국가 체제를 견고히 유지하는 기반이 됩니다. 반면 한국은 안정적인 고용과 소득을 보장받는 계층에 오히려 공적 복지가 집중되는 구조적 문제를 안고 있습니다. 실제로 전체 공적 소득 이전 중 소득 하위 20%에 배분되는 비중은 2009년 45.2%에서 2023년 35.8%로 대폭 감소했습니다. 취약 계층을 비껴가는 이러한 복지의 역설을 해소하기 위해, 한국은 소득 하위 40%를 겨냥한 공적 이전을 대폭 확대하고 공공 사회 지출 규모를 OECD 평균 수준으로 끌어올려 사회적 불평등을 적극적으로 완화해야 합니다. 넷째, 복지 행정의 사법적 구제 체계를 확립해야 합니다. 독일은 83개의 독립적인 전문 사회법원에서 연간 30만 건 이상의 분쟁을 처리합니다. 한국 역시 최근 행정법원에 사회보장 전문부를 신설하려는 움직임을 보이고 있으나, 연간 수천 건에 불과한 사회보장 소송 건수는 법치주의적 권리 구제 강화라는 과제를 남깁니다. 다섯째, 선제적이고 능동적인 디지털 복지를 구현해야 합니다. 한국은 세계적인 IT 강국이지만, 복지 행정의 유기적 통합과 '탈신청주의' 실현은 아직 갈 길이 멉니다. 독일이 제안한 데이터 통합 수집과 AI 플랫폼 활용 방안을 한국 실정에 맞게 도입하여 복지 사각지대 해소와 행정 효율성을 동시에 달성해야 합니다. 독일의 개혁은 복지가 단순히 시혜적 지출이 아니라 시장 경제의 역동성을 지탱하는 '사회적 투자'임을 재확인시켜 줍니다. 독일 사회국가개혁위원회의 26개 권고안이 한국 사회의 안전망을 다시 설계하는 데 영감을 주는 나침반이 되기를 기대합니다. AI 시대의 복지 국가는 더 따뜻하면서도 더 똑똑해야 합니다. (필자 소개: 이호근 전북대학교 법학전문대학원 명예교수, 중앙노동위원회 공익위원(차별시정심판) 등 다수 경력 보유) (덧붙이는 글: 해당 글은 socialkorea.org에도 게재됨. 뉴스레터 신청 링크 제공.





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