AI 시대의 스마트한 투자 전략, ETF를 통한 분산 투자와 레버리지 상품의 명암

미래에셋자산운용 최창규 ETF 리서치본부장이 제시하는 효율적인 자산 관리 전략으로, AI 산업의 성장 가능성과 레버리지 ETF의 위험성, 그리고 개인 투자자에게 적합한 분산 투자 방법론을 상세히 다룹니다.

최근 국내 증시의 변동성이 커지는 가운데 개별 종목 중심의 투자에서 벗어나 ETF 로 눈을 돌리는 투자자들이 급증하고 있다. 미래에셋자산운용의 최창규 ETF 리서치본부장은 이러한 현상의 핵심 원인을 분산 투자라는 ETF 의 근본적인 장점에서 찾는다.

과거의 국내 투자 문화는 소수의 유망 종목에 자산을 집중하는 이른바 몰빵 투자 방식이 주를 이루었으나, 이는 특정 기업의 악재가 발생했을 때 포트폴리오 전체가 붕괴되는 치명적인 리스크를 안고 있었다. 반면 ETF는 법적으로 10개 이상의 종목으로 구성되어 있어 특정 종목의 리스크를 상쇄하는 효과가 있다. 이는 단순히 여러 종목을 보유하는 것을 넘어 하나의 산업군이나 특정 섹터 전체에 투자하는 효과를 가져온다. 따라서 해당 산업이 대세 상승기에 진입했을 때 개별 종목 못지않은 수익을 기대할 수 있으면서도, 하락장에서는 리스크가 어느 정도 해지되는 안정적인 구조를 갖게 된다.

특히 최근 시장의 관심을 끌고 있는 개별 종목 레버리지 ETF의 경우, 높은 기대 수익률 뒤에 숨겨진 위험성에 대해 각별한 주의가 필요하다. 최 본부장은 많은 투자자가 레버리지 상품을 장기 수익률의 2배를 추구하는 수단으로 오해하고 있다고 지적한다. 레버리지 ETF의 본질은 당일 수익률의 2배를 추종하는 것이며, 이는 지수가 횡보하는 시장에서 음의 복리 효과라는 치명적인 약점을 드러낸다. 예를 들어 기초 자산이 10% 상승했다가 다시 10% 하락하는 상황이 반복될 때, 일반 상품보다 레버리지 상품의 기준가는 더 빠르게 하락하게 된다.

이러한 변동성 잠식 현상 때문에 대세 상승장이 아니면 장기 보유 시 오히려 손실이 발생할 가능성이 크다. 따라서 레버리지 상품은 전체 자산의 20%에서 30% 정도만 배분하여 단기적인 전술적 도구로 활용해야 하며, 절대적인 비중을 싣는 집중 투자는 금물이라는 것이 전문가의 조언이다. 현재 시장의 가장 큰 화두인 AI 산업에 대해서는 매우 긍정적인 관점을 유지하면서도 신중한 접근을 권고하고 있다. AI가 가져올 생산성 혁신과 생활 양식의 변화는 거스를 수 없는 흐름이며, 이는 이미 미국의 고용 지표 등을 통해 IT 분야의 고용 증가라는 실질적인 데이터로 증명되고 있다.

다만 가격이 이미 많이 올랐고 상승 속도가 지나치게 빨라 변동성이 커진 국면이라는 점을 간과해서는 안 된다. 따라서 현재 시점에서 AI 산업에 진입하지 않은 투자자라면 30%에서 40% 정도의 비중으로 진입하되, 이미 보유하고 있는 투자자라면 분할 매수 전략을 통해 평균 단가를 조절하며 대응하는 것이 바람직하다. 특히 AI 산업 내에서도 메모리 반도체, 스토리지, 전력 기기 등 다양한 밸류체인이 존재하며 각 기업마다 수혜 정도가 다르다는 점에 주목해야 한다. 마지막으로 투자자의 성향에 맞는 상품 선택의 중요성이 강조된다.

특정 종목을 정확히 골라내어 수익을 극대화하는 정밀 타격 방식의 투자는 고도의 분석 능력과 확신이 필요하다. 하지만 대다수의 개인 투자자에게는 정밀 타격보다는 해당 산업 전반에 투자하는 이른바 ETF 폭격 방식이 훨씬 효과적이고 안전한 전략이 될 수 있다. 이는 인덱스 펀드의 창시자인 존 보글의 철학과도 일맥상통하는 부분이다. 특히 매수와 매도 타이밍을 잡지 못해 심리적으로 고통받는 투자자라면, 개별 종목의 변동성에 일희일비하기보다 시장의 평균 성장을 따라가는 ETF가 최적의 대안이 될 수 있다.

결국 투자는 단순히 수익률의 게임이 아니라 자신의 성향과 리스크 감내 수준을 정확히 파악하고 그에 맞는 도구를 선택하는 과정이라고 할 수 있다





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