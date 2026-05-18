AI 시대의 새로운 분배 패러다임, 국민배당금과 공유부의 철학적 고찰

김용범 정책실장의 국민배당금 제안을 둘러싼 정치적 논란을 분석하고, 공유부 개념을 통해 AI 시대의 정당한 분배 질서와 자본주의의 미래 대안을 제시한다.

최근 김용범 청와대 정책실장이 인공지능(AI) 산업의 비약적인 발전으로 인해 발생할 것으로 예상되는 초과 세수를 국민배당금 의 형태로 국민에게 지급하자는 파격적인 제안을 페이스북에 게시하면서, 이를 둘러싼 정치권의 이념 갈등과 논쟁이 매우 격렬하게 전개되고 있다.

국민의힘 측에서는 이러한 제안이 헌법이 명시적으로 보장하고 있는 자유시장경제의 근간을 정면으로 부정하는 행위이며, 대한민국의 국가적 정체성을 흔드는 위험한 사회주의적 발상이라고 강하게 비판하고 나섰다. 반면 더불어민주당 관계자들은 기업의 직접적인 이윤을 강제로 환수하는 것이 아니라, 산업 발전으로 인해 자연스럽게 증가하는 초과 세수를 효율적으로 활용하자는 방안이기에 이를 사회주의라고 몰아가는 것은 과도한 해석이라고 반박하고 있다.

특히 이재명 대통령은 자신의 SNS를 통해 김 실장의 발언이 AI 부문에서 발생하는 국가의 초과 세수를 국민에게 배당하는 방안을 검토하자는 취지였음을 명확히 하며, 이를 왜곡하여 보도하는 일부 언론의 보도를 음해성 가짜뉴스로 규정하며 강력하게 방어했다. 하지만 이러한 정치적 소모전은 사실 본질을 놓친 해프닝에 가깝다고 볼 수 있다.

김용범 실장이 제안한 국민배당금의 개념은 갑자기 등장한 생소한 이론이 아니라 이미 국제 사회에서 널리 논의되고 있는 미래 지향적 경제 모델이기 때문이다. 4차 산업혁명의 가속화로 인해 노동 시장의 구조적 변화가 불가피해졌으며, 이는 일자리의 급격한 감소와 부문 간의 심각한 불균형, 그리고 자산 및 소득의 극심한 불평등으로 이어질 가능성이 크다. 이에 대한 대안으로 오래전부터 기본소득 도입이 주창되어 왔으며, 기술 혁신을 통해 증대된 생산량의 일부를 세금으로 환수하여 모든 국민에게 균등하게 분배하자는 논의가 이어져 왔다.

주목할 점은 이러한 기본소득을 주장하는 이들 중에 일론 머스크나 샘 올트먼 같은 세계적인 첨단 기술 자본가들이 대거 포함되어 있다는 사실이다. 김 실장은 기본소득이라는 용어 대신 국민배당금이라는 표현을 썼고, 그 대상을 기업 이윤이 아닌 초과 세수로 한정했다는 점에서 차이가 있을 뿐, 그 철학적 뿌리는 동일하다. 따라서 이를 사회주의라고 비난하려면 현대 기술 문명을 이끄는 최첨단 기업가들까지 모두 사회주의자로 규정해야 하는 모순에 빠지게 된다.

김용범 실장의 제안 밑바탕에는 AI 인프라 시대의 결실이 결코 특정 기업이나 개인의 독점적 노력만으로 이루어진 것이 아니라는 깊은 역사적 인식과 미래 전망이 깔려 있다. AI 기술은 지난 반세기 동안 전 국민이 함께 쌓아온 산업 기반과 공공 데이터, 사회적 인프라 위에서 꽃피운 결과물이다. 따라서 그 성과물인 과실의 일부를 전 국민에게 구조적으로 환원하는 것은 공정한 분배의 기준에 부합하는 일이다. 다만 김 실장이 논란을 의식해 초과 이윤이 아닌 초과 세수라는 표현으로 자세를 낮추면서, 원래 가졌던 근본적인 문제의식에 기반한 대안을 더 자신 있게 제시하지 못한 점은 다소 아쉬운 부분이다.

그럼에도 불구하고 배당이라는 용어의 선택은 매우 상징적이다. 배당은 주주가 기업의 이윤을 나누어 갖는 것처럼, 국민 모두가 국가라는 거대한 자산의 공동 주주로서 정당한 권리를 행사한다는 개념을 내포하고 있기 때문이다. 여기서 핵심이 되는 개념이 바로 공유부(Common Wealth)이다. 공기, 환경, 천연자원뿐만 아니라 인류가 축적한 지식, 법률, 제도, 그리고 수많은 시민이 일상에서 생산하는 방대한 데이터는 어느 한 개인이나 기업의 소유가 될 수 없는 모두의 자산이다.

이러한 공유부에서 발생하는 수익을 모든 국민에게 균등하게 지급하는 것은 사유재산을 부정하는 것이 아니라, 오히려 개인의 노력으로 일군 소득은 철저히 보장하되 공동의 자산에서 나온 수익만을 나누자는 자유지상주의적 관점과도 맞닿아 있다. 실제로 국내 일부 지방자치단체에서 시행 중인 햇빛바람연금은 주민 모두의 자산인 햇빛과 바람을 활용한 재생에너지 수익을 주민들에게 배당하는 형태로 운영되며 긍정적인 반응을 얻고 있다. 이는 공유부의 가치를 인정하고 이를 실현했을 때 사회적 갈등을 최소화하며 에너지 전환과 같은 시대적 과제를 해결할 수 있음을 보여주는 실증적 사례라 할 수 있다.

이러한 논의는 이재명 대통령이 과거 경기도지사 시절부터 일관되게 주장해 온 기본소득 연계형 탄소세 및 토지세 신념과도 궤를 같이한다. 대통령은 전 국토의 공유적 성격을 인정하는 토지세와 환경 보존을 위한 탄소세를 통해 얻은 수익을 국민에게 균등 지급함으로써 부동산 투기를 막고 경제적 기본권을 보장해야 한다고 역설해 왔다. 결국 김용범 정책실장의 제안은 대통령이 품고 있던 공유부의 철학과 국민배당금의 비전을 정책적으로 구체화하려는 시도로 해석될 수 있다.

AI 시대의 국민배당금은 단순한 시혜적 복지나 사회주의적 발상이 아니라, 공유부의 권리를 회복함으로써 자본주의의 구조적 결함을 보완하고 진정한 의미의 자본주의를 회복하려는 역사적 대안이다. 이제는 낡은 색깔론에서 벗어나, AI가 가져올 거대한 전환의 시대에 어떻게 하면 모두가 공존하며 번영할 수 있을 것인가에 대한 실질적이고 심도 있는 논의가 시작되어야 할 때이다





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국민배당금 공유부 AI산업 기본소득 분배정의

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