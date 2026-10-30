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AI 시대, 교실에서 학생과 함께 배우는 인공지능 리터러시 교육 사례

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AI 시대, 교실에서 학생과 함께 배우는 인공지능 리터러시 교육 사례
AI 리터러시 · 미래 교육 포럼 · 인공지능 재심위원회
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서울시교육청에서 열린 미래교육 포럼에서 소개된 네 개의 실질적 AI 리터러시 교육 실험이 초·중·고 학교 현장에 미친 사상과 그 확대 가능성을 탐구한다. 신다윤 교과 선생이 그린 '인공지능 재심위원회 프로젝트'와 '디벗 가이드라인'은 학습자 주도 탐구와 비판적 사고를 결합해, AI 사용에 대한 책임 있는 태도를 함양하려는 구체적 시도를 보여준다. 조정된 학교 차원의 AI 활용 정책과 교사 역량 강화 제언이 이제 교육계 거버넌스에 필수적이지요.

2024년 10월 30일 오후 서울시교육청과 서울용산구에서 열렸던 'AI 시대, 교실의 길을 묻다' 서울 미래교육 포럼은, AI 기술이 우리 교육 현장에 어떻게 자리 잡을 수 있을지를 논의하는 소중한 장이었다.

이번 포럼의 주요 발표자 중 하나인 신다윤 초등학교 5학년 담임교사는 '인공지능 리터러시' 교육을 첫 번째 실제 실험으로 수행하였다. 그는 올해 반 학생들에게 인공지능 서비스를 사용해본 적이 있냐는 단순한 질문으로 시작했다. 놀랍게도 19명의 학생이 이미 AI 서비스를 활용했음을 밝혔다. 이 경험은 교사가 'AI를 무조건 믿지 말라'는 사명을 갖게 만들었고, 그 결과 그는 'AI 리터러시 교육' 프로그램을 직접 설계했다.

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인공지능 재심위원회 브로콜리 퇴출 사건

신 교사가 준비한 프로젝트는 '인공지능 재심위원회: 브로콜리 퇴출 사건'이라 불리며, AI가 급식 메뉴에서 브로콜리를 제외하도록 권고한 사례를 통해 학생들로 하여금 인공지능의 판단을 비판적으로 재검토하도록 유도했다. 학생들은 팀별 토론을 진행하며 AI가 사용한 데이터가 부족하거나 편향되어 있음을 발견했다. 그 결과 최종 판결문에는 'AI는 브로콜리의 영양 가치를 과소평가했고, 조리법을 바꾸어 다양성을 유지하라'는 결론이 도출되었다. 이 과정을 통해 학생들은 AI가 내린 결론이라도 항상 검증하고 비판할 수 있는 태도를 배웠다.

또 다른 혁신적인 측면은 학교가 배포한 디벗(교육용 태블릿 PC) 활용 가이드라인 제작이다. 신 교사는 디벗이 어떻게 '학습 도구'로 활용되는지와 '부적절한 용도'로 이어지는 사례를 분석하고, 학교에 맞는 사용 지침을 자율적으로 만들어 참가 학년 전체에 공유했다. 이 가이드라인은 단순히 소프트웨어 사용법을 넘어서, 학생 각자가 직접 사용 목적을 명확히 하고, 장치 활용에 대한 책임을 느끼게 하는 데 중점을 두었다. 포럼에서 학교가 AI 사용을 통제할 수 있는 '멈출 수 있는 힘'이 필요하다는 의견이 나오며, 이에 대한 구체적 정책 제안이 이어졌다.

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교사 AI 리터러시 역량 강화 방안

이호욱 방학중 교사는 'AI 사용 시간을 명확히 정하고, 수업 후에 AI 활용 여부와 그 적절성을 반성하는 과정을 도입해야 한다'라고 강조했다. 교사의 AI 리터러시 교육 역량 강화를 위해 김수환 총신대 교수는 '실제 현장에서 필요한 제도와 지원 프로그램을 지속적으로 개발하고, 교사 요구를 반영해 정책을 업데이트해야 한다'는 견해를 내놓았다. 이와 같은 사례들은 AI가 단순히 학습 보조 수단을 넘어, '교실 내 의사결정 과정'과 '학생의 비판적 사고 규범'에 깊이 개입할 수 있는 가능성을 제시한다. AI가 확산되면서 학습자들의 AI에 대한 수용과 비판적 사고를 동시에 조성하는 교육 방안이 필요하다.

서울 교육 현장에서 선보인 신 교사의 'AI 재심위원회 프로젝트'와 디벗 가이드라인은 바로 이러한 방향성을 구현한 초석이 되고 있다. 앞으로 AI가 교육에 통합되는 시대에 교육 현장은 'AI와 함께 배우는 책임감'과 '학생 주도 탐구'가 핵심 요소로 자리 잡게 될 전망이다.

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AI 리터러시 미래 교육 포럼 인공지능 재심위원회 디벗 사용 가이드라인 학교 정책 강화
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서강대학교 AI중심대학과 네이버, 코드프레소는 학생의 AI 역량을 체계적으로 진단하고 산업 현장의 수요를 대학 교육에 반영하기 위한 AI 역량 평가 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 서강대의 AI 인재양성 기반에 기업의 기술과 산업 경험을 접목해 교육의 실효성을 높이고자 마련됐다. 학생의 AI 기술 이해도와 활용 능력을 진단하고 그 결과를 교육과 연계해 실질적인 역량 향상을 지원한다. 서강대는 이번 학기 중 AI 역량 평가를 실시해 학생들의 역량 수준과 학습 수요를 파악할 계획이다.

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