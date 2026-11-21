생성형 AI 발전으로 국영수 사교육 수요가 감소하면서 대치동, 목동, 반포 등 주요 학군지의 노후 아파트 가격 하락이 예상됩니다. 재건축 부담과 AI의 교육 패러다임 변화가 맞물리며 학군지의존도가 무너질 것이라는 분석입니다.

인공지능(AI) 기술의 비약적인 발전이 한국 부동산 시장의 오랜 신화를 흔들고 있습니다. 생성형 AI 가 몇 초 만에 고난도 문제를 풀고 스마트 안경으로 실시간 통번역까지 수행할 수 있게 되면서, 기존 대학 입시에서 핵심이었던 국어·영어·수학(국영수) 중심의 사교육 수요 가 급격히 변할 것으로 예상됩니다.

이에 따라 자녀 교육을 위해 학군지에 집착하던 학부모들의 행보가 바뀔 가능성이 크며, 이는 대치동, 목동, 반포 등 주요 학군지의 노후 단지 주택 가격 하락으로 이어질 수 있다는 전문가들의 전망이 나오고 있습니다. 교육 환경의 디지털 전환이 지역 간 부동산 격차를 해소하거나 역전시키는 계기가 될 수 있는 셈입니다.

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대치동 목동 등 학군지 아파트 연령 고령화

서울 주요 학군지에는 준공한 지 수십 년이 지난 아파트가 다수를 차지하고 있어 주거 환경 측면에서도 큰 변화를 요구하고 있습니다. 부동산 업계에 따르면 11월 기준 대치동 아파트의 평균 연식은 25년으로, 서울 전체 평균인 22.8년보다 2.2년 높습니다. 대치동 은마아파트는 1979년에, 한보미도맨션은 1983년에 준공되어 두 단지 모두 40년이 넘는 노후 건축물입니다.

목동의 상황도 비슷합니다. 양천구 목동과 신정동에 걸쳐 있는 목동신시가지 1단지에서 14단지까지의 총 2만6629가구는 1985년부터 1988년 사이에 준공되었습니다. 이 단지의 아파트들은 모두 40년 안팎의 세월을 겪어왔으며, 주차 환경이 열악하고 시설이 낡아 주민들의 생활 불편이 상존하고 있습니다.

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재건축 부담금과 세금, 투자 위험성 증가

이처럼 노후화된 학군지 아파트들의 재건축이나 리모델링은 쉬운 과제가 아닙니다. 공사비 상승으로 인해 추가 분담금 부담이 커졌으며, 이주 문제와 세금 문제 등 해결해야 할 변수들이 산적해 있습니다. 특히 재건축을 추진할 때 적용되는 재건축초과이익환수제(재초환)에 따른 부담금 또한 불확실성 요소로 작용하여 개발 사업의 진행 속도를 더디게 하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 자녀가 학원에 도보로 등하교할 수 있는 접근성 덕분에 대치동의 구축 아파트를 찾는 학부모 수요가 꾸준했던 것이 가격 유지의 원동력이었습니다. 부동산 정보 플랫폼 호갱노노에 따르면, 11월 대치동 아파트 3.3제곱미터당 평균 매매 가격은 9796만 원으로 강남구 평균보다 791만 원 높았습니다. 목동 또한 6107만 원으로 양천구 평균을 1097만 원 웃도는 고가를 유지했습니다.

생성형 AI가 바꾸는 교육 시장과 사교육 구조

하지만 생성형 AI의 등장은 교육 시장의 판도를 근본적으로 뒤바꿀 수 있는 변곡점이 되고 있습니다. AI는 복잡한 수학 문제를 순식간에 해결할 뿐만 아니라 언어 학습 과정에서도 전통적인 과외의 필요성을 감소시킬 수 있습니다. 이로 인해 대학 입시에서 국영수의 절대적 중요도가 낮아진다면, 학부모들이 학군지 거주를 고집할 논리적 근거가 약화됩니다.

학원가에서는 기존의 단순 강의식 수업에만 의존할 수 없다는 지적이 제기됩니다. 기업들은 사업을 다각화해야 한다는 목소리가 높으며, 입시 구조의 변화에 맞춰 교육 서비스를 재편해야 생존할 수 있다는 위기감이 퍼지고 있습니다. AI가 교육 격차를 좁히는 도구가 될수록 '좋은 학원 근처'라는 지리적 이점은 그 효용을 크게 상실하게 될 것입니다.

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학군지 프리미엄 소멸과 주택 가격 재편

입시 시스템에서 전통적인 시험 비중이 줄고 학습 방식이 개인화되고 실시간화될 경우, 학부모들은 불편을 감수하면서까지 학원 인근의 구축 아파트를 비싼 가격에 매수할 유인이 급감할 것입니다. 학원 접근성에 기대어 형성되었던 일부 구축 단지의 매수세는 약해지고, 이는 곧 주택 가격의 큰 폭 하락으로 직결될 수 있습니다.

향후 대치동, 목동, 반포 등 과거에는 불패의 신화를 자랑하던 주요 학군지의 부동산 가격은 시장 구조의 변화에 따라 재평가될 것으로 보입니다. 노후 단지로서의 한계를 재건축으로 극복하기에는 경제적 부담이 너무 크고, 교육의 핵심 동력인 국영수 사교육 수요가 AI 기술로 대체되거나 감소하는 추세는 지역 간 부동산 가치 격차를 급격히 좁히는 요인이 될 것입니다.