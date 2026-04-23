AI 시대 글쓰기의 본질: 시민기자의 경험과 인공지능 활용 기준

다양한 분야의 시민기자 경험을 통해 AI 활용 기준을 모색하고, AI와 협업하며 글쓰기의 본질을 탐구하는 이야기입니다. AI는 글쓰기 도구로서의 역할뿐만 아니라, 생각을 확장하고 새로운 시각을 제시하는 조력자로서의 가능성을 보여줍니다.

인공지능 시대의 글쓰기 에서 놓치지 말아야 할 본질은 무엇일까요? 다양한 분야에서 활동하는 시민기자 들의 경험을 통해 인공지능 활용 기준을 모색합니다. AI를 처음 사용한 이유는 단순했습니다.

글을 쓰면서 같은 표현을 반복하는 것이 싫었습니다. 인터넷 사전을 찾을 때마다 문맥에 어울리지 않는 동의어만 제시되어 늘 실망스러웠습니다. 한 문장에 적합한 단어 하나를 고르는 데도 오랜 시간이 걸렸습니다. AI에게 문장 속 단어를 보여주며 다른 표현을 물었습니다.

AI는 순식간에 다양한 동의어를 제공했습니다. 그중에서 원하는 것을 선택하기만 하면 되었습니다. 시간을 절약하고 문장을 더욱 유연하게 만들 수 있었습니다. 처음으로 글쓰기를 돕는 도구를 제대로 만났다는 느낌이었습니다.

책 출간을 고민할 때 AI의 진정한 효능을 느꼈습니다. 저는 배우이자 오마이뉴스에 3년째 연재하고 있습니다. 매달 꾸준히 글을 써온 덕분에 서른 편이 넘는 글을 모았습니다. 이 글들을 모아 책으로 묶을 수 있을지 고민했습니다.

단행본 출간을 목표로 글을 살펴보니 수필, 기행문, 인터뷰 등 다양한 장르로 구성되어 있어 하나의 주제로 묶기 어려웠습니다. 출판에 대한 정보도 부족했고, 누구에게 물어볼 수도 없었습니다. 그래서 AI에게 무차별적으로 질문했습니다. 글 전체를 보여주며 제 글의 특징, 색깔, 출판 방향, 절차 등을 논의했습니다.

시간과 장소에 구애받지 않고 편안하게 의견을 교환할 수 있었습니다. 긴 대화 끝에 AI는 제 글의 중심이 각자의 자리에서 살아가는 주변 사람들에 대한 기록이라고 결론 내렸습니다. 이미 알고 있던 사실이었지만, AI의 언어로 확인하니 더욱 확신이 들었습니다. 문제는 분량 부족이었습니다.

정해진 주제를 중심으로 글을 모아보니 책 한 권으로 묶기에는 부족했습니다. AI와의 토론 끝에 아쉬움을 뒤로하고 절반의 글을 삭제했습니다. AI는 삭제된 글들이 왜 목차에 포함되지 못했는지 자세히 설명해주었습니다. AI는 삭제된 글들을 일상에 대한 사유를 주제로 따로 엮으라고 제안했습니다.

그럼에도 미련을 버리지 못하는 글이 하나 있었습니다.

'30년 만에 피아노를 다시 치는 이유'라는 글이었습니다. AI는 이 글이 주제와 어긋나는 이유를 명확하게 지적했습니다.

'사유는 있지만 주인공이 없다'는 것입니다. 다른 글에는 모두 영향을 준 인물, 관찰 대상, 성찰이 담겨 있었지만, 이 글은 혼자만의 사색에 그쳤습니다. AI는 글에 잠깐 등장하는 언니를 중심으로 이야기를 확장해보라고 제안했습니다. 즉시 글을 수정하여 피아노를 사랑했지만 삶에 밀려 멀어진 언니를 중심으로 이야기를 전개했습니다.

그렇게 완성된 글은 다른 글쓰기 플랫폼에서 주간 인기 랭킹에 올랐습니다. AI가 아니었다면 발견하지 못했을 시선이었습니다. AI는 생각을 밀어붙여 주는 상대입니다. 물론 모든 의견이 일치하는 것은 아닙니다.

AI는 '묘하게 닮은 배우와 변호사'라는 글을 목차에서 제외하자고 했습니다. 이웃의 범주에 속하지 않는다는 이유였습니다. 저는 동의하지 않았습니다. 관계가 멀고 직업이 달라도 삶의 구조와 감정의 결이 닮아 있다면 이웃이라고 주장했습니다.

저는 AI에게 더 넓은 시각으로 생각하라고 조언했습니다. 결국 그 글은 목차에 남았습니다. AI는 도구이자 조언자일 뿐, 판단은 여전히 제 몫입니다. 그 외에도 AI는 출판사 투고에 대한 구체적인 가이드가 되어주었습니다.

제 글과 잘 맞는 출판사와 공모전을 리스트업하여 한눈에 볼 수 있게 만들었습니다. 지금은 사람을 관찰하고 그 안에서 이야기를 건져 올리는 글을 쓰는 데 집중하고 있습니다. 충분한 글이 쌓이면 다시 AI와 심층 회의를 시작할 것입니다. 더 치열하게, 더 구체적으로.

AI와 함께 글을 쓴다는 것은 대신 써주는 존재를 갖는 것이 아닙니다. 생각을 밀어붙여 주는 상대를 갖는 것에 가깝습니다. 혼자라면 멈췄을 지점에서 한 번 더 생각하게 하고, 막혔던 문장을 다른 각도에서 보게 합니다. 때로는 맞고, 때로는 틀립니다.

하지만 그 과정 자체가 인간의 사고를 확장시킵니다. 결국 중요한 것은 변하지 않습니다. 현재 AI와 저의 관계는 '선 넘지 않는 사이'입니다. 잘 쓰면 좋은 파트너, 잘못 쓰면 가스라이팅이 될 수 있습니다.

경계는 얇기 때문에 기준은 명확해야 합니다. 무엇을 묻고, 무엇을 선택할지. 결국 글을 쓰는 사람은 저입니다. 도구가 좋은 글을 쓰는 것이 아니라, 자기 이야기를 가진 사람이 좋은 글을 씁니다





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문화/예술 사회/시민 AI 인공지능 글쓰기 시민기자 출판 협업 창작 생각 도구

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