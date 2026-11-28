마이크로소프트 퇴사 후 저술가로 활동 중인 주한나 데이터 과학자가 AI 알고리즘의 중독성과 아이들의 디지털 헬스케어, 그리고 공정하지 않은 시험 부정행위 사건을 통해 본 교육의 미래상을 제시한다.

25년 이상 글로벌 빅테크 기업에서 경력을 쌓은 데이터 과학자 주한나 (47)씨는 지난해 9월, 미국 마이크로소프트 를 희망퇴직했다. 그는 13년간 AI와 머신러닝, 데이터 관련 업무를 수행하며 높은 인정과 함께 은퇴하지 않은 나이에 퇴사를 결단했다.

퇴사 후 주한나氏は 스마트폰 사용 시간을 극도로 줄이고 뜨개질과 피아노 연습 등 오프라인 활동에 집중했다. 그는 2000년대 초부터 인기를 끌던 블로거 '양파'로 페이스북에서 팔로어 3만9000명을 보유한 인플루언서이기도 했다.

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주한나氏는 일하면서 삶의 통제권이 넘어가는 느낌을 받았고, 두 아이를 키우며 집안일을 폰으로 처리하면서 하루 스크린 타임이 7시간을 넘었던 점을 회상했다. 그는 인공지능 알고리즘을 '정신의 정크푸드'라 묘사하며, 필요할 때 효율적으로 사용하되 아이들에게는 과도한 노출을 피해야 한다고 강조한다.

알고리즘 중독성, 아이들에게는 정크푸드

주한나氏는 최근 펴낸 책 '알고리즘 불복종'(다산초당)과 'AI시대 아이와 나'(공저, 한빛라이프)에서 생성형 AI의 불안 속에서도 고유한 욕구와 취향을 가진 '나'로 살아가는 방법, 그리고 아이를 어떻게 가르쳐야 하는지를 제시했다. 그는 남아프리카공화국에서 태어나 남아공 국립대학교를 졸업하고 영국 옥스퍼드대학교에서 소프트웨어 엔지니어링 석사학위를 받았다.

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아프리카, 유럽, 북미 빅테크 기업에서 외국인 노동자로 일하며 생성형 AI 초기부터 현재까지 산업계 한복판에서 활동했다. 그는 1900년대 초 소설과 잡지 읽기의 위험성을 언급했던 과거와 달리, 쇼트폼과 알고리즘 큐레이션 피드는 중독성이 강해 발달하는 아이들에게 근본적으로 해롭다고 경고한다.

그는 아이들에게 알고리즘과 싸움을 시키지 말아야 한다고 주장하며, 저 자신도 알고리즘에 약하다는 점을 인정했다. 샌프란시스코대학 정은진 교수와 공동 저서에서는 가정에서 실천할 수 있는 AI 사용법과 활용 팁을 안내한다.

게임 기반 시간 관리, 부모의 세심한 관찰이 핵심

주한나氏는 자녀의 스마트폰 사용을 위해 게임을 활용한 '시간 관리 시스템'을 도입해 잔소리를 최소화했다. 부모가 아이의 생활 습관과 루틴을 충분히 관찰한 뒤 규칙을 설정했으며, 심심할 때 아이들이 무엇에 관심을 가지는지 세심하게 살폈다.

아이들은 각각 게임 개발과 정보 보안 쪽에서 일하기를 원했고, 주한나氏는 아이들이 생계 걱정 없이 노력만큼 보상받으며 목표로 향하는 데 AI의 도움을 적절히 받기를 바란다. 그는 공부와 노력의 결과가 사회적 상승으로 이어지는 경로가 대다수에게 좁아질 수 있다고 전망한다.

그는 '공부의 종말'이 실제 대다수에게 해당될 것으로 보며, 극소수의 엘리트 양성 파이프라인과 핵심 기능 관리자 외에는 공부 자체에 회의를 느끼거나 선택될 수 없다고 생각하는 다수가 발생할 수 있다고 예측했다.

시험 부정행위 스캔들, 한국 사회의 건강한 경쟁질서

최근 초소형 전자기기와 AI를 이용해 세무사 시험에서 부정행위를 자수한 수석 합격자 사례와 관련해 주한나氏は 안경뿐 아니라 레고처럼 손쉽게 부정행위 장치를 만들 수 있다는 경각심을 일컫는다. 그는 세계적으로 비슷하지만 한국적인 특성이 가미되면서 이 문제가 훨씬 증폭된 부분이라고 분석했다.

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그는 공정한 절차로 정당하게 성공하는 사회를 바라기 때문이며, 선량한 경쟁자들에게 피해를 주는 일에 한국인들은 엄청나게 반응한다고 덧붙였다. 이는 나라를 떠들썩하게 하는 시험 스캔들이 한국 사회가 중대한 기로에 섰음을 보여준다고 그는 판단했다.

인간 고유의 교감과 사회적 동물로서의 본질

주한나氏는 지금이 AI 알고리즘을 제대로 파악하여 교육의 방향을 세워야 하는 마지막 기회일 수 있다고 강조했다. 몸을 이용하고 타인과 닿으면서 더 큰 행복을 느낄 수 있다는 점이 교육의 중요한 부분이 될 것이라고 그는 말했다.

그는 사람이 사회적 동물이며 사회에서 역할을 찾고 스스로 발전하면서 나를 아끼는 사람들과 교류하며 최고의 행복을 느낄 수 있도록 인간이 디자인됐다고 생각한다. '손절 문화'가 팽배하지만, 깊은 충족감을 위해선 친구에게 전화하고 몸을 움직일 것을 권한다.

그는 지금까지 웹소설을 1만권 이상 읽은 다독가이자 '챗지피티(GPT) 개발자 핸드북', '아무튼, 정리', '여혐민국', '개발자를 부탁해' 등을 쓴 작가다. 그는 앞으로 AI가 만든 글과 그림, 출판에도 익숙해질 것이라고 예측하며, 예술활동을 하려는 사람은 언제나 있을 것이라고 믿는다.

그는 인간이 글을 쓰고 그림을 그리는 이유는 즐거움 때문이며, 소수는 AI를 효과적으로 사용해 기업적 성공을 이룰 것이라고 본다. 다만 내가 뭘 좋아하는지 고려하고 미래를 예측할 수 없다는 사실을 받아들이자고 조언한다. 당장 내일 컨디션도 알 수 없는 마당에 먼 미래까지 어떻게 알겠냐는 그의 말에는 AI 시대를 살아갈 인간의 본질적 자유에 대한 성찰이 담겨있다.